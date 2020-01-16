Whatsapp Web Bağlantı Sorunu Nasıl Çözülür? İşte 5 Yöntem!

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. WhatsApp, Android ve iOS uygulama mağazalarında yer alıyor ancak WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanabilmek için web tarayıcısı üzerinden “web.whatsapp.com” web sitesine girmeniz ve ardından WhatsApp mobil uygulaması üzerinden kare kodu taratmanız gerekiyor. WhatsApp Web’de bazen bağlantı sorunu ile karşılaşabilir ve bunun sonucunda WhatsApp Web’i kullanamayabilirsiniz. Peki, bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bu yazıda, WhatsApp Web bağlantı sorununu çözebileceğiniz en iyi 5 yöntemi derledik.

Yöntem 1: WhatsApp Sunucularını Kontrol Edin

WhatsApp Web bağlantı sorunu ile karşılaştığınızda ilk olarak bu sorunun sadece sizde mi yoksa bütün kullanıcılarda mı olduğunu kontrol etmelisiniz. Peki, WhatsApp sunucularının durumu nasıl kontrol edilir? WhatsApp sunucularının durumuna “downdetector.com” web sitesinden bakabilirsiniz.

Yöntem 2: Akıllı Telefonunuzda Etkin Bir Internet Bağlantısı Olduğundan Emin Olun

WhatsApp Web bağlantı sorunu ile karşılaştığınızda etkin bir internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bilgisayarınızda internet bağlantısı olması gerekiyor ancak bu başlı başına yeterli değildir. Aynı zamanda Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda da bir internet bağlantısı olmalıdır.

Yöntem 3: Web Tarayıcınızı güncelleyin

WhatsApp Web bağlantı sorununu çözmek için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları takip ederek Google Chrome web tarayıcısını nasıl güncelleyebilirsiniz.

İlk olarak Google Chrome web tarayıcısının sağ üst kısmında yer alan üç dikey nokta simgesine tıklayın ve açılan pencere üzerinden “Yardım” seçeneğine tıklayın.

tıklayın ve açılan pencere üzerinden seçeneğine tıklayın. Daha sonra “ Google Chrome Hakkında” seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden Google Chrome’u güncelleyebilirsiniz.

Yöntem 4: Web Tarayıcınızın Çerezlerini Silin

WhatsApp Web bağlantı problemini çözmek için web tarayıcınızın çerezlerini silebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Google Chrome'un çerezlerini silebilirsiniz.

Google Chrome açık haldeyken “Ctrl + H” klavye kısayolunu kullanarak geçmiş sayfasını açın.

klavye kısayolunu kullanarak geçmiş sayfasını açın. Geçmiş sayfasının sol kısmında yer alan “Tarama verilerini temizle” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından “Tarama verilerini temizle” penceresi açılacaktır. Açılan pencere üzerinden Google Chrome’un çerezlerini silebilirsiniz.

Yöntem 5: Web Tarayıcınızın Ayarlarını Sıfırlayın

WhatsApp Web bağlantı sorununu web tarayıcınızın ayarlarını sıfırlayarak çözebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Google Chrome'un ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.