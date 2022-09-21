SKEDit sayesinde WhatsApp üzerinden otomatik mesajlar gönderebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

İşte, okulda kısaca hayatın hemen hemen her alanında oldukça yoğun günler geçiriyoruz. Kimleri iş hayatında ard arda çeşitleri toplantılara katılıyor, kimileri okulda sınavlar için ter döküyor. Hal böyle olunca bazen mesaj atmayı unutuyor, bazen de gelen mesajlara yanıt vermek aklımızdan çıkıyor. İşte bu gibi durumlarda imdadımıza yetişen SKEDit oldukça verimli bir otomatik iletişim asistanı olarak adından söz ettiriyor. SKEDit ile WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar için otomatık mesajlar oluşturabilecek, mesajlar için hatırlatıcılar ekleyebilecek ve yanıtlamadığımız mesajlardan haberdar olabileceğiz. Daha fazla kişi ile daha daha fazla iletişim kurmanın alternatif ve basit bir yolunu sunan Android uygulama, ücretsiz yayınlanması ile Android akıllı telefonlardaki yerini aldı. Mesajların yanı sıra WhatsApp durumunu da planlama gibi işlevsel özellikleri de bizlere sunan uygulama, günlük hayatımızı oldukça kolaylaştıran bir yapıya sahip.

SKEDit Özellikleri

Sınırsız mesaj gönderme imkanı,

WhatsApp durumunu planlama,

Sınırsız alıcı ekleme imkanı,

Planlamalar için çoklu kişi seçme,

WhatsApp otomatik yanıt sistemi,

WhatsApp otomatik yanıt kuralları,

Planlanan mesajları takvimde görüntüleme,

Mesajlara görüntü, video, belge vs. ekleme,

Otomatik mesajlar için mesaj şablonları oluşturma,

Mesaj kategorileri için etiket oluşturma,

Mesaj istatistikleri ve analizler,

Birbirinden farklı özellikleri ile günlük rutinleri kolaylaştıracak olan SKEDit otomatik mesajlar için özel olarak geliştirildi. SKEDit ile dilediğimiz kadar kişiye otomatik mesajlar atabilecek, bu mesajlarda çeşitli dosyalar da gönderebileceğiz. Planladığımız yani otomatik olarak tanımladığımız mesajları akıllı telefonumuzun takviminde de görebilecek ve kime ya da kimlere hangi mesaj ne zaman gidecek anında öğrenebileceğiz. Otomatik mesajların yanı sıra WhatsApp durumumuzu da dilediğimiz gibi planlayabileceğiz. Uygulama sayesinde WhatsApp durumumuzu sürekli değiştirmek zorunda kalmayacak, otomatik olarak değişmesini sağlayacağız. Uygulama içerisinde otomatik mesajlar için çeşitli ayarlamalar ve kurallar da tanımlayabileceğiz. Otomatik yanıtlar için oluşturabileceğimiz mesaj şablonları sayesinde her seferinde mesaj yazmak zorunda da kalmaayacağız.

SKEDit İndir

SKEDit'in kullanılacağı alanlardan örnek vermek gerekirse pazarlama ve satış alanı verilebilir. Kullanıcılar uygulama sayesinde müşterilerine düzenli olarak ürün promosyonları ve indirimlerden haberdar edebilirler. Verimlilik açısından oldukça tatmin edici bir yapıya sahip olan SKEDit ücretsiz olarak kullanılabiliyor.