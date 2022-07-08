Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kablosuz ağınızın güvenliği için Wi-Fi şifresi değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Wi-Fi bağlantınızın güvenli olması için güçlü bir şifre kullanmanız gerçekten önemli. Modem kurulumu yaparken ya da mevcut Wi-Fi şifre değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu rehberimizde Wi-Fi şifre değiştirme nasıl yapılır? Sizlere anlatıyoruz.

Wi-Fi şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, modem arayüzüne bağlanmanız gerekiyor. İlk defa kurulum yapacaksanız, kurulum adımlarını kullanım kılavuzundan bulabileceğiniz gibi modeminizin marka ve modelini Google’da aratarak da öğrenebilirsiniz.

Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kablosuz ağınıza birçok kişi tarafından bağlanılmış olabilir ya da şifrenizi unutmuş olabilir ve artık şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Wi-Fi şifre değiştirme işlemi sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Eğer şifrenizi unuttuysanız modeminizi sıfırlayabilir ve yeniden giriş yaparak Wi-Fi şifre değiştirme işlemine gerek kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ya Wi-Fİ şifre değiştirme nasıl yapılır sizler için aşağıda adım adım anlattık.

  • Modem arayüzüne giriş yapmak.
  • Kablosuz Ağ ayarlarına gelmek.
  • Güçlü bir parola belirlemek.
  • Son olarak işlemi kayıt etmek.

Wi-Fi Şifrenizi değiştirdiğiniz takdirde tüm cihazlardan otomatik olarak çıkış yapmış olacaktır. Bu nedenle kablosuz ağınıza tekrar bağlanmanız gerekecektir.

Telefondan Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak tarayıcınızı açın.
  • URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.
  • Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
  • Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
  • Parola kısmına; "superonline, turktelekom, ttnet, admin" yazın. (Küçük harf kullanın, buradaki şifre bölümüne hangi internet ağını kullanıyorsanız onun şifresini yazmanız gerekecektir.)
  • Giriş yapın.
  • Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.
  • Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.
  • Ağ Ayarı kısmına gelin.
  • Kablosuz seçeneğine basın.
  • Aşağıda şifre kısmından yeni şifrenizi girebilirsiniz. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
  • Uygula butonuna basın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?
NASIL YAPILIR

Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?

Sürekli unuttuğumuz Wi-Fi şifreleri bizlere bazen gerçekten zulüm olmaktadır. Birçoğumuzun sürekli hatırlamaya çalıştığı ama her seferinde unutulup modem arkasına baktığı durumla sürekli olarak yaşamaktayız.

Superonline Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak tarayıcınızı açın.
  • URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
  • Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
  • Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
  • Parola kısmına; "superonline" yazın. (Küçük harf)
  • Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)
  • Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.
  • Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.
  • Modem arayüzü karşınıza gelecektir.
  • Üst tarafta bulunan sekmelerden; "Yerel Ağ" butonuna basın.
  • Sol tarafta bulunan menüde; "Kablosuz Ağ Ayarları" butonu olacaktır.
  • "Kablosuz Ağ Ayarları" butonuna tıklayın.
  • "Kablosuz Ağ Şifreleme" kısmına gelin.
  • SSID Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
  • Aşağıda bulunan "WPA önceden paylaşılan anahtarı" kısmına yeni şifrenizi yazın.
  • Parolayı göster butonundan şifrenizi görebilirsiniz.
  • WPA Alanına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
  • Kaydet butonuna tıklayın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

TTNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak tarayıcınızı açın.
  • URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
  • Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
  • Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
  • Parola kısmına; "turktelekom" yazın. (Küçük harf)
  • Eğer şifreyi kabul etmez ise ttnet veya admin seçeneklerini deneyin.
  • Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)
  • Modem arayüzü karşınıza gelecektir.
  • Sol tarafta bulunan; "Kablosuz" seçeneğine tıklayın.
  • "Temel Ayarlar" kısmına gelin.
  • SSID1 Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
  • SSID Şifre kısmına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
  • Kaydet butonuna tıklayın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

Vodofone Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak tarayıcınızı açın.
  • URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.
  • Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
  • Kullanıcı adı bölümüne; "vodofone" yazın. (Küçük harf)
  • Şifre kısmına; "vodofone" yazın. (Küçük harf)
  • Yeni bir sayfa açılacaktır.
  • Kablosuz Ağ Adı kısmından dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
  • "Kablosuz Şifre" kısmından yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
  • Şifrenizi belirlerken Türkçe karakter kullanmayın.
  • Uygula butonuna tıklayın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

TurkNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak tarayıcınızı açın.
  • URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
  • Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
  • Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
  • Şifre kısmına; "admin, 1234 ya da turknet" yazın (Küçük harf)
  • Sisteme giriş butonuna tıklayın.
  • Modem arayüzü karşınıza çıkacaktır.
  • Sol kısımdaki menüden "Ağ" seçeneğine tıklayın.
  • Sonra "Kablosuz Ağ" seçeneğine tıklayın.
  • SSID Bölümünden dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
  • Ortak Kurulum bölümünden; "Ön Paylaşımlı Anahtar" seçeneğine gelin.
  • Yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
  • Uygula butonuna tıklayın.
  • İşlem tamamlanmış olacaktır.

Wi-Fi Sinyalinizi Güçlendirmek İçin Etkili İpuçları!
NASIL YAPILIR

Wi-Fi Sinyalinizi Güçlendirmek İçin Etkili İpuçları!

Mekandan bağımsız bir internet keyfi sunması sebebiyle "kablosuz internet", evrensel ifade ile "wi-fi" pek çoğumuzun vazgeçilmezi.

Wi-Fi Şifre değiştirme işlemlerinde birçok internet ağının benzer işlemleri kullandığını görmüştürsünüz. Aslında parola değiştirme işlemleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere zor bir işlem değildir.

Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? Adım adım anlattık. Görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.

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