WhatsApp Kaybolan Mesajlar Nasıl Kaydedilir?

Sohbette Tut özelliğiyle beraber WhatsApp kaybolan mesajları kaydetme işlemini yapabilmek mümkün hâle geldi. Hazırladığımız rehberde süreli mesajların kaydedilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Kaybolan Mesajlar olarak da bilinen Süreli Mesajlar, anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen mesajların bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Mesajların kalıcı olarak sohbette yer almasını istemeyen kişiler tarafından kullanılan özelliğe Sohbette Tut isimli bir işlev eklendi.

Sohbette Tut özelliği, Süreli Mesajlar'ın etkin olduğu sohbetlerde mesajların kaydedilebilmesine imkân tanıyor. Peki, popüler anlık mesajlaşma uygulamasında bir mesajı kaydedebilmek için neler yapılması gerekiyor?

WhatsApp Kaybolan Mesajları Kaydetme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı açın.

Süreli Mesajlar özelliğinin açık olduğu sohbeti görüntüleyin.

Bir mesajın üzerine basılı tutun.

Ekranın üstündeki kaydetme simgesinin üzerine dokunun.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma platformunda bir mesajı kaydetmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp'ı açın. Sohbet pencerelerinin yer aldığı bir arayüz ile karşılaşacaksınız.

Süreli Mesajlar özelliğinin etkin olduğu sohbet penceresini görüntüleyin. Bir sonraki adımda kaydetmek istediğiniz mesajın üzerine bir süre boyunca basılı tutun. Bunu yaptığınızda ekranın üst kısmında çeşitli seçenekler çıkacak.

Çöp kutusu simgesinin yanında konumlanan kaydetme simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız takdirde Kaybolan Mesajlar özelliği kullanılarak gönderilen bir mesajı kaybetmiş olacaksınız.

Mesajı kaydettiğinizde karşı tarafa bir bildirimin gideceğini belirtmek gerekiyor. Mesajı gönderen kişi istediği takdirde mesajı kaybetme isteğini veto edebilme imkânına da sahip. Kullanıcı, diğer kişilerin mesajı kaydedemeyeceğine yönelik bir karar verirse mesajları artık kimse kaydedemez.

WhatsApp'ta Kaydedilen Mesajlara Nasıl Bakılır?

Uygulamaya girin.

Sohbet penceresini açın.

Üst kısımdaki isim veya numara bilgisinin üzerine dokunun.

"Tutulan Mesajlar" bölümünü görüntüleyin.

Sohbette Tut özelliği kullanılarak tutulan mesajlara kolayca erişebilirsiniz. Bunun için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan anlık mesajlaşma uygulamasını açın. Daha sonra bir sohbet penceresini görüntüleyin.

Sohbet penceresinde ekranın üst kısmındaki isim veya numara bilgisinin üzerine dokunun. Açılan sayfadan Tutulan Mesajlar bölümünde sohbette tut özelliği kullanılarak eklenen mesajları görebilirsiniz.

Bu yazıda en popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta Süreli Mesajlar özelliği kullanılarak gönderilen mesajların nasıl kaydedilebileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.