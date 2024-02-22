WhatsApp'ta Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp, milyonlarca kişinin günlük iletişimde kullandığı en popüler uygulamalardan biri. Uygulamayı eşsiz kılan şeylerden biri de kuşkusuz hesap açmak için bir telefon numarasına ihtiyaç duymanız.

Telefon numaranız değiştiğinde veya farklı bir hat ile giriş yapmak istediğinizde ise WhatsApp ayarlardan numara değiştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Bu yazımızda ise WhatsApp telefon numarası değiştirme işleminin nasıl yapılacağını size adım adım anlatıyoruz.

WhatsApp Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kullanmakta olduğunuz telefonda veya farklı bir cihazda WhatsApp hesabınızı açıp, bağlı olduğu numarayı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Numara değişikliği yapmadan önce yeni hattınızın SMS ve aramalara açık olduğundan ve hücresel veri bağlantısının bulunduğundan emin olun.

Eski numaranızın mevcut WhatsApp hesabınızda kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. Bunun için WhatsApp’ta Ayarlar menüsüne gidip profil resminize dokunarak hesaba bağlı numarayı görüntüleyebilirsiniz.

Kullandığınız veya yeni ekleyeceğiniz telefon numarasının uygulama tarafından desteklenip desteklenmediğini belirleyin. (Örneğin sabit hatlar, VoIP, ücretsiz hatlarda bu destek bulunmayabilir.)

Bu kontrollerin ardından yeni SIM kartınızı telefonunuza takıp WhatsApp uygulamasına girin.

Ayarlar bölümünden Hesap sekmesine geçiş yapın.

Numara Değiştir seçeneğine tıkladıktan sonra ‘İleri’ butonuna basın.

İlk boşluğa eski numaranızı diğerine ise yeni numaranızı eksiksiz ve uluslararası formata uygun biçimde yazın.

‘İleri’ dedikten sonra uygulama size ‘kişilerime bildir’ seçeneğini sunacak. Dilerseniz bu seçeneği aktifleştirerek arkadaşlarınıza numaranızın değiştiğini bildirebilirsiniz.

‘Bitti’ dediğinizde aynı cihazda açık olan WhatsApp hesabınız için numara değiştirme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Yeni bir telefonda numara değişikliği yapmak için ise önce eski telefonunuzda yukarıdaki işlemleri tamamlayıp ardından yeni cihazınıza WhatsApp’ı yükleyerek yeni numaranızla uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz önceden yapmış olduğunuz yedeklemeleri geri yükleyebilirsiniz.

Eğer aynı hesapta numara değişikliği yaparsanız geçmişte engellediğiniz kişiler hala hesabınızda engelli olarak kalmaya devam eder. Yeni bir hesap açarsanız, bu kişileri tekrar engellemeniz gerekebilir.

WhatsApp Telefon Numarası ile Yeni Hesap Açma Nasıl Yapılır?