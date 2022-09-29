Windows 10 Otomatik Güncellemeleri Nasıl Kapatılır?

Windows 10’a yükseldiyseniz aslında hiç de fena bir işletim sistemi olmadığını tecrübe etmişsinizdir ama ne kadar özel ve güzel olursa olsun insanı bezdiren bazı dezavantajlarla geldiğini de göz ardı edemiyoruz. Çıkmasından uzun yıllar geçmesine rağmen devamlı kendini güncelliyor olması oldukça sıkıcı.

Bunu gece gündüz yapıyor ve artık insanlar bunalmış durumda. Bunu aslında Windows 11 yeniliklerinde de göreceğiz gibi. Çünkü ilk çıkan işletim sistemleri kullanıcı üzerinde deneyimlendikten sonra güncellemeye alınıyor. Peki, Windows 10 otomatik güncellemeler nasıl kapatılır? Gelin, birlikte bakalım.

Windows 10 Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Bilgisayarınızdaki arama kısmına gelin.

Çalıştır adlı aramayı yapın.

İlk çıkan uygulamaya tıklayın.

Arama kısmına; "services.msc" yazın.

Tamam seçeneğine tıklayın.

Windows Uptade kısmına gelin.

Uygulamaya çift tıklayın.

Başlangıç türü kısmına gelin.

Devre Dışı seçeneğini seçin.

Kurtarma sekmesine gelin ve "Birincil hata" kısmını eylemi yürütme olarak değiştirin.

Hata sayısını sıfırla kısmında gün olarak 1 yazacaktır.

1 yazan kısmı 99999 olarak değiştirin.

Uygula butonuna tıklayın.

Tamam seçeneğine tıklayın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu işlemi Görev Yöneticisi'nden de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede Windows 10 otomatik güncellemelerinden kurtulmuş olacaksınız.

Windows Güncellemeleri Kapatmak Güvenilir Mi?

Windows'un baş belası sürekli bir güncelleme isteği olduğunu hepimiz biliyoruz ve de alıştık. Bu nedenle birçoğumuz Windows güncellemelerini kapatmıştır. Fakat, Windows güncellemelerini kapatmak gerçekten de güvenli mi oluyor? Yani güncellemeleri kapatırsak ne olur?

Aslında birçoğumuz Windows'un sürekli baş belası olan güncellemelerini gündelik hayatta bize sıkboğaz ettiği için kapatıyoruz. Fakat, Windows güncellemeleri, sadece birkaç yeni araçlar getirdiği için yapmıyor. Bu güncellemeleri yapmasının en büyük sebebi güvenlik önlemini almaktır.

Yeni Windows Güncellemeleri sayesinde siber korsanlardan veya virüslerden korunmamız büyük oranda artıyor. Ancak, her ne olursa olsun crack program kullanmak isteyen kullanıcılar Windows güncellemelerini kapatmak durumunda kalıyor veyahut siber saldırıları aldırış etmeyip; "Yeter ki otomatik Windows 10 güncellemesi almayayım" diyor.

Windows güncellemelerini yapmak bilgisayarınızın hızını arttırmaya ve güvenliğini korumaya yarar sağlasada dilerseniz güncellemelerinizi kapatabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Windows 10 güncellemesi nasıl kapatılır? Öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.