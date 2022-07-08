Wi-Fi bağlantınızın güvenli olması için güçlü bir şifre kullanmanız gerçekten önemli. Modem kurulumu yaparken ya da mevcut Wi-Fi şifre değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu rehberimizde Wi-Fi şifre değiştirme nasıl yapılır? Sizlere anlatıyoruz.

Wi-Fi şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, modem arayüzüne bağlanmanız gerekiyor. İlk defa kurulum yapacaksanız, kurulum adımlarını kullanım kılavuzundan bulabileceğiniz gibi modeminizin marka ve modelini Google’da aratarak da öğrenebilirsiniz.

Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kablosuz ağınıza birçok kişi tarafından bağlanılmış olabilir ya da şifrenizi unutmuş olabilir ve artık şifrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Wi-Fi şifre değiştirme işlemi sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Eğer şifrenizi unuttuysanız modeminizi sıfırlayabilir ve yeniden giriş yaparak Wi-Fi şifre değiştirme işlemine gerek kalmadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ya Wi-Fİ şifre değiştirme nasıl yapılır sizler için aşağıda adım adım anlattık.

Modem arayüzüne giriş yapmak.

Kablosuz Ağ ayarlarına gelmek.

Güçlü bir parola belirlemek.

Son olarak işlemi kayıt etmek.

Wi-Fi Şifrenizi değiştirdiğiniz takdirde tüm cihazlardan otomatik olarak çıkış yapmış olacaktır. Bu nedenle kablosuz ağınıza tekrar bağlanmanız gerekecektir.

Telefondan Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarayıcınızı açın.

URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.

yazın. Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.

Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)

Parola kısmına; "superonline, turktelekom, ttnet, admin" yazın. (Küçük harf kullanın, buradaki şifre bölümüne hangi internet ağını kullanıyorsanız onun şifresini yazmanız gerekecektir.)

yazın. (Küçük harf kullanın, buradaki şifre bölümüne hangi internet ağını kullanıyorsanız onun şifresini yazmanız gerekecektir.) Giriş yapın.

Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.

yazısı çıkacaktır. Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.

Ağ Ayarı kısmına gelin.

Kablosuz seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Aşağıda şifre kısmından yeni şifrenizi girebilirsiniz. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)

Uygula butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Superonline Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarayıcınızı açın.

URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.

yazın. Bazı modemlerde olarak geçer. Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.

Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Parola kısmına; "superonline" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)

Karşınıza; "Şu anda, varsayılan giriş şifrenizi kullanıyorsunuz. Güvenliğiniz açısından şifrenizi değiştirmenizi öneririz" yazısı çıkacaktır.

yazısı çıkacaktır. Bu adımda değiştirmeden geçebilir ya da parolanızı değiştirebilirsiniz.

Modem arayüzü karşınıza gelecektir.

Üst tarafta bulunan sekmelerden; "Yerel Ağ" butonuna basın.

butonuna basın. Sol tarafta bulunan menüde; "Kablosuz Ağ Ayarları" butonu olacaktır.

"Kablosuz Ağ Ayarları" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. "Kablosuz Ağ Şifreleme" kısmına gelin.

kısmına gelin. SSID Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.

Aşağıda bulunan "WPA önceden paylaşılan anahtarı" kısmına yeni şifrenizi yazın.

Parolayı göster butonundan şifrenizi görebilirsiniz.

WPA Alanına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)

Alanına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.) Kaydet butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

TTNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarayıcınızı açın.

URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.

yazın. Bazı modemlerde olarak geçer. Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.

Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Parola kısmına; "turktelekom" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Eğer şifreyi kabul etmez ise ttnet veya admin seçeneklerini deneyin.

veya seçeneklerini deneyin. Oturum aç butonuna tıklayın. (Eğer daha önceden başka bir kullanıcı adı ve parola koyduysanız onları girin.)

Modem arayüzü karşınıza gelecektir.

Sol tarafta bulunan; "Kablosuz" seçeneğine tıklayın.

"Temel Ayarlar" kısmına gelin.

SSID1 Alanından Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.

SSID Şifre kısmına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)

Şifre kısmına yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.) Kaydet butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Vodofone Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarayıcınızı açın.

URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın.

yazın. Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.

Kullanıcı adı bölümüne; "vodofone" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Şifre kısmına; "vodofone" yazın. (Küçük harf)

yazın. (Küçük harf) Yeni bir sayfa açılacaktır.

Kablosuz Ağ Adı kısmından dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.

"Kablosuz Şifre" kısmından yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)

Şifrenizi belirlerken Türkçe karakter kullanmayın.

karakter kullanmayın. Uygula butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

TurkNet Wi-Fi Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak tarayıcınızı açın.

URL Kısmına; "192.168.1.1" yazın. Bazı modemlerde "192.168.2.1" olarak geçer.

yazın. Bazı modemlerde olarak geçer. Kullanıcı giriş paneli karşınıza gelecektir.

Kullanıcı adı bölümüne; "admin" yazın. (Küçük harf)

Şifre kısmına; " admin , 1234 ya da turknet " yazın (Küçük harf)

, ya da " yazın (Küçük harf) Sisteme giriş butonuna tıklayın.

Modem arayüzü karşınıza çıkacaktır.

Sol kısımdaki menüden "Ağ" seçeneğine tıklayın.

Sonra "Kablosuz Ağ" seçeneğine tıklayın.

SSID Bölümünden dilerseniz Wi-Fi adınızı değiştirebilirsiniz.

Ortak Kurulum bölümünden; "Ön Paylaşımlı Anahtar" seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Yeni şifrenizi girin. (Büyük harf, küçük harf ve karakter koyarak Wi-Fi şifrenizi güçlendirebilirsiniz.)

Uygula butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Wi-Fi Şifre değiştirme işlemlerinde birçok internet ağının benzer işlemleri kullandığını görmüştürsünüz. Aslında parola değiştirme işlemleri yukarıda da bahsettiğimiz üzere zor bir işlem değildir.

Bu içeriğimizde Wi-Fi şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? Adım adım anlattık. Görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.