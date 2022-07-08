Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
Kablosuz ağınızın güvenliği için Wi-Fi şifresi değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.
Wi-Fi bağlantınızın güvenli olması için güçlü bir şifre kullanmanız gerçekten önemli. Modem kurulumu yaparken ya da mevcut Wi-Fi şifre değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu rehberimizde Wi-Fi şifre değiştirme nasıl yapılır? Sizlere anlatıyoruz.
Wi-Fi şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, modem arayüzüne bağlanmanız gerekiyor. İlk defa kurulum yapacaksanız, kurulum adımlarını kullanım kılavuzundan bulabileceğiniz gibi modeminizin marka ve modelini Google’da aratarak da öğrenebilirsiniz.
Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
Kablosuz ağınıza birçok kişi tarafından bağlanılmış olabilir ya da şifrenizi unutmuş olabilir ve artık şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Wi-Fi şifre değiştirme işlemi sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Eğer şifrenizi unuttuysanız modeminizi sıfırlayabilir ve yeniden giriş yaparak Wi-Fi şifre değiştirme işlemine gerek kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ya Wi-Fİ şifre değiştirme nasıl yapılır sizler için aşağıda adım adım anlattık.
- Modem arayüzüne giriş yapmak.
- Kablosuz Ağ ayarlarına gelmek.
- Güçlü bir parola belirlemek.
- Son olarak işlemi kayıt etmek.
Wi-Fi Şifrenizi değiştirdiğiniz takdirde tüm cihazlardan otomatik olarak çıkış yapmış olacaktır. Bu nedenle kablosuz ağınıza tekrar bağlanmanız gerekecektir.
Telefondan Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- İlk olarak tarayıcınızı açın.
- URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.
- Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
- Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
- Parola kısmına; "superonline, turktelekom, ttnet, admin" yazın. (Küçük harf kullanın, buradaki şifre bölümüne hangi internet ağını kullanıyorsanız onun şifresini yazmanız gerekecektir.)
- Giriş yapın.
- Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.
- Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.
- Ağ Ayarı kısmına gelin.
- Kablosuz seçeneğine basın.
- Aşağıda şifre kısmından yeni şifrenizi girebilirsiniz. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
- Uygula butonuna basın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?
Sürekli unuttuğumuz Wi-Fi şifreleri bizlere bazen gerçekten zulüm olmaktadır. Birçoğumuzun sürekli hatırlamaya çalıştığı ama her seferinde unutulup modem arkasına baktığı durumla sürekli olarak yaşamaktayız.
Superonline Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- İlk olarak tarayıcınızı açın.
- URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
- Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
- Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
- Parola kısmına; "superonline" yazın. (Küçük harf)
- Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)
- Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.
- Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.
- Modem arayüzü karşınıza gelecektir.
- Üst tarafta bulunan sekmelerden; "Yerel Ağ" butonuna basın.
- Sol tarafta bulunan menüde; "Kablosuz Ağ Ayarları" butonu olacaktır.
- "Kablosuz Ağ Ayarları" butonuna tıklayın.
- "Kablosuz Ağ Şifreleme" kısmına gelin.
- SSID Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
- Aşağıda bulunan "WPA önceden paylaşılan anahtarı" kısmına yeni şifrenizi yazın.
- Parolayı göster butonundan şifrenizi görebilirsiniz.
- WPA Alanına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
- Kaydet butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
TTNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- İlk olarak tarayıcınızı açın.
- URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
- Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
- Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
- Parola kısmına; "turktelekom" yazın. (Küçük harf)
- Eğer şifreyi kabul etmez ise ttnet veya admin seçeneklerini deneyin.
- Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)
- Modem arayüzü karşınıza gelecektir.
- Sol tarafta bulunan; "Kablosuz" seçeneğine tıklayın.
- "Temel Ayarlar" kısmına gelin.
- SSID1 Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
- SSID Şifre kısmına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
- Kaydet butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Vodofone Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- İlk olarak tarayıcınızı açın.
- URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.
- Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
- Kullanıcı adı bölümüne; "vodofone" yazın. (Küçük harf)
- Şifre kısmına; "vodofone" yazın. (Küçük harf)
- Yeni bir sayfa açılacaktır.
- Kablosuz Ağ Adı kısmından dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
- "Kablosuz Şifre" kısmından yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
- Şifrenizi belirlerken Türkçe karakter kullanmayın.
- Uygula butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
TurkNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?
- İlk olarak tarayıcınızı açın.
- URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.
- Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.
- Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)
- Şifre kısmına; "admin, 1234 ya da turknet" yazın (Küçük harf)
- Sisteme giriş butonuna tıklayın.
- Modem arayüzü karşınıza çıkacaktır.
- Sol kısımdaki menüden "Ağ" seçeneğine tıklayın.
- Sonra "Kablosuz Ağ" seçeneğine tıklayın.
- SSID Bölümünden dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.
- Ortak Kurulum bölümünden; "Ön Paylaşımlı Anahtar" seçeneğine gelin.
- Yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)
- Uygula butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Wi-Fi Sinyalinizi Güçlendirmek İçin Etkili İpuçları!
Mekandan bağımsız bir internet keyfi sunması sebebiyle "kablosuz internet", evrensel ifade ile "wi-fi" pek çoğumuzun vazgeçilmezi.
Wi-Fi Şifre değiştirme işlemlerinde birçok internet ağının benzer işlemleri kullandığını görmüştürsünüz. Aslında parola değiştirme işlemleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere zor bir işlem değildir.
Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? Adım adım anlattık. Görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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