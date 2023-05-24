WhatsApp Mesaj Düzenleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp mesaj düzenleme işleminin nasıl yapıldığı, mesaj gönderirken yazım hatası yapan çoğu kişi tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Anlık mesajlaşma uygulamasına eklenen özellik, mesajların çok pratik bir şekilde düzenlenebilmesine olanak tanıyor. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, mesaj düzeltme işleminin çok pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Düzenleme seçeneğine çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi, zamandan tasarruf ettirerek kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Söz konusu işlemin mesaj gönderildikten sonra yalnızca 15 dakika içerisinde yapılabildiğini de belirtmek gerekiyor. Hatalı yazılan sözcükler çok kısa sürede fark edildiğinden ötürü bu süre düzenleme işlemi için yeterlidir. Düzenlenen mesajın altında "Düzenlendi" şeklinde bilgi yer alır. Böylece karşı taraf mesajın düzenlendiğini öğrenir.

WhatsApp Mesaj Düzenleme Adımları

WhatsApp'a girin.

Yanlış mesaj yazdığınız sohbeti açın.

Düzeltmek istediğiniz mesaja basılı tutun.

"Düzenle" seçeneğini seçin.

Mesajı düzenleyin.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta hatalı bir kelime yazıldığında mesajı silmek yerine düzenlemeyi tercih edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasını açın.

Yanlış mesaj yazdığınız sohbeti görüntüleyin. Bir sonraki adımda düzeltmek istediğiniz mesajın üzerine bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından "Düzenle" yazısına dokunun.

Düzenle seçeneğini seçtikten hemen sonra mesajınızı düzenleyin. Eğer birden fazla mesajı düzenlemeniz gerekiyorsa gönderilen diğer mesajlar için de tek tek aynı adımları uygulamanız gerekiyor. Yani mesajın üzerine basılı tutup "Düzenle" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Söz konusu işlemi yapmak için mesajı gönderdikten sonra 15 dakika süreniz olduğunu tekrar belirtelim. Dolayısıyla eğer gönderdiğiniz bir mesajı düzeltmek istiyorsanız bu süre zarfında söz konusu işlemi yapmanız gerekiyor.

Not: WhatsApp mesaj düzeltme özelliği şu anda dünya genelinde kademeli olarak sunulmaya başladı. Dolayısıyla bazı kullanıcılarda bu işlev görünmüyor olabilir. Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar erişmeye başlayacak.

Bu rehberde tüm dünyada uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta gönderilen mesajları nasıl düzeltebileceğinizi açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.