Kaçırmamanız Gereken WhatsApp İpuçları ve Hileleri

WhatsApp hileleri ve ipuçları, popüler anlık mesajlaşma uygulamasında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran en önemli faktörlerdir. Mesajlaşma hizmetinde bulunan işlevlerin bir kısmı, çok sayıda kişi tarafından pek bilinmiyor. Bu yazıda mesajlaşma platformunda yer alan fakat çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen işlevlerin nasıl kullanılacağını açıkladık.

İlk olarak 2010 yılının ocak ayında kullanıma sunulan WhatsApp Messenger, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Bunun üzerine anlık mesajlaşma platformu, 2014 yılında Meta (eski adıyla Facebook) tarafından milyarlarca dolar karşılığında satın alındı.

İnsanların internet aracılığı ile yazılı, sesli ve görüntülü olarak iletişim kurabilmesini sağlayan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sticker silme dahil pek çok özellik sunuyor. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren WhatsApp özellikleri , çoğu kişi tarafından pek bilinmiyor.

Bazı işlevler sayesinde platformu çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu rehberde mesajlaşma uygulaması deneyimini iyileştirecek ipuçlarını ve hilelerini detaylı bir şekilde açıkladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu işlevlerin nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz.

WhatsApp Hileleri ve İpuçları Neler?

WhatsApp son görülme özelliğini kapatma

WhatsApp konuşmalarını yedekleme ve geri yükleme

WhatsApp'ı Şifreleme veya kitleme

WhatsApp kısayol oluşturma

WhatsApp fotoğraflarının galeride görünmesini engelleme

WhatsApp telefon numarasını değiştirme

WhatsApp mesajlaşma istatistiklerine erişme

WhatsApp bildirimlerini bilgisayarda görüntüleme

WhatsApp silinen mesajları geri getirme

Yukarıda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hileleri ve ipuçları yer alıyor. Bu işlevlerin nasıl kullanılacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

WhatsApp Son Görülme Özelliğini Kapatma

WhatsApp'a girin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

Ayarlar sayfasını açın.

Hesap kategorisini görüntüleyin.

Gizlilik bölümüne girin.

"Son Görülme" kısmını "Hiç kimse" olarak değiştirin.

WhatsApp üzerinde kullanıcıların en çok dikkatini çeken özelliklerden bir tanesi olan son görülme özelliği, uygulama ile birlikte varsayılan olarak açık bir şekilde geliyor. Bu özellik sayesinde bildiğiniz gibi kişi listeniz üzerinde yer alan arkadaşlarınızın veya sevdiklerinizin en son ne zaman WhatsApp üzerinde aktif olduklarını görüntüleme şansına sahipsiniz.

Özel nedenlerden dolayı veya kişisel gizlilik amacıyla isterseniz hem iOS hem de Android cihazlarınız üzerinde WhatsApp son görülme özelliğini kapatma şansına sahipsiniz.

Son görülme özelliğini kapatmak için Android ve iOS cihazlarınız üzerinde yapmanız gereken işlem oldukça basit. WhatsApp - Ayarlar - Hesap - Gizlilik - Son Görülme sekmesi altında yer alan "Hiç kimse" seçeneğini seçmeniz, insanların sizlerin son olarak ne zaman WhatsApp'ı kullanmış olduğunuzu görmelerine engel olacaktır.

Ayrıca aynı sekme altında yer alan "Herkes" seçeneğini seçerek, herkesin sizin son görülme durumunuza ulaşmasına izin verebilir veya yine aynı sekme altında yer alan "Kişilerim" seçeneğini seçerek, sadece kişi listeniz üzerinde yer alan insanların son görülme durumunuza ulaşmasına izin verebilirsiniz.

Bu noktada bilmeniz gereken en önemli şeyse; kendinize ait son görülme durumunu kapattığınız an, kişi listeniz üzerinde yer alan arkadaşlarınızın da son görülme durumlarına ulaşamayacak olmanız.

Görünen o ki bu işleyişin bu şekilde çalışması, WhatsApp tarafından alınan basit bir önlemden kaynaklanıyor. Sonuç olarak siz kendinize ait bilgileri saklarken, başkasına ait bilgileri görmeye çalışmanız çok da etik olmayacaktır.

WhatsApp Konuşmalarını Yedekleme ve Geri Yükleme

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine dokunun.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Sohbetler kategorisine girin.

"Sohbet Yedeği" yazısına dokunun.

"Yedekle" butonuna basın.

Her ne kadar WhatsApp otomatik olarak konuşmalarınızı yedekliyor olsa da istediğiniz zaman sizler de kendi yedeklerinizi kolayca alabilirsiniz. Android ve iOS cihazlarınız üzerinde WhatsApp yedeklerini elle almak için yapmanız gereken şey oldukça basit.

Yedekleme işlemi için ilk olarak anlık mesajlaşma uygulamasının sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta simgesine dokunun. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin. Açılan sayfa üzerinden Sohbetler kategorisini görüntüleyin. Bir sonraki aşamada "Sohbet Yedeği" yazısına dokunun ve hemen ardından "Yedekle" butonuna basın.

Almış olduğunuz yedekleri doğrudan WhatsApp aracılığıyla geri yükleme şansınız ne yazık ki yok. Eğer almış olduğunuz yedekleri geri yüklemek istiyorsanız uygulamayı kaldırmalı ve ardından tekrar yüklemelisiniz.

Bu sayede uygulama otomatik olarak en son almış olduğunuz yedek dosyasını kendisi geri yükleyecektir. Tek yapmanız gereken uygulamayı ilk çalıştırdığınız sırada uygulamanız gereken prosedürü takip etmektir.

WhatsApp'ı Şifreleme veya Kitleme

WhatsApp'a girin.

Ayarları açın.

Hesap kategorisini görüntüleyin.

Gizlilik bölümüne girin.

"Parmak izi kilidi" seçeneğini etkinleştirin.

Eğer ki akıllı telefonlarınız üzerinde ekran kilidi kullanmıyorsanız, en büyük dertlerinizden birisi eminim ki telefonunuzu eline alarak WhatsApp yazışmalarınızı karıştırabilecek olan arkadaşlarınız veya aile fertleriniz olacaktır.

Hatta ekran kilidiniz olsa bile akıllı telefonunuz üzerinde WhatsApp'a sizden başka birinin ulaşamayacağından emin olmak istiyorsanız, parmak izi kilidini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlevi aktif hâle getirmek için yukarıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Şifreleme için kullanabileceğiniz üçüncü parti uygulamalar da mevcut. WhatsApp'ınızı şifrelemek ve meraklı gözlerden uzak tutmak için Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz en etkili uygulamalardan bir tanesi Messenger and Chat Lock'tur (eski adıyla WhatsApp Lock).

Neredeyse piyasada yer alan tüm mobil mesajlaşma uygulamalarıyla uyumlu şekilde çalışan Messenger and Chat Lock, özel mesajlaşmalarınızı ve SMS'lerinizi şifreleyerek meraklı gözlerden uzak tutmanıza olanak sağlar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ı şifrelemek için kullanabileceğiniz bu etkili uygulama sayesinde bundan böyle haberiniz olmadan özel mesajlaşmalarınızı kimse okuyamayacak.

WhatsApp Kısayol Oluşturma

Uygulamaya girin.

Sohbet penceresine basılı tutun.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Sohbet kısayolu ekle" seçeneğini seçin.

WhatsApp iletişim hızınızı artırmak ister miydiniz? Peki daha önce akıllı telefonunuzun ana sayfası üzerinde en sık görüştüğünüz kişilere ait kısayollar oluşturmayı hiç denediniz mi?

Android cihazlarınız üzerinde bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken WhatsApp ana menüsü üzerinde yer alan daha önce konuşmuş olduğunuz kişilerin veya grup sohbetlerin üzerine uzun bir süre parmağınızla dokunmak ve açılan yeni sekme üzerinde beliren "Sohbet kısayolu ekle" seçeneğine dokunmak.

Bu sayede kişilere veya gruplara ait konuşma kısayolları akıllı telefonunuzun ana ekranının sağ tarafında belirecektir. WhatsApp kısayol oluşturma özelliği ne yazık ki iOS cihazlar üzerinde yer almamaktadır.

WhatsApp Fotoğraflarının Galeride Görünmesini Engelleme

Uygulamayı açın.

Ayarları görüntüleyin.

Sohbetler kategorisine girin.

"Medya görünürlüğü" seçeneğini devre dışı bırakın.

WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarınıza göndermiş olduğunuz fotoğrafların veya arkadaşlarınızdan almış olduğunuz fotoğrafların galeri resimleri arasında görüntülenmesi yer yer çok can sıkıcı bir durum olabilir.

Sonuç olarak WhatsApp aracılığıyla göndermiş olduğunuz veya aldığınız özel fotoğraflar olabilir ve telefonunuz üzerinde yer alan fotoğrafları karıştıran herhangi biri yanlışlıkla WhatsApp fotoğraflarınızı da görüntüleyebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız hem Android hem de iOS cihazlarınız üzerinde bunun önüne geçebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp Messenger uygulamasını açın. Uygulamaya girdikten sonra sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden ayarlar sayfasını ziyaret edin.

Ayarlar sayfasında yer alan Sohbet kategorisine girin. Bu sayfada çeşitli seçenekler ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu seçeneklerin içerisinden "Medya görünürlüğü" seçeneğini devre dışı bırakın. Böylelikle işlemi tamamlamış olacaksınız.

iOS cihazlarınız üzerinde bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken şey WhatsApp - Ayarlar - Sohbet Ayarları - Gelen Medyayı Kaydet seçeneğini kapatmaktır. Bu sayede bundan sonra WhatsApp ile göndereceğiniz veya WhatsApp üzerinden alacağınız medya dosyaları galeri veya albümler üzerine kaydedilmeyecektir.

WhatsApp Telefon Numarasını Değiştirme

Uygulamayı açın.

Ayarlara girin.

Hesap kategorisini görüntüleyin.

"Numarayı değiştir" seçeneğini seçin.

Telefonunuzu değiştirmemiş olduğunuz halde telefon numaranızı değiştirmiş olabilirsiniz. Bu noktada WhatsApp'ı akıllı telefonunuz üzerinden kaldırarak tekrar geri yüklemektense, sadece WhatsApp üzerinde kullanmakta olduğunuz telefon numarasını değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmeniz için WhatsApp üzerinde gerekli ayarlar mevcuttur. Peki, WhatsApp telefon numarası nasıl değiştirilir? Bu işlem için ilk olarak uygulamaya girin ve hemen ardından sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Açılan pencerede konumlanan Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Ayarlar sayfasını görüntüledikten sonra Hesap kategorisine girin. "Numarayı değiştir" seçeneğini seçerek hızlı ve kolay bir şekilde telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Yeni telefon numaranızı onayladıktan sonra, tüm sohbet geçmişiniz, gruplarınız ve kişileriniz otomatik olarak yeni telefon numaranıza tanımlanacaktır.

WhatsApp Mesajlaşma İstatistiklerine Erişme

WhatStat uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

İstatistiklerinize göz atın.

Birçok akıllı telefon kullanıcısının en takıntılı olduğu noktalardan bir tanesi; rakamlar ve istatistiklerdir. WhatsApp üzerinde en çok kimlerle mesajlaştığınızı veya her gün kaç adet mesaj attığınızı hiç merak etmiş miydiniz? veya tüm bu bahsetmiş olduğum istatistiklere kolayca ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

WhatStat adlı Android uygulaması yardımıyla WhatsApp üzerinde en çok mesajlaştığınız arkadaşlarınızı, en aktif olduğunuz günleri, en çok mesajlaştığınız saatleri ve çok daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Tüm bu istatistikleri aynı zamanda basit ve anlaşılır grafikler yardımıyla da görüntülemenize olaank sağlayan uygulama, gerçekten oldukça ilgi çekici ve kullanışlıdır.

WhatsApp Bildirimlerini Bilgisayarda Görüntüleme

Gün içerisinde bilgisayar başındayken iş yoğunluğunuz nedeniyle önemli bir WhatsApp mesajını kaçırmış olmak, yer yer oldukça can sıkıcı durumlara neden olabilir. Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve gününüzün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiriyorsanız, WhatsApp mesajlarınızı kaçırmamak için kullanabileceğiniz birçok farklı uygulama yer almaktadır.

Akıllı telefonunuz üzerinde beliren tüm bildirimleri eşzamanlı olarak bilgisayarlarınız üzerinde de görüntüleyebilmek için kullanabileceğiniz en etkili uygulamalardan bir tanesi Desktop Notifications'dır.

Uygulamayı Android akıllı telefonunuz üzerine kurduktan sonra Firefox veya Google Chrome eklentisini de bilgisayarlarınız üzerine kurarak, akıllı telefonunuz ve bilgisayarınız arasındaki eşlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Sonrasında akıllı telefonlarınız üzerine gelen tüm bildirimleri bilgisayarlarınız üzerinden takip ederek, herhangi bir bildirimi kaçırmadan işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme

WhatsApp üzerinde yapmış olduğunuz tüm konuşmalar ve diğer aktiviteler Google Drive'a veya cihaza otomatik olarak yedeklenir. Bu nedenle her ne kadar uygulama üzerinden mesajlaşmalarınızı silmiş olsanız da WhatsApp üzerinde silmiş olduğunuz tüm mesajlaşmalara tekrar ulaşılabilir.

Buradan yola çıkarak arkadaşlarınızın silmiş olduğunu düşündüğü mesajları bir şekilde ele geçirebilir veya aynı şekilde sildiğinizi düşündüğünüz mesajların başkaları tarafından ele geçirilmiş olması gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu noktada bilmeniz gereken en önemli şey WhatsApp'ın sadece son bir haftalık konuşma geçmişini yedeklediğidir. Daha önceki konuşmaları maalesef geri getirme şansınız bulunmuyor. Son yedek dosyası üzerinde yer alan konuşmaları geri getirmek için öncelikle akıllı telefon üzerinden WhatsApp'ı kaldırmalısınız.

Ardından hafıza kartı üzerinde WhatsApp - Databases klasörü altında yer alan msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt dosyasının adını msgstore.db.crypt olarak değiştirin. Son olarak WhatsApp'ı Google Play üzerinden tekrar indirerek Android cihazınız üzerine kurun.

Uygulamayı ilk kez çalıştırdığınız sırada yedekleri yükleyin seçeneği sayesinde son bir haftalık konuşmaları geri yükleyerek mesajlaşmalara tekrar ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hileleri ve ipuçlarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.