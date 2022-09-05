Uzun yıllardır hayatımızın bir vazgeçilmezi olan ve en çok ücretli olan uygulamalarda kullanılan crack birçok kişinin hayatını kurtarmaktadır. Ne kadar etik ve yasal olduğu tartışılsa dahi binlerce kişi uzun zamandır kullanmaktadır.

Crack dosyaları orijinal programların aslında birebir aynısı olmaktadır. APK dosyalarıyla hemen hemen aynı görevi görmektedir. Peki, birçok kişi tarafından kullanılan bu crack nedir, güvenli mi? Gelin birlikte bakalım.

Crack Nedir?

Crack dosyaları kısaca: Orijinal programların birebir aynısı olmakla beraber o uygulamanın birer ücretsiz boyutu ve bazı özellikleri değiştirilmiş bir boyutudur. Genellikle ücretli oyunların ücretsiz bir şekilde oynanabilmesine olanak sağlayan crackli oyunlar binlerce oyuncu tarafından talep görmektedir.

Aslında crackli dosyaların sadece ücretli oyunları ücretsiz yapmakla kalmaz, oyun içindeki sanal para hileleri gibi özellikleri de sunmaktadır. Birçok kişinin bildiği üzere crack dosyaları sadece oyunlarda değil ücretli programlarda da kullanılmaktadır. Hatta dünyada en çok kullanılan crack programlardan biri de Microsoft Office programlarıdır.

Bu tarz crackli oyunlar ve programlar yasal olmasa dahi birçok kişi tarafından kullanılmakta ve talep görmektedir. Özellikle ücret ödemek istemeyen kullanıcılar uygulamaların crackli dosyalarını araştırmakta.

Dünya üzeride birçok kişinin kullandığı crackli oyunlar veya programlar ücretsiz olsa bile o kadar güvenilir mi? Gelin birlikte crack güvenilir mi bakalım.

Crack Güvenli Mi?

İnternet üzerinde ücretli olan herhangi bir şeyin ücretsiz olanını bulmak günümüzde çok kolay olmakta. Bu kolaylıklardan biri de crackli programların ortaya çıkmasıdır. Fakat, sanıldığının aksine crackli dosyalar o kadar masum değil hatta güvenilir değildir. Programın ücretsiz bir şekilde kullanılmasının etik ve yasal durumu bir yana bu uygulamalar %100 güvenilir olamaz.

"Crackli oyunlar güvenilir mi, crackli programlar güvenilir mi?" Sorusu en az bir kere crackli dosya kullanmak isteyen kişiler tarafından sorulmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere crackli programlar güvenli değildir. Elbette aralarında gerçekten sağlam çalışabilen ve güvenilir crackli programlar olacaktır ama bu ileri ki zamanlarda crackli programların güvenilir olacağı anlamına gelmez.

Crackli dosyalar büyük oranda orijinal programların açıklarını bularak ve bu açıklardan yararlanarak güvenlik açığının kırılmasıyla oluşur. Bu işlemler üçüncü taraf kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kullandığınız crackli oyunlar veya crackli programlar ne kadar orijinal programdan ücretsiz olmasıyla daha avantajlı olsada %100 güvenilir olması çok düşük bir ihtimaldir.

Bu içeriğimizde crack nedir, crack güvenli mi? Sorularına cevap verdik. Sizler crackli dosyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.