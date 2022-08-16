WhatsApp’tan Uzun Video Gönderme Nasıl Yapılır?

WhatsApp uzun video gönderme işlemi popüler uygulamayla ilgili en çok merak edilen konuların başında geliyor. Günümüzde bir kişi birbiriyle iletişim kurmak için WhatsApp uygulamasını tercih ediyor. Bu uygulama video gönderimiyle ilgili kullanıcılar büyük sorun yaşayabiliyor. Video uzun video gönderme sorunu kullanıcıların canını çok sıkıyor. Bu yazımızda WhatsApp uzun video gönderme nasıl yapıldığına dair bilgiler vereceğiz.

WhatsApp Uzun Video Gönderme Nasıl Yapılır?

WhatsApp’tan uzun video gönderme işlemi kullanıcılar tarafından sosyal, iş ve okul yaşamında sıklıkla tercih ediliyor. Kullanıcılar çeşitli sebeplerle WhatsApp üzerinden video gönderimi yapıyor. WhatsApp’tan uzun videolar göndermek için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. “WhatsApp uzun video gönderme nasıl yapılır” için şu adımlar izlenmelidir;

İlk olarak WhatsApp uygulamasına giriş yapılır,

Açılacak sohbet ekranı üzerinden mesaj yaz bölümündeki “ataç” şeklindeki simgeye tıklanır,

“Belge” sekmesine basılır,

“Diğer belgelere göz atın” seçeneğine tıklanarak paylaşılmak istenilen video bulunur,

Video bulunduktan sonra gönderme işlemi tamamlanır,

Gönderilmek istenen video ekran üzerinde görülmüyorsa ekranın sol üstündeki yatay şekildeki üç çizgiye tıklanmalıdır. Yukarıda sıraladığımız adımlar sayesinde tüm akıllı telefonlardan WhatsApp uzun video gönderme işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle video gönderme işlemi sorun olmaktan çıkıp pratik bir işleme dönüşecek.

WhatsApp En Fazla Kaç Dakikalık Video Gönderir?

WhapsApp uygulamasında kullanıcıların diğer merak ettiği konuysa en fazla kaç dakikalık video gönderileceğidir. Peki, WhatsApp en fazla kaç dakikalık video gönderir? WhatsApp üzerinden normalde en fazla 16 MB’lık videolar gönderiliyor. Fakat pratik bir işlemle WhatsApp’tan 100 MB’a kadar videolar gönderilebilir.

WhatsApp’ta uzun video göndermek için “ataç” simgesinden sonra yukarıda belirttiğimiz gibi galeri simgesine değil de “Belge’ye” tıklanmalıdır. “Galeri” sekmesine tıklanıldığında 16 MB sınırlamasıyla karşılaşırsınız. Yalnız “Belge” sekmesi üzerinden 100 MB’ı aşan videolarda gönderilemez. Video 100 MB’ı aşıyorsa kullanıcı uyarıyla karşılaşır. “Dosya gönderilemiyor” şeklinde ekrana uyarı gelir. WhatsApp’tan 100 MB üzeri videoları göndermek için, “Google Play” ve “App Store” üzerindeki uygulamalar kullanılabilir. Bu uygulamalarla videonun boyutu küçültülebilir. Kullanıcılar cihazlarına önce kendilerine uygun olan uygulamayı indirmelidir. Video indirilen uygulama üzerinden açılmalıdır. Uygulamaların “Ayarlar” kısmından video çözünürlüğü 320p şeklinde ayarlanmalıdır. Video üzerinde ayarlama yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. Belirttiğimiz bu işlemle video boyutu 16 MB’a kadar küçültülebiliyor.

WhatsApp Uzun Durum Videosu Paylaşma

WhatsApp uzun video gönderme işlemi yanında uzun durum videoların paylaşımı da çok merak ediliyor. WhatsApp üzerinde kullanıcılar “Durum Paylaşma” özelliğini çok seviyor. “Durum Paylaşma” özelliğiyle listedeki herkesle etkileşim kurmak mümkündür. WhatsApp durumda uzun video paylaşma için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Telefona önce WhatsCut Pro+ uygulaması indirilmelidir.

Uygulama telefona indirildikten sonra içerisindeki tüm videoların gösterildiği bir bölüm yer alır. Buradan paylaşmayı düşündüğünüz videoyu seçiniz.

Video yeni arayüzle açılır. Açılan videonun bir bölümü ya da tamamı yayınlanabilir. Bu yayınlanma şeklini kullanıcı kendi belirler.

Video düzenleme kısmında işaretleyici vardır. İşaretleyiciler yayına alınacak bölüm seçimi için kullanılır.

Yayınlanacak video ayarlandıktan sonra yeşil renkteki paylaş butonu üzerine basılmalıdır.

Yeşil paylaş butonuna tıkladıktan sonra video işlemeye başlayarak WhatsApp’a geçiş yapılır.

WhatsApp üzerinden ayarlaması yapılan uzun videolar durum olarak paylaşılabilir.

Aynı zamanda WhatsAppCut Pro+ uygulamasıyla ayarlanan videolar WhatsApp’ta mesaj olarak da gönderilebilir. 30 saniye üzerindeki tüm videolar kolayca durum ve mesaj olarak gönderilebilir.