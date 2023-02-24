WhatsApp’ta Yapılmaması Gerekenler: Hesabınız Engellenebilir!

WhatsApp platformu kullanıcıların güvenliği için bazı kurallar belirlemiştir. O kurallara uyulmadığı takdirde uygulama tarafından engellenebilirsiniz. WhatsApp Hizmet Şartları ihlal edildiği takdirde uygulama, numarayı yasaklayıp bloke eder. Ayrıca numarayla ilgili dolandırıcılık ya da spam gibi durumlar söz konusu olduğunda aynı şekilde hesap engellenir.

Buna yönelik önleminizi alabilmeniz ve hesabınızın engellenmemesi için WhatsApp tarafından bir numaranın bloke olma sebeplerini inceledik.

WhatsApp’ın Hesap Bloke Etme Sebepleri

WhatsApp bir numarayı şu sebeplerden dolayı bloke eder:

1. Çok Grup Oluşturma

Uygulama yetkilileri, çok grup oluşturan kişileri mercek altına alıp onların hesabını bloke edebiliyor.

2. Yayın Listelerinin Kötüye Kullanılması

Dağıtım listesi ile insanlar etkinlik ve kutlamalar hakkında bilgilendirilebilir. İnsanlara tebrik mesajları da gönderilebiliyor. Fakat uygulama bahsettiğimiz mesaj türlerinin çok gönderilip gönderilmediğini özellikle ele alır. Eğer aşırı derece mesaj gönderildiyse platform tarafından hesap geçici olarak askıya alınabilir.

3. Otomatik Mesajlar

WhatsApp bir hesabı otomatik mesajlardan dolayı yasaklayabilir. WhatsApp, eğer otomatik ve toplu mesaj atıldığını tespit ederse ya da şüphelenirse hesabı takibe alır. Sonuç olarak; hesabı şüpheli eylemlerinden dolayı süresiz olarak yasaklar.

4. Üçüncü Şahıslara Mesajlar

Bir hesap, kişileri arasında olmayan numaralara devamlı olarak mesaj gönderirse uygulama hemen bu durumu tespit edip hesabı engelleyebilir.

5. Resmi Uygulamayı Kullanmamak

WhatsApp resmi olamayan uygulamaları kullanmaya yönelik de sıkı önlem alıyor. Uygulama tarafından resmi olmayanlara baskı yapılmaya başlandı. Kullanıcılarını veri aktarmaları konusunda uyardı. Eğer buna uyulmazsa hesapların geçici olarak askıya alınacağını belirtti.

6. Çok Fazla Aktivite

WhatsApp’ı günde birkaç defa kullanmak problem değildir. Fakat uygulamanın kısa zamanda içerisinde yoğun olarak kullanılması büyük sorunlara sebep olur.

7. Birden Fazla Engellenmek

Bir hesap çok kişi tarafından engelleniyorsa uygulama bu durumu dikkate alır. İlk etapta hesap geçici olarak engellenebilir. Devamlı hesap başkaları tarafından engelleniyorsa o zaman WhatsApp devreye girip hesabı sonsuza denk engeller.

8. Aynı Mesajın Defalarca Kopyalanıp Gönderilmesi

Aynı mesaj, çok kişiye gönderilirse bu durum WhatsApp tarafından büyük sorun teşkil eder. Bundan dolayı kullanıcılar, aynı mesajı çok kişiye göndermemeye çok dikkat etmelidir.

9. Üçüncü Taraf Uygulamaları

WhatsApp tarafından özellikle hesaplar üçüncü uygulamalara karşı uyarılıyor. Kullanıcılarını sürekli resmi sürüme geçme konusunda uyarmaktadır. Kullanıcı üçüncü taraf uygulamaları kullanmakta ısrar ederse WhatsApp tarafından kesin olarak engellenir.

WhatsApp’ta hesabın engellenmemesi için yapılmaması gerekenler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Peki, WhatsApp’ta Nasıl Görünmez Olunur? biliyor muydunuz? Cevap için yazımızı okuyabilirsiniz.