WhatsApp'ı Açmadan Mesajları Okumanın Yolları

Meta tarafından sunulan anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan pek çok kişi, WhatsApp'ı açmadan mesajları okuma için yollar arıyor. Uygulamaya girmeye gerek kalmadan mesajları görüntüleyebilmenize imkân tanıyan çeşitli yöntemler mevcut.

İnsanların istediği zaman internet bağlantısı aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağlayan WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulamasına girmeden size gelen mesajları okuyabilmeniz mümkün. Peki, WhatsApp'a girmeden mesaj okuma yöntemleri neler?

WhatsApp'ı Açmadan Mesajları Okuma Yöntemleri

Bildirim panelini kullanma

WhatsApp widget'ı ekleme

WhatsApp'ta görünmez olma işlemi yapmadan yani çevrim içi bilgisini kapatmadan mesajları okumak istiyorsanız yukarıda yer alan yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz. Bunların nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bildirim Panelini Kullanma

Anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen mesajlar, bildirim aracılığıyla kullanıcı bilgilendirilir. Bildirim paneli üzerinden gelen mesajların bir kısmını görüntüleyebilme imkânına sahipsiniz ancak bunun için uygulamanın bildirimlerinin aktif olması gerekiyor.

Bildirimleri etkinleştirmek için öncelikle akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünü görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların sıralandığı listeden WhatsApp'ı seçin.

Bildirimler kategorisini açın. Açılan sayfada yer alan "Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu seçeneği etkinleştirmeniz hâlinde artık WhatsApp üzerinden bildirimler gelmeye başlayacak. Bu bildirimlere ekranın üst kısmında bulunan bildirim paneli üzerinden ulaşabilirsiniz.

WhatsApp Widget'ı Ekleme

Telefon ekranına bir süre basılı tutun.

Araçlar bölümüne girin.

"WhatsApp 4x2" widget'ını seçin.

Eğer mesajları bildirim panelinden okumak istemiyorsanız akıllı telefonunuza WhatsApp widget'ı ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi uygulamak için ilk olarak duvar kâğıdının yer aldığı ekranda parmağınızı bir süre boyunca basılı tutun.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde ekranda "Duvar kâğıdı", "Araçlar", "Geçişler" ve "Başlangıç ekranı ayarları" seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçeneklerin isimleri telefondan telefona değişiklik gösterebilir. "Araçlar" seçeneğini seçin.

Araçlar'ı seçtiğinizde ekranın alt kısmında pek çok widget göreceksiniz. Bunlar arasından "WhatsApp 4x2" widget'ını seçin. Widget'a bir kez dokunduğunuzda ekrana otomatik olarak eklenir. Eğer isterseniz basılı tutarak ekrana sürükleyip bırakabilirsiniz.

Telefonun ekranına eklediğiniz widget'a bir süre basılı tuttuğunuzda çevresinde mavi çizgi ve noktalar göreceksiniz. Bu noktalara basılı tutarak widget'ın boyutunu ayarlayabilmeniz mümkün. Eğer widget'ı bir süre sonra silmek isterseniz üzerine basılı tutun ve açılan pencere üzerinden "Sil" butonuna basın.

Bu yazıda WhatsApp'a girmeden mesaj okuma yöntemlerini sıraladık. Rehberimizde yer alan iki farklı yöntemden birini kullanarak uygulamayı açmadan mesajları görüntüleyebilirsiniz.