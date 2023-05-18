WhatsApp Sohbet Kilidi Nedir? Nasıl Çalışır?

WhatsApp Sohbet Kilidi özelliğiyle beraber gizliliği ve güvenliği önemli ölçüde iyileştiriyor. Anlık mesajlaşma platformuna eklenen yeni işlev, bazı sohbetlerin diğer kişiler tarafından erişilememesini sağlıyor. Bu yazıda söz konusu özelliğin neler sunduğunu ve nasıl kullanıldığını açıkladık.

Mesajların gizliliğini ve güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için yeni işlevler eklemeye devam eden anlık mesajlaşma platformu Sohbet Kilidi isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu. Peki, WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? Bu soruyu yanıtlamadan önce özelliğin neler sunduğuna yakından göz atalım.

WhatsApp Sohbet Kilidi Nedir?

Sohbet Kilidi, hiç kimsenin görmesini istemediğiniz sohbetleri kilitleyebilmenize imkân tanıyan bir özelliktir. Diğer kişiler, akıllı telefonunuzu ele geçirse bile kilitlediğiniz sohbetlere erişemez. Bu mesajlara erişmenin yolu kullanıcının tanımladığı parmak izi veya cihazın parolasıdır.

Söz konusu özellik kullanılarak kilitlenen sohbetler, Sohbetler sekmesinde "Kilitli sohbetler" bölümünde yer alır. Tüm kilitli sohbetler bu bölümde depolanır. Dolayısıyla diğer kişiler, telefonunuzdan WhatsApp'a girse bile bu sohbetleri açamaz.

Anlık mesajlaşma uygulamasının yeni özelliğini kullanarak kilitlediğiniz bir sohbetten yeni mesaj geldiğinde bildirimde mesaj ön izlemesi görünmez. Bildiğiniz üzere normalde bildirim panelinden gelen mesajı okuyabilmek mümkün. Uygulamanın bildirimlerde de mesajları göstermemesi gizliliği önemli ölçüde iyileştiriyor.

WhatsApp Sohbet Kilidi Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ı açın.

Sohbetler sekmesine girin.

Kilitlemek istediğiniz sohbeti görüntüleyin.

Üst kısımdaki kişi veya grup ismine dokunun.

Süreli Mesajlar özelliğinin altındaki Sohbet Kilidi'ni seçin.

Özelliği etkinleştirin.

WhatsApp, çevrim içi kapatma gibi gizlilik özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Diğer kişilerin mesajlara ulaşamamasını sağlayan Sohbet Kilidi özelliğinin kullanımı da çok pratik. Söz konusu özelliği kullanmak için öncelikle akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasını açın.

Popüler uygulamayı açtıktan hemen sonra Sohbetler sekmesine girin. Bir sonraki adımda kilitlemek istediğiniz bir sohbeti görüntülemeniz gerekiyor. Sohbet penceresinin üst kısmında konumlanan kişi veya grup isminin üzerine dokunun.

Açılan sayfada Süreli Mesajlar özelliğinin altında yer alan "Sohbet Kilidi" işlevini seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayarak özelliği aktif hâle getirin. Bunu yaptığınızda Sohbetler sekmesinde "Kilitli sohbetler" şeklinde yeni bir bölüm açılacak.

Not: Sohbet Kilidi özelliği yeni kullanıma sunulmaya başlandığından ötürü bazı kullanıcıların cihazında görünmeyebilir. İlerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara sunulacaktır. Özellik görünmüyorsa uygulamayı güncellemeyi deneyebilirsiniz.

Bu yazıda WhatsApp sohbet kilitleme özelliğinin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak istediğiniz bir sohbeti kolayca kilitleyebilirsiniz.