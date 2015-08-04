Windows 10 Açılmıyorsa Güvenli Mod Nasıl Açılır?

Windows 10, 29 Temmuzda piyasaya sürüldü. Microsoft daha önceden Windows 7 veya 8 satın alanlara ücretsiz olarak yükleme seçeneği sundu. Hal böyle olunca da Windows 10 kullanıcılarının sayısı çığ gibi büyüdü. Bu da beraberinde Windows 10'un sorunlarının da çok hızlı ortaya çıkmasını getirdi. En çok karşılaşılan hatalardan birisi Windows 10 kurulurken bir sorundan dolayı kurulumun kesilip bilgisayarı açılmaz hale getirmesiydi. Aşağıda bu durumla karşılaşanlar için çözümü anlatacağım.

Öncelikle içinde Windows 10 kurulum dizini olan önyükleme yapabilen bir USB ya da DVD'ye ihtiyacınız var. Bunu nasıl yapabileceğinizi Windows 10 Yükleme Medyası Oluşturma başlığımızdan öğrenebilirsiniz.

Bu adımın ardından Windows 10 kurulum medyanızı bilgisayarınıza takıp, bilgisayarınızı buradan başlatacaksınız.

Buradan bilgisayarınızı başlattıktan sonra karşınıza dil seçim ekranı çıkacak. Bu ekrandan size uygun olan seçeneği seçip ileri butonuna basacaksınız.

Bu menüyü geçince artık Windows 10 yükleme sayfasına geleceksiniz. Ortadaki büyük Yükle butonuna basmadan sol altta muhtemelen daha önce dikkatiniz hiç çekmemiş olan Bilgisayarınızı onarın butonuna basacaksınız.

Buradan sonra kurtarma seçenekleri çıkacak karşınıza. Bu seçenekler normalde Windows 8, 8.1 ve 10 içinde olan seçenekler. Yani bilgisayarınızı çalıştırabilseydiniz Güvenli Mod gibi seçeneklere bu panel üzerinden ulaşacaktınız. Buradan Sorun Gider seçeneğini seçiyorsunuz.

Buradan sonra karşınıza iki seçenek çıkacak. Bu seçeneklerden üstteki Bilgisayarınızı Sıfırdan kurmanıza yarayacak olan seçenek, ikincisi ise daha deneyimli kullanıcılar için gereken Güvenli Mod, Komut İstemi, Onaylı Açılış gibi seçeneklere gidiyor.

Az önce bahsettiğim deneyimli kullanıcıların seçebileceği başlıklar ise aşağıdaki gibi.

Bu adımları takip ederek Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da başlangıçta çıkan hataları, açılmayan bilgisayarları onarabilirsiniz.