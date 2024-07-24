WhatsApp Rehberde Numaralar Görünmüyor Sorunu ve Çözümu

WhatsApp’ta en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi rehberdeki numaraların uygulamada görünmemesidir. Özellikle uygulamanın güncellenmemesi başta olmak üzere cihaz değişiklikleri ve yanlış izin kaynaklarından dolayı WhatsApp rehberde numaralar görünmeyebiliyor.

Biz de bu yazımızda WhatsApp rehberde numaralar görünmüyor sorunu ve çözümünden bahsedeceğiz.

WhatsApp Rehberde Numaralar Görünmüyor Çözümleri

Rehberdeki kişi WhatsApp’ta görünmüyor sorunu çözümlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. İzin Ayarlarının Kontrolü

WhatsApp rehberde numaraların görünmemesi uygulama izinleriyle alakalı olabiliyor. WhatsApp’ın rehbere erişim izninin mutlaka Android cihazlarda olması gerekiyor. Bu erişim izni doğru ayarlanmadığı takdirde rehberdeki numaralar WhatsApp’ta görünmez. Böyle bir problemle karşılaşıldığında şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak telefonun ana ekranı üzerinden “Ayarlar” alanına tıklanır.

“Ayarlar” menüsünden “Uygulamalar ve Bildirimler” ya da “Uygulamalar” seçeneklerinden herhangi biri seçilir.

Uygulamalar listesi içerisinden “WhatsApp” aranarak üzerine basılır.

WhatsApp’ın içerisinde “App permissions” ya da “İzinler” başlığı yer alıyor. Bu iki seçenekten herhangi biri seçilip diğer adıma geçilir.

En son adımda “İzinler” menüsü içerisinde “Kişiler” seçeneği yer alıyor. “Kişiler” izninin aktif olup olmadığına bakılmalıdır. Kapalı durumdaysa izinler aktifleştirilmelidir.

2. Kişi Listesi Yenilenmeli

WhatsApp rehberde numaralar görünmüyor sorunu için izin ayarları kontrolü yapıldıktan sonra problem devam ediyorsa kişi listesi yenilenmelidir. Ayrıca WhatsApp senkronizasyon ayarları da kontrol edilmelidir.

WhatsApp kişi listesi şöyle yenilenir;

Öncelikle telefondan WhatsApp açılır.

WhatsApp’ın ana ekranının sağ üst köşesindeki “Ayarlar’a” giriş yapılır.

Açılacak menü üzerinden “Kişileri Yenile” seçeneğine tıklanır. Eğer böyle bir seçenek yoksa benzer seçeneğe tıklanır. Akabinde WhatsApp uygulamasının rehberi yeniden tarayıp güncellemesi yapılır. Böylelikle rehberdeki değişiklikler ya da yeni eklenen numaralar direkt WhatsApp’ta görünmeye başlar.

Senkronizasyon ayarları kontrolüyse şu şekilde yapılır;

Telefondan Ayarlar’a gidilir.

“Kullanıcılar ve Hesaplar” ya da “Hesaplar” sekmelerinden herhangi biri seçilir. Böylelikle telefondaki tüm hesaplar yönetilmeye başlanır.

Listelenen hesaplar içerisinden WhatsApp bulunup üzerine tıklanır.

WhatsApp hesap ayarlarına girildiği zaman “Senkronizasyon” seçeneği ekrana gelecek. Seçenek kontrol edilerek WhatsApp hesap senkronizasyonunun aktifliğiyle ilgili bilgi edinilebilir. Senkronizasyon kapalı konumdaysa senkronizasyon etkin hale getirilmelidir.

3. Önbellek Temizlenmeli

WhatsApp rehberde numaralar görünmüyor sorunu çözümü için önbellek temizleme yöntemine de başvurulabilir. Önbellek temizleme içinse şu adımlar takip edilmelidir;