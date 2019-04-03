WhatsApp Grup Daveti Engelleme Nasıl Yapılır? (WhatsApp Gruplarına Eklenmeyin!)

WhatsApp grupları davetiye özelliği nihayet geldi. "WhatsApp gruba eklenmek istemiyorum" diyenler için "WhatsApp grubu engelleme, WhatsApp gruba eklemeyi engelleme nasıl yapılır?" , "WhatsApp grup davetiyeleri nasıl engellenir?" Android ve iPhone kullanıcıları için WhatsApp grup davetiyeleri engellemenin yolunu adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp Grup Engelleme Nihayet Geldi!

Artık her akıllı telefonda yüklü olan, hatta bazı kullanıcıların bilgisayarlarında da kullandığı ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü/sesli arama yapma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS kullanıcılarından gelen geri bildirimlerle sürekli olarak güncelleniyor. Arayüz değişikliği yapılmasa da yeni özellikler ekleniyor. Son WhatsApp güncellemesiyle eklenen yeni seçenek, WhatsApp gruplarına habersiz eklenmekten hoşlanmayan kişileri ilgilendiriyor. WhatsApp’ta hiç tanımadığınız birinin sizi gruba habersiz alması artık mümkün değil. Artık sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini seçebiliyorsunuz. Ayrıca sizi gruba ekleyecek kişinin sizden onay alması gerekiyor.

WhatsApp Grup Davetiyeleri Nasıl Engellenir?

Yeni WhatsApp grup davetiye özelliğini açmak/aktif etmek için Ayarlar menüsü altından Hesap - Gizlilik - Gruplar’a girip üç seçenek arasından seçim yapıyorsunuz.

WhatsApp’ta tanıdığınız tanımadığınız hiç kimseden grup davetiyesi almamak için Hiç kimse’yi seçmeniz gerekiyor. Sadece Kişilerim’i seçerseniz rehberinizde kayıtlı kişiler sizi bir gruba davet edebiliyor. Herkes seçeneği de hali hazırda olan numaranızı bilen herhangi bir kişinin sizi bir gruba alabileceği anlamına geliyor. Hiç kimse olarak ayarlarsanız herhangi bir gruba eklenmeden önce onayınız alınıyor. Kişilerim olarak ayarladığınızda da rehberinizdekiler kurdukları gruba direkt dahil edebiliyor.

Grup davetiyelerini üç günde onaylamak durumundasınız. Bu süre sonunda davetiye otomatik olarak iptal oluyor. Davetiye geldiğinde grubun isminden açıklamasına gruba dahil olan kişilere tüm detayları görebiliyorsunuz.

WhatsApp’ta istenmeyen gruplara kişinin izni olmadan eklenmesi sorununu çözen WhatsApp grup davetiye özelliği şu anda test aşamasında. Çok yakında Android telefon ve iPhone kullanıcıları için kullanıma sunulacak. En yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce deneyimlemek isteyenlerin dahil olduğu beta programında da özelliğin henüz sunulmadığını ekleyelim.