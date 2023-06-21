WhatsApp Güvenlik Kodu Değişti Ne Demek? Kod Neden Değişir?

Popüler anlık mesajlaşma hizmetini kullanırken zaman zaman güvenlik kodunun değiştiğine yönelik bildirim geliyor. Bu sebepten ötürü pek çok kişi, WhatsApp güvenlik kodu değişti ne demek sorusunun yanıtını arıyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen soruları cevaplayacağız.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar bazen güvenlik kodunun değiştiği ile ilgili uyarılarla karşılaşıyor. Peki, popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ta güvenlik kodu nedir? Bu kod neden değiştirilir?

WhatsApp Güvenlik Kodu Nedir?

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen WhatsApp uçtan uca şifreleme teknolojini destekliyor. Yapılan görüşmelerin ve gönderilen mesajların uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunduğunu doğrulamak için özel güvenlik kodları bulunuyor.

Kişi bilgisi sayfasında yer alan "Şifreleme" bölümüne girerek 60 haneli güvenlik kodunu görebilirsiniz. Bu sayfada güvenlik kodu karekod şeklinde de yer alıyor. "Kodu tara" seçeneğini seçerek mesajların ve aramaların uçtan uca şifrelendiğini doğrulayabilirsiniz.

Güvenlik kodlarının gerçek anahtar olmadığını belirtmek gerekiyor. Anlık mesajlaşma hizmeti, gerçek anahtarları gizli tutuyor. Dolayısıyla güvenlik kodunun görünür olması ile ilgili endişe yaşamanıza gerek yok.

WhatsApp Güvenlik Kodu Değişti Ne Demek?

Güvenlik kodları zaman zaman değişiklik gösterebilir. Söz konusu kodlar değiştiğinde bununla ilgili kullanıcılara bildirim gönderilir. Güvenlik kodlarının değişmesinin birden fazla nedeni vardır. Bu bildirimin görünmesine yol açan nedenler şu şekildedir:

WhatsApp'ı silip tekrar yüklemek

Telefonu değiştirmek

Yeni eşleştirilmiş cihaz eklemek

Eşleştirilmiş cihazlardan birini kaldırmak

Eğer sohbet ettiğiniz kişi ya da siz yukarıda yer alan işlemlerden birini yaptığınızda güvenlik kodu değiştirilir. WhatsApp'ta güvenlik kodu bildirimi açıksa söz konusu kodların değiştiğine yönelik bilgilendirme yapılır.

WhatsApp Güvenlik Kodu Bildirimi Nasıl Alınır?

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Hesap bölümünü açın.

"Güvenlik Bildirimleri" kategorisini görüntüleyin.

"Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster" seçeneğini aktif edin.

Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız yukarıda yer alan adımları uygulayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Eğer iPhone kullanıyorsanız uygulamanın ayarlar sayfasını açın ve Hesap kategorisinde bulunan "Güvenlik bildirimleri" bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Bu Telefonda Güvenlik Bildirimlerini Göster" seçeneğini aktif hâle getirin.