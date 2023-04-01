WhatsApp Web Nedir? Nasıl Kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasını tercih eden pek çok kişi, WhatsApp Web nasıl kullanılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda WhatsApp Web isimli hizmetin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığınıı açıkladık.

WhatsApp kullanıcılarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran WhatsApp Web, yıllar önce kullanıma sunuldu ve çok uzun bir süredir popülerliğini devam ettiriyor. Peki, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Web nedir?

WhatsApp Web Nedir?

WhatsApp Web, popüler anlık mesajlaşma uygulamasının bilgisayar üzerinden kullanılabilmesini sağlayan bir hizmettir. Üstelik WhatsApp Web'i kullanmak için herhangi bir indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Yalnızca bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığıyla hizmeti kullanabilmeniz mümkün.

Tüm dünyada çok popüler olan WhatsApp Web sayesinde akıllı telefona gerek duymadan arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurabilirsiniz. Böylelikle her bildirim geldiğinde telefonunuza bakmanıza gerek kalmaz.

WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?

WhatsApp Web'in sitesini ziyaret edin.

WhatsApp uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine basın.

"Bağlı Cihazlar" menüsüne girin.

"Cihaz Bağla" butonuna basın.

Telefonunuz ile bilgisayarın ekranındaki karekodu taratın.

Popüler anlık mesajlaşam hizmetinin web sürümünü kullanabilmek için ilk olarak WhatsApp Web'in resmî internet sitesini ziyaret edin. Bir sonraki adımda akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulamasını açın. Uygulamayı açtıktan sonra sohbetlerin yer aldığı bir arayüz ile karşılaşacaksınız.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesinin üzerine dokunun. Açılan pencere üzerinden "Bağlı Cihazlar" menüsüne girin. "Cihaz Bağla" butonuna basın. Bunu yaptıktan sonra akıllı telefonunuz ile bilgisayarın ekranında karekodu taratın.

WhatsApp Web için kod tarama işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde anlık mesajlaşma hizmetinin web sürümüne erişebilirsiniz. Bilgisayarın ekranında daha önce yaptığınız sohbetleri görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurabilirsiniz.

Bu yazıda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın web sürümünün tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak WhatsApp Web'i çok pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.