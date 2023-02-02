WhatsApp'ta Nasıl Görünmez Olunur?

WhatsApp, görünmez olma imkânı sunuyor. Peki, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmetinde çevrim dışı özelliği nasıl aktif hâle getirilir? Bu yazıda çoğu kullanıcı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çevrim dışı görünme işleminin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Yalnızca bazı adımları sırasıyla uygulayarak popüler anlık mesajlaşma uygulamasında diğer kullanıcıların çevrim içi olduğunuzu görememesini sağlayabilirsiniz.

WhatsApp'ta çevrim dışı olmak isteyen kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden çeşitli ayarları değiştirerek söz konusu işlemi nasıl yapabileceğinizi açıkladık.

WhatsApp'ta Görünmez Olma Adımları

WhatsApp'ı açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin.

Gizlilik kategorisini görüntüleyin.

"Okundu bilgisi" özelliğini devre dışı bırakın.

"Son görülme ve çevrimiçi bilgisi" kategorisini açın.

"Hiç kimse" seçeneğini seçin.

"Son görülme bilgisiyle aynı" seçeneğini işaretleyin.

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan WhatsApp Messenger'da çeşitli özellikler bulunuyor. Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan WhatsApp'ta çevrim dışı olma özelliği de yer alıyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma hizmetinde yalnızca bazı ayarları değiştirerek diğer kişilerin uygulamayı açtığınızı fark etmemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra daha önce yaptığınız sohbetlerin listesi ile karşılaşacaksınız. Sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsünde yer alan Gizlilik kategorisini görüntüleyin. Gizlilik kategorisinde bulunan "Okundu bilgisi" özelliğini devre dışı bırakın. Uygulamada bir mesajı okuduğunuzda gri renkli olan tik simgesi mavi renge dönüşür.

Söz konusu özelliği devre dışı bıraktığınızda ise mesajları okusanız bile tik simgesinin rengi değişmez. Böylece karşı taraf, mesajı okuyup okumadığınızı anlamaz. Bir sonraki adımda "Son görülme ve çevrimiçi bilgisi" isimli kategoriyi açın.

"Son görülme ve çevrimiçi bilgisi" kategorisini açtığınızda karşınıza çeşitli seçenekler çıkacak. Üst kısımda yer alan "Son görülme bilgimi kimler görebilir" bölümünden "Hiç kimse" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Bir sonraki adımda aynı sayfada yer alan "Çevrimiçi olduğumu kimler görebilir" bölümünden "Son görülme bilgisiyle aynı" seçeneğini işaretleyin. Bu adımları uyguladığınız takdirde uygulamanız açık olmasına rağmen diğer kişiler çevrim içi olduğunuzu göremeyecektir.

Bu yazıda WhatsApp'ta çevrim dışı görünme işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak popüler anlık mesajlaşma uygulamasını çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca çeşitli özellikler sunan WhatsApp Business isimli uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını merak ediyorsanız WhatsApp Business nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.