WhatsApp Ne Kadar İnternet Yer? Veri Kullanımı Nasıl Azaltılır?

WhatsApp ne kadar internet yer sorusunun yanıtı, Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan pek çok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, yaygın olarak kullanılan WhatsApp ne kadar internet harcar?

Bu rehberde kullanıcıların mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü olarak da iletişim kurabilmesine imkân tanıyan uygulamanın veri kullanımının ne kadar olduğunu açıkladık.

WhatsApp Ne Kadar İnternet Yer?

WhatsApp, karakter uzunluğuna bağlı olarak her mesajda ortalama 30 KB internet tüketir. Karşıdaki kullanıcıya mesajın yanı sıra medya dosyası da gönderirseniz bu miktar artar ancak sesli görüşmeler daha yüksek miktarda veri harcar.

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, sesli görüşmede her dakika ortalama 300 KB ila 400 KB internet tüketir. Hizmette en fazla veriyi görüntülü aramalar harcar. Uygulama üzerinden yapılan görüntülü görüşmede her dakikada ortalama 5 MB internet harcanır.

Rehberde bulunan miktarların ortalama bir değer olduğunu, bu miktarların kullanıcıdan kullanıcıya değişebileceğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenden ötürü uygulamayı kullanırken veri tüketimini kontrol edebilirsiniz. Peki, Whatsapp'ta internet kullanımı nasıl kontrol edilir?

WhatsApp'ta İnternet Kullanımına Bakma Adımları

Cihazın ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

WhatsApp uygulamasını seçin.

"Mobil veri" veya "Uygulama veri kullanımı" bölümüne girin.

WhatsApp'ın ne kadar internet harcadığına bakmak için akıllı telefonun ayarlar menüsüne girin ve hemen ardından Uygulamalar kategorisini açın. Açılan listeden WhatsApp'ı seçin. Daha sonra "Mobil veri" veya "Uygulama veri kullanımı" bölümüne girin.

WhatsApp İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

"Depolama ve veriler" kategorisindeki "Aramalar için daha az veri kullan" seçeneğini etkinleştirin.

"Medyayı otomatik indir" bölümünden "Mobil veri kullanırken" kısmındaki fotoğraflar, ses, videolar ve belgeler seçeneklerini kaldırın. Kablosuz bağlandığınız internette kota sınırı yoksa "Wi-Fi ağına bağlıyken" kısmındaki seçenekleri etkinleştirebilirsiniz.

Sohbet kategorisindeki "Sohbet yedeği" bölümüne girin ve "Hücresel veri kullanarak yedekle" seçeneğini devre dışı bırakın.

Görüntülü görüşme yerine sesli aramayı veya mesajlaşmayı tercih edebilirsiniz.

Bu rehberde WhatsApp ne kadar internet harcar sorusunu yanıtladık. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının internet kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.