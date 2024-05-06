WhatsApp kullanıcıları sohbet içeriklerinde bir öğeyi, kişiyi, medyayı veya mesajı ararken geçmiş diyalogların içinde kayboluyor. Bu özellik size böyle anlarda oldukça zaman kazandırıyor.

WhatsApp sohbet filtrelerini kullandığınızda aradığınız ögelere birkaç saniye içinde kolayca ulaşabilirsiniz. Peki, WhatsApp sohbet filtreleme nedir? Nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

WhatsApp Sohbet Filtreleme Nedir?

WhatsApp sohbet filtreleri kullanıcıların sohbet geçmişinde arama yapmasına olanak sağlıyor. Sohbet filtrelerinde seçebileceğimiz çeşitli kategoriler uygulama tarafından bize sunuluyor.

Bu kategoriler arasında fotoğraflar, GIF’ler, bağlantılar, videolar, belgeler, ses ve anketler seçenekleri bulunuyor. Bunlardan birini seçtiğinizde önceden WhatsApp’ta yapmış olduğunuz seçiminizle ilgili paylaşımlar şimdiki zamandan geçmişe doğru kronolojik olarak sıralanıyor.

Dilerseniz, özel bir mesaj veya kişiyi aramak için kelime ile filtreleme yapma imkânınız da var. Bu şekilde kullandığınızda arama çubuğuna girdiğiniz kelimenin geçtiği kişiler, mesajlar, bağlantılar ve diğer ögeler karşınıza çıkıyor.

Filtreleme sonuçlarından birine tıklayarak ilgili sohbet içeriğine kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz tek tuşla okunmamış mesajları listeleyebilir, bu mesajları hızlı bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.

WhatsApp sohbet filtrelerinin nasıl kullanıldığına bakacak olursak, izlemeniz gereken adımları aşağıda sizin için sıralıyoruz.

WhatsApp Sohbet Filtreleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp konuşmalarınızda önceden gönderdiğiniz veya size gelen bir mesajı arıyorsanız filtreleme kısmında yer alan araç çubuğuna bu mesajda geçen bir kelimeyi yazmayı deneyebilirsiniz.

Aynı yöntemle kişiler arasında arama yapabilirsiniz.

Filtre bölümünde örneğin ‘bağlantılar’ seçeneğine tıklayıp arama yapmak istediğiniz metni arama çubuğuna yazarak bu metnin geçtiği bağlantılara kolayca ulaşmanız mümkün.

Okunmamış mesajları sıralamak için ise WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra sohbetlerin en üst kısmında yer alan arama çubuğunun yanındaki üç çizgi şeklindeki butona basabilirsiniz.

Önceden paylaştığınız GIFler’i toplu bir şekilde görüntülemek için filtreleme bölümünden GIFler’i seçmeniz gerekir. Bu durum diğer kategoriler için de geçerlidir.

Ayrıca WhatsApp’ta size gelen ve sizin başkalarına gönderdiğiniz fotoğraf, video, belge gibi içerikleri kronolojik olarak sıralayıp kolay erişim sağlamak için de WhatsApp sohbet filtreleme özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Siz bu filtreleri kullanıyor musunuz? Yoksa WhatsApp’ta sohbet içeriklerinde filtrelere ihtiyaç duymadan istediğiniz ögelere kolayca ulaşabiliyor musunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!