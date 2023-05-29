WhatsApp'ta Ekran Paylaşımı Nasıl Yapılır?

WhatsApp ekran paylaşımı özelliği sayesinde kullanıcıların görüşme esnasında telefonlarının ekranlarını karşı tarafa gösterebilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde söz konusu işlevin kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2.23.11.19 beta sürümünde ekran paylaşma özelliği sunuldu. Şu anda test aşamasında olan özellik sayesinde uygulama üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde cihazın ekranın paylaşılabilmesini sağlıyor.

Oldukça kullanışlı bir özellik olan WhatsApp ekran paylaşma işlevi çok pratik bir kullanıma sahip. Bu sayede kullanıcılar çok rahat bir şekilde işlevi kullanabilecek. Peki, WhatsApp'ta akıllı telefonun ekranını paylaşmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

WhatsApp Ekran Paylaşımı Adımları

WhatsApp'ı açın.

Bir görüşme başlatın.

Ekranın altındaki ekran paylaşma simgesine basın.

"Start now" butonuna dokunun.

"Stop sharing" seçeneğini seçerek paylaşımı durdurabilirsiniz.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasında grup ve bireysel görüntülü görüşmeler için ekran paylaşım özelliği test edilmeye başlandı. Şu anda WhatsApp'ın 2.23.11.19 beta sürümünde yer alan işlevi kullanmak için ilk olarak uygulama üzerinden bir sohbeti açın.

Bir sohbet penceresi açıldıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan kamera simgesine dokunarak görüntülü görüşme araması başlatın. Görüntülü görüşme başladıktan sonra alt kısımda kamera, mikrofon gibi çeşitli simgeler göreceksiniz. Bu simgeler arasından ekran paylaşım seçeneğini seçin.

Söz konusu seçeneği seçtikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Start now" butonunun üzerine dokunun. Bunu yaptıktan sonra görüşmede yer alan kişiler cihazınızın ekranını görmeye başlayabilir.

Görüşme sırasında istediğiniz zaman ekranı paylaşımını durdurabilmeniz mümkün. Bunun için yapmanız gereken yalnızca "Stop sharing" butonuna basmak. Bu adımı uyguladığınız takdirde paylaşım durdurulacaktır.

Not: Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında ekran paylaşımının yapılabilmesine olanak tanıyan özellik şu anda test aşamasında. Dolayısıyla henüz tüm kullanıcıların kullanımına sunulmadı. Test süreci tamamlandıktan sonra herkesin kullanımın açılacaktır.

Bu yazıda en popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan ve milyonlarca kişi tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta telefon ekranı nasıl paylaşılır sorusunu yanıtladık. Özellik uygulamanıza eklendikten sonra rehberimizdeki adımları uygulayarak ekranınızı kolayca paylaşabilir ve görüşme sırasında istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.