Whatsapp'ta Yazı Fontu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Milyarların kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, basit bir fontuyla karşımıza geliyor. Çok fazla kullanıcısı bulunan uygulama basit bir fontu kullansa dahi kullanıcıların bir o kadarı da farklı tarz da WhatsApp yazı tipleri istemekte.

WhatsApp uygulamasında birçok eğlenceli yazı tiplerini kullanabileceğinizi neredeyse hiç kimse bilmiyor hatta sevgililer gibi bu konuya önem veren insanlar, farklı tarzda WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor.

Tabî bu çözümün beraberinde rehberinizdeki diğer arkadaşlarınızla iletişime geçememe gibi ya da iki sohbet uygulaması kullanmanın zorluğu geliyor. Aslında WhatsApp fontu değiştirme oldukça basit bir işlemdir. Gelin, WhatsApp'ta yazı tipi değiştirme nasıl yapılır bakalım.

WhatsApp Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Cihazınızdan ayarları açın.

Ekran butonuna dokunun.

Açılan sayfada bulunan; "Yazı tipi ve boyutu" adlı menüyü seçin.

Yazı tipi stili adlı seçeneğe basın.

İstediğiniz yazı tipini; " Yazı tiplerini indir" seçeneğinden indirin ve cihazınıza kurun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıda gösterilen işlemler sayesinde telefonunuzda bulunan yazı tiplerini değiştirebilir ve WhatsApp'ta istediğiniz yazı tipini kullanmış olursunuz. Eğer WhatsApp yazı tipi boyutu gözünüze hoş durmuyorsa yazı tipi ve boyutu kısmından yazı tipi boyutunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yazı tiplerini indir seçeneğine girdiğinizde cihazınızın mağazasında bulunan yüzlerce yazı tipi karşınıza çıkmış olacaktır.

WhatsApp Yazı Tipi Değiştirme Tüyoları

WhatsApp'ta kalın yazı yazmak;

WhatsApp'ta italik yazmak;

WhatsApp'ta üstü çizili yazı yazmak;

1- WhatsApp'ta Kalın Yazı Yazmak

Eğer WhatsApp'ta cümlelerinizdeki bazı yerlerin dikkat çekmesi için kalın yazmak istiyorsanız; *istediğiniz kelime* şeklinde yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken istediğiniz kelimenin başına ve sonuna "*" koymak.

2- WhatsApp'ta İtalik Yazmak

WhatsApp yazı tiplerinden sıkılmış ve farklı bir fontu kullanmak istiyorsanız italik yazma şekilini deniyebilirsiniz. WhatsApp'ta italik yazmak istiyorsanız; _istediğiniz kelime_ şeklinde yapabilirsiniz.

3- WhatsApp'ta Üstü Çizili Yazı Yazmak

Hiç şüphesiz en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kelimeleri üstü çizili yazmak istiyorsanız; ~istediğiniz kelime~ simgelerini koyarak WhatsApp yazı tipi değiştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp Yazı Tipini Tamamen Değiştirme Nasıl Yapılır? (WhatsApp renkli yazı gönderme)

Blue Word s uygulamasını cihazınıza kurun.

uygulamasını cihazınıza kurun. Uygulamayı cihazınızda açın.

Beğendiğiniz bir yazı tipini seçin.

WhatsApp'ta renkli yazı göndermek istediğiniz mesajı not kısmına girin.

istediğiniz mesajı not kısmına girin. Yukarıda bulunan kopyala butonunda ilgili yazıyı kopyalayın.

WhatsApp'ta farklı yazı tipinde mesaj göndermek istediğiniz kişiye kopyaladığınız metni yapıştırabilirsiniz.

istediğiniz kişiye kopyaladığınız metni yapıştırabilirsiniz. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde WhatsApp'ta yazı tipi nasıl değiştirilir öğrenmiş olduk. Sizler WhatsApp fontu değiştirme yaparken neler yapıyorunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. WhatsApp hesap çalma yöntemleri hakkındaki yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.