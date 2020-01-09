Windows 10'da “Dosya Gezgini Yanıt Vermiyor” Sorunu Nasıl Çözülür? İşte 5 Yöntem

Dosya Gezgini, Windows 10 işletim sisteminde sabit sürücüye kaydedilen dosyalara göz atmak için kullanılan bir araçtır. Belirli bir dosyayı acilen kullanmanız gereken bir durumda “Dosya Gezgini yanıt vermeyi durdurdu” gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Windows 10 piyasaya sürüldükten sonra Microsoft'un Windows Gezgini'ni Dosya Gezgini olarak yeniden adlandırdı ancak Görev Yöneticisi'nde klasörler “Windows Gezgini” olarak görünür. Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda “Dosya Gezgini Yanıt Vermiyor” sorunu nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz.

1. Bilgisayarı Yeniden Başlatın

Bilgisayarınızı yeniden başlatmak, Windows işletim sistemiyle ilgili pek çok sorunu çözebilir. Bu işlem, genellikle sorun gidermenin ilk adımıdır. “Alt + F4” klavye kısayolunu kullanarak bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz.

2. Windows 10’u Güncelleyin

Windows, yaygın hatalara ve güvenlik açıklarına yönelik birçok güncelleştirme yayınlar. Bu güncellemeler birçok sorunu giderir. Windows 10’u güncelleyerek “Windows Gezgini Yanıt Vermiyor” hatasını çözebilirsiniz. Windows 10’u güncellemek için “Windows + I” klavye kısayolunu kullanarak “Windows Ayarları” penceresini açın. Windows Ayarları penceresinde yer alan “Güncelleştirme ve Güvenlik” seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından “Güncelleştirmeleri denetle” butonuna tıklayın ve hemen ardından “Şimdi indir ve yükle” yazısına tıklayarak güncellemeyi başlatın.

3. Sabit Sürücüde Yer Açın

Sabit sürücüde boş alanın olmaması Dosya Gezgini’nin çalışmamasına neden olabilir. Dosya Gezgini'nin çalışması için sabit sürücünüzde yer alan bazı dosyaları silmeniz gerekiyor. Önemli dosyalarınızı harici bir sabit sürücüye veya flash belleğe aktarabilirsiniz.

4. Windows Gezgini’ni Yeniden Başlatın

Bir klasörü her açtığınızda arka planda çalışan Windows Gezgini adlı bir işlem başlatılır. Görev Yöneticisi'ni açmak için “Ctrl + Shift + Esc” klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. İşlemler sekmesinde yer alan Windows Gezgini'ni bulun, sağ tıklayın ve hemen ardından "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin.

Görev Yöneticisi'nin “İşlemler” sekmesinde Windows Gezgini'ni göremiyorsanız Windows Gezgini’ni manuel olarak başlatmanız gerekecek. Bunu işlemi gerçekleştirmek için “Dosya” menüsüne tıklayın ve ardından “Yeni görev çalıştır” seçeneğini seçin. Daha sonra arama kutusuna “Explorer” yazın ve “Tamam” butonuna tıklayın.

5. Hızlı Erişim Geçmişini Temizleyin

Dosya Gezgini'ni açmak için “Windows tuşu + E” klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Dosya Gezgini’nin sol kısmında yer alan Hızlı Erişim’e sağ tıklayın ve açılan menü penceresi üzerinden “Seçenekler” yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından “Klasör seçenekleri” penceresi açılacaktır. Klasör seçenekleri penceresi üzerinden “Dosya Gezgini geçmişini temizle” yazısının sağ kısmında yer alan “Temizle” butonuna tıklayın.