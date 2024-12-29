Wi-Fi çalışıyor ama internet yok! Günümüzde neredeyse her işimizin internet ortamında yapıldığını göz önüne aldığımızda ciddi anlamda sinir bozucu bir sorunla karşı karşıyayız. Peki Wi-Fİ çalışıyor ama internet yok sorunun nedenleri neler? Çözüm yolları nelerdir? Bu konuda hazırladığımız rehber haber sayesinde sorunun tüm nedenlerini ve olası çözüm yollarına erişebilirsiniz. İşte konuyla ilgili detaylar...

Wi-Fi Çalışıyor Ama İnternet Yok! İşte çözüm yolu

Wi-Fi çalışıyor ama internet yok sorununun pek çok nedeni olabilmektedir. Genellikle modem ışıklarının yandığı, cihazların güçlü bir şekilde Wi-Fi sinyali almasına rağmen internete erişimin olmaması şeklinde ortaya çıkan bu sorun kullanıcıları çileden çıkartmaktadır. Sorunun çözümüne geçmeden önce bazı püf noktaları kontrol etmeniz gerektiğini belirterek başlayalım. İlk olarak modeminizin düzgün çalıştığından ve cihazların güçlü bir şekilde Wi-Fi sinyali aldığından emin olun. Eğer bu adımlarda bir sorun gözükmüyorsa aşağıda belirttiğimiz adımları deneyin.

1- Doğru Wi-Fi adresine bağlanmaya çalıştığınızdan emin olun

Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi adresi doğru adres olmayabilir. Bazen önceden bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağları ile benzer isimler taşıyan ağları karıştırıp yanlış ağa bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Evet sinir bozucu ve saçma bir sebep ama insanlık hali dalgınlık esnasında böyle durumlar yaşanabilir.

2- Wi-Fi adresini unut ve yeniden bağlanmak

Kullandığınız Wi-Fi adresinin şifresi sizden habersiz değiştirilmiş olabilir. Bu noktada ilk olarak cihazlarınızda Wi-Fi adresini unut işlemini yapın. Ardından şifreyi yeniden girin. Şifre yanlış hatası alıyorsanız yeni şifreyi öğrenin. Fakat şifrenin değiştirilmediğinden eminseniz internet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

3- Yönlendiricinin IP adresi aldığından emin olun

Telefon, tablet veya bilgisayarınız doğru bir şekilde modeme yani yönlendiriciye bağlı olsa da modeminiz internete bağlı olmayabilir. Bu aşamada modeminizin bir IP adresi alıp almadığını kontrol etmeni gerekmektedir. Kontrol etmek için ilk olarak bilgisayar veya mobil cihazlarınızın internet tarayıcısından bu adreslerden birini açın: "http://192.168.1.1 veya https://192.168.2.1".

Yukarıda verdiğimiz adresler modeminizin yönlendirme yaptığı adreslerdir. Yani modem arayüzüne ulaşırsınız. Karşınıza gelecek olan ekrandan kullanıcı adı veya şifrenizi girin. Eğer daha öncesinde bir kullanıcı adı ve şifre ataması yapmadıysanız muhtemelen "kullanıcı adı: admin, şifre:1234" kombinasyonu ile giriş yapabilirsiniz. Ancak bu kombinasyon işe yaramazsa modeminizi sıfırlayıp direkt olarak yönetim arayüzüne bağlanabilirsiniz. Açılan arayüzden Durum veya Ağ Durumu seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda alınan IP adresi bilgisi gözükecektir. Eğer bu alan boş gözüküyorsa yenileye basarak yeniden adres almasını sağlayın. Bu çözüm işe yaramıyorsa internet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

4- Farklı bir DNS adresi denemek

Kullandığınız cihazın alan adı çözücü servisi yani kısaca DNS adresi hizmet vermiyorsa internete bağlanamıyor olabilirsiniz. DNS servisi genellikle kullanılan yönlendirici veya modem üzerinde tanımlı bir IP adresi olarak bulunur. İhtiyaç duyulduğunda, bilgisayarın ya da mobil cihazın DNS ayarlarında yer alan IP adresi değiştirilerek farklı bir deneme yapılabilir. Buraya tıklayarak modem DNS ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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