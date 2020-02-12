Windows 10 Chrome Otomatik Açılma Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayarı her açtığınızda Chrome, bir önceki oturumunuzdaki sekmelerle birlikte mi açılıyor? Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda görülen Chrome’nin otomatik açılma sorunu nasıl çözülür buna bakacağız.

Sadece birkaç adımda bu sorunu giderebileceksiniz. Her bilgisayar açıldığında Chrome’nin otomatik açılmasını durdurmak için yazımızın devamını takip ediniz.

Google Chrome Otomatik Açılma Sorunu Çözümü

İlk olarak Google Chrome’yi kapattığınızda arka plandaki uygulamaların çalışmaya devam etmesini engelleyelim.

Google Chrome tarayıcınızı açtıktan sonra Ayarlar>Sistem yolunu takip ediniz. “Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et” yazısının hemen önünde yer alan butonu de-aktif hâle getiriniz.

Bundan sonrasında, bilgisayar her açıldığında Google Chrome’nin otomatik olarak başlatılma seçeneğini devre dışı hâle getirelim.

CTRL+ALT+DELETE kullanarak görev yöneticisini açınız. Başlangıç bölümünden Google Chrome’yi bulunuz. Üzerinize sağ tıkladıktan sonra “Devre Dışı Bırak” seçeneğine tıklayınız.

Bunun Windows 10’un yeni bir özelliğinden de kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. Şimdi de Windows’un uygulamaları yeniden başlatma seçeneğini devre dışı bırakalım.

Bilgisayar ayarlarına giriniz. Hesaplar bölümüne geliniz. Hesaplar bölümünde “Oturum Açma Seçenekleri” seçeneğine tıklayınız. Bu bölümde biraz alta inerek “Gizlilik” başlığını bulunuz. Burada yer alan “Bir güncelleştirme veya yeniden başlatma sonrasında cihazımın kurulumunu otomatik olarak tamamlamak ve uygulamalarımı yeniden açmak için oturum açma bilgilerimi kullan.” seçeneğini “Kapalı” hâle getiriniz. Bunun birtakım sorunlara neden olabileceğini unutmayınız.

Google Chrome otomatik açılma sorunu nedir?

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi olan Google, Eylül 2008'de beklenmedik bir hamle ile Chrome adını verdiği internet tarayıcısını kullanılabilir hale getirmişti. İlk olarak Windows platformuna geliştirilen tarayıcı, sonrasında Linux ve macOS gibi işletim sistemlerine çıkarılmıştı.

Chromium denilen ve Google tarafından temel yapısı geliştirildikten sonra ücret hale getirilen bir altyapı üzerine kurulu olan Chrome, açık kaynak kodları üzerine kurulmuştu. Getirdiği yeniliklerle tarayıcı pazarının neredeyse tamamını ele geçiren Chrome, rakiplerine büyük bir fark atmıştı.

Arkasında Google ve devasa bir açık kaynak kodların katkı yapan ekip üyeleri içerse de Chrome problemler de içeriyordu. Bunlardan bir tanesini de birçok kullanıcının canını sıkan otomatik açılmaydı. Otomatik açılma probleminde tarayıcı, bilgisayar açılır açılmaz başlatılıyor ve bilgisayarın açılma sürelerini uzatıyordu.