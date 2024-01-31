WhatsApp Yakındaki Kişilerle Dosya Paylaşma Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcıları arasında dosya alışverişini kolaylaştıran yeni bir özellik ile gündeme geliyor. Google ve Samsung’un adını Quick Share olarak değiştirdiği, eski adıyla Nearby Share olarak adlandırılan sistem ile benzer bir işleyişe sahip olan bu özellik henüz sadece Android beta sürümünde kullanılabiliyor.

Peki, WhatsApp’ta yakındaki kişilerle dosya paylaşımı nedir? Nasıl yapılıyor? İşte detaylar!

WhatsApp Yakındakilerle Dosya Paylaş Özelliği Nedir?

WhatsApp’in bu özelliği dosyaları sohbet yoluyla gönderme zorunluluğunuzu ortadan kaldırıyor. Sohbetten gönderilen dosyalarda yaşanan çözünürlük düşmesi sorunu da bu sayede ortadan kalkıyor.

Bu sorunu aşmak için bulut depolama alanını kullananlara da alternatif bir çözüm sunulmuş oluyor. iOS kullanıcıları kendi aralarında AirDrop sayesinde bu tarz bir dosya aktarımını zaten yapabiliyordu. Benzer şekilde Android için de Quick Share isimli araç kullanılabiliyor.

Ancak iki farklı işletim sistemine sahip cihaz arasında dosya aktarımını daha kolay hale getirmek için WhatsApp’ın sunduğu bu özellik işlevsel bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca mesajlaşmalarda olduğu gibi dosya aktarımlarında da uçtan uca şifreleme kullanılıyor. Bu da dosyalarınızın güvenliği ve gizliliğinin korunması için önemli bir nokta.

WhatsApp Yakındakilerle Dosya Paylaş Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp’ta dosya paylaşacak kişilerin ‘Dosyaları Paylaş’ bölümüne girmiş olması gerekiyor.

Aktarım süresince hem siz hem de karşı taraf bu bölümden çıkış yapmamalı.

Ulaşan verilere göre bu kısımda yakınınızdaki kişileri görüntülemeniz için bir seçenek karşınıza çıkacak.

Altında ise sizin yakındaki kişilere görünür olmanızı sağlayan bir seçenek bulunacak.

Dosya aktarımına başlarken ilgili kişiyi seçtikten sonra işlemi başlatmak için telefonunuzu sallamanız gerekiyor.

Bu özelliği kullanarak gönderebileceğiniz dosyalar için maksimum boyut sınırı 2 GB olarak tanımlanmış durumda. Dolayısıyla daha yüksek boyutlu dosyaları göndermek için farklı bir yöntem denemeniz gerekiyor.

Veriler aktarılırken kişilerin telefon numaraları gizli tutuluyor olacak.

Listenizde bulunmayan kişiler dosya paylaşımı yapsanız bile numaranızı görüntülemeyecek.

Uçtan uca şifreleme yöntemiyle dosya paylaşımlarının güvenliği sağlanacak.

Dosya aktarımı için Bluetooth kullanılacak. Dolayısıyla işlem yaparken Bluetooth’un da açık olması gerekiyor.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp’ta yakındaki kişilerle dosya paylaşma özelliği sizce kullanışlı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.