WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları neler? Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarını bir arada topladık.

WhatsApp benzeri uygulamalar listemizde ücretsiz, kolay kullanım ve güvenli mesajlaşma uygulamalarına yer verdik. Bu uygulamaları hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulamasını bazı nedenlerden ötürü artık kullanmak istemeyebilirsiniz. Günümüzde akıllı telefon ya da tablet üzerinden iletişim kurmanıza olanak tanıyan çok sayıda uygulama mevcut.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı WhatsApp’ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak kullansa da en az WhatsApp kadar başarılı onlarca alternatif var. WhatsApp’ı bir nedenden kullanmama kararı aldıysanız WhatsApp alternatifi uygulamalar listemizi değerlendirebilirsiniz.

WhatsApp Yerine Kullanılabilecek Mesajlaşma Uygulamaları Neler?

BiP

Telegram

Facebook Messenger

Viber

Skype

LINE

KakaoTalk

WeChat

Signal

Kik Messenger

Yukarıda çok başarılı anlık mesajlaşma uygulamaları yer alıyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

1. BiP

Turkcell tarafından kullanıma sunulan anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden diğer kullanıcılar ile güvenli bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Uygulama üzerinden sesli mesaj, doküman, fotoğraf, video ve konum gönderebilirsiniz.

Uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü sohbet imkânı da mevcut. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada HD çözünürlüğünde 15 kişiye kadar sesli ve görüntülü sohbet yapabilirsiniz. Kaybolan Mesaj özelliği, gönderdiğiniz fotoğraf ve mesajın okunduktan sonra otomatik olarak silinmesini sağlar.

Acil Durum butonuna dokunarak durumunuzu bildirebilir, internet olmadığı durumlarda BlueTooth ile iletişim kurmaya devam edebilirsiniz. Uygulamada ayrıca paylaşılan fotoğraf ve videoların 24 saat sonra otomatik olarak kaybolduğu Durum özelliği de mevcut.

2. Telegram

2013 yılında kullanıma sunulan Telegram, günümüzde en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Gizlilik ve güvenlik konularına oldukça önem veren uygulamada uçtan uca şifreleme teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, sesli ve görüntülü aramanın yanı sıra çok sayıda katılımcının bulunduğu gruplarda sesli sohbeti de destekliyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Telegram, çok kolay bir kullanıma sahip. Uygulama üzerinden yaptığınız sohbetler platformlar arasında anlık olarak senkronize olur. Fotoğraf, video, mesaj, dosya, çıkartma ve emoji göndermenize imkân tanıyan uygulamada 200 bin kişiye kadar grup desteği yer alıyor.

3. Facebook Messenger

Messenger üzerinden diğer insanlar ile iletişim kurabilmek için Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Zengin özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan uygulama, Kaybolan Mesaj isimli bir mod bulunuyor. Bu mod sayesinde gönderdiğiniz mesajlar otomatik olarak silinir.

Sohbet temalarının yer aldığı uygulamada sesli ve görüntülü sohbet imkânı da mevcut. Uygulamada 8 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Yüz filtreleri sayesinde görüşmeyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

4. Viber

Ücretsiz olarak sunulan Viber üzerinden arkadaşlarınızla ya da ailenizle hızlı ve pratik bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Uygulamada anlık mesajlaşma, sesli sohbet ve görüntülü görüşme desteği bulunuyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada 250 kişiye kadar grup desteği yer alıyor. Kolay kullanım ile dikkat çeken Viber üzerinden diğer kullanıcılara sesli mesaj, fotoğraf, video, çıkartma, dosya ve emoji gönderebilirsiniz.

Uygulamada metin mesajları, görüntülü ve sesli aramalar, fotoğraf, videolar ve grup sohbetleri otomatik olarak şifrelenir. Böylelikle güvenli bir iletişim ortamı sunulur.

5. Skype

Kullanıcıların iletişim kurmasını çok kolay hale getiren Skype, mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme desteğine de sahip. Uygulama üzerinden sesli mesaj, fotoğraf, video ve emoji gönderebilirsiniz.

Bir dönem çok büyük bir popülerliğe sahip olan ve günümüzde popülerliğini devam ettirmeyi başaran uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

6. LINE

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından kullanılan LINE, tıpkı listedeki diğer uygulamalar gibi mesajlaşmaya ek olarak sesli ve görüntülü desteğine de sahip. Görüntülü görüşme esnasında efekt ve filtre desteği bulunuyor. Bu sayede görüntülü görüşmeler daha eğlenceli hale geliyor.

Uygulama üzerinden çeşitli çıkartmalar gönderebilirsiniz. Böylelikle kelimeler yerine bir çıkartma ile kendinizi ifade edebilirsiniz. Kişisel Avatar isimli özelliği ile dikkat çeken uygulama, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesine olanak tanır. Uygulama ayrıca Wear OS desteğine de sahip.

7. KakaoTalk

Kolay kullanıma sahip olan KakaoTalk, insanların internet üzerinden çok kolay bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanıyan bir anlık mesajlaşma uygulaması. KakaoTalk’ta kendinizi çıkartmalar ile ifade edebilme imkânına sahipsiniz. Güvenilir bir iletişim ortamı sunan uygulamanın Android, iOS, MacOS ve Windows sürümü bulunuyor.

Sesli ve görüntülü desteğine sahip olan uygulamada özelleştirilmiş tema desteği de mevcut. Wear OS desteğinin yer aldığı mesajlaşma uygulamasını ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

8. WeChat

Çıkartma desteği ile sohbeti daha eğlenceli hale getiren WeChat, sesli ve görüntülü arama özelliği bulunuyor. Uygulama üzerinden 9 kişiye kadar görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. WeChat ayrıca 500 kişiye kadar grup sohbeti destekliyor.

Sesli mesaj, fotoğraf ve video gönderebilmenize imkân tanıyan uygulamada konum paylaşma özelliği de yer alıyor. Durum özelliğini de destekleyen uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

9. Signal

Güvenli mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen yazılımlardan bir tanesi olan Signal, uçtan uca şifreleme teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Açık kaynak kodlu uygulamada grup sohbetlerinin yanı sıra görüntülü arama desteği bulunuyor.

Uygulama üzerinden tıpkı Telegram’daki gibi kendi kendini imha eden mesajlar gönderebilme imkânına sahipsiniz. Emoji ve çıkartma özelliğinin de yer aldığı uygulamada diğer kişilere sesli mesaj gönderebilirsiniz.

10. Kik Messenger

Ücretsiz olarak sunulan Kik Messenger, arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurabilmenize olanak tanır. Emoji ve GIF desteği sayesinde iletişim çok daha eğlenceli hale geliyor. Grup sohbet desteğinin yer aldığı uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp benzeri uygulamalar listemizde yer verdiğimiz ücretsiz uygulamalar bu kadardı. Denemek istediğiniz mesajlaşma uygulaması varsa aşağıdan ulaşabilirsiniz.