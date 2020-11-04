PC Toplama Rehberi: Sistem Toplarken Nelere Dikkat Etmeli?

PC Toplama Rehberi - Özellikle oyuncular tarafından tercih edilen masaüstü bilgisayarlar genellikle aynı fiyat seviyelerindeki dizüstü bilgisayarlara nazaran daha güçlü performans sunarlar. Eğer hazır bir sistem satın almak yerine kendi sisteminizi hazırlamak istiyorsanız ancak bunun nasıl yapılacağından emin değilseniz, bu rehberimizde bilgisayar toplarken nelere dikkat etmeli sorusuna daha yakından göz atacağız.

Hazır bir sistem satın almak yerine kendi sisteminizi oluşturmak genellikle üç farklı avantaja sahiptir:

1- İhtiyaçlarınıza tam olarak uyum sağlayan özel bir makine yaratmış olacaksınız.

2- Gelecekte cihazınızı yükseltmek daha kolay olacak çünkü sisteminize tam anlamı ile hakim olacaksınız.

3- Muhtemelen hazır sistemlerden daha ucuza toplayacaksınız.

Ayrıca daha öncesinde hiç deneyiminiz olmadıysa, bilgisayarlar hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olacaksınız.

Bu rehberimizde sizlerle bir bilgisayar sistemi toplamanın tüm süreçlerini ele alacağız. Bu sayede kullanacağınız parçaları nasıl seçeceğinizi, nasıl satın alacağınızı ve hepsini nasıl bir araya getirebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız.

PC Toplama Rehberi: Bilgisayar Nasıl Toplanır?

Eğer hazırsanız, rehberimize geçelim.

1- İhtiyaçlarınızı Belirleyin

Bir sistem toplamanın ilk adımı, ne tür bir makine inşa etmek istediğinize karar vermekten geçer. Çocukların kullanması için ucuz bir bilgisayar mı istiyorsunuz? Oturma odasında medya bilgisayarı olarak kullanabileceğiniz sessiz ve küçük bir kurulum mu lazım? Üst düzey bir oyun bilgisayarı mı arıyorsunuz? Video düzenlemek için çok fazla disk kapasitesine sahip güçlü bir makine mi lazım?

Söylemek gerekiyor ki olasılıklar ve kombinasyonlar neredeyse sonsuzdur. Yine de ihtiyacınızı belirlemek, alacağınız kararları kolaylaştırmak adına önemli bir adımdır. Bu nedenle sistem toplamanın ilk adımından itibaren cihazınızda ne yapmak istediğinizi bilin.

2- Anakart Seçimi

Bir anakart seçmek, sistem toplamanın en ilginç kısmı olabilir. Seçim yaparken karşınıza yüzlerce farklı model çıkacak ve her birinin kendi içerisinde çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Anakartlar hakkında düşünmeye başlamadan önce onları çeşitli kategorilere ayırabilirsiniz.

- Giriş Seviye Anakartlar: Bunlar genellikle eski işlemcilere yöneliktir ve uygun fiyatlı bir kurulum oluşturmak için harikadırlar.

- Orta Seviye Anakartlar: Bunlar genellikle uygun fiyatlı bir ev ya da ofis bilgisayarı oluşturmak için iyi bir tercih olacaklardır.

- Üst Seviye Anakartlar: Güçlü bir oyun bilgisayarı ya da video iş istasyonu oluşturacaksanız bu anakartlar size istediklerinizi verirler.

- Extreme Seviye Anakartlar: Bu gruptakiler genellikle yüksek fiyatlar ile gelirler ve bu fiyat artışının arkasında çeşitli özel özellikler yatar. Örneğin birden fazla işlemci soketine, fazladan bellek yuvasına ya da özel soğutma özelliklerine sahip olabilirler.

Anakart seçiminden önce, her zamanki gibi, ihtiyacınızı belirlemeniz lazım. Buna göre hangi segmentte yer alması gerektiğine karar verip seçim çeşitliliğini daraltabilirsiniz. Bu çeşitliliği daraltırken bazı faktörlerden daha yardım alabilirsiniz.

- İşlemci tercihiniz Intel'den mi yoksa AMD'den mi yana olacak. Bu seçimi yapmak anakart sayısını neredeyse yarı yarıya indirecektir. AMD genellikle daha ucuzdur ancak çoğu kişi Intel'e ölümcül bir hayranlık barındırır.

- Kullanmak istediğiniz anakartın boyutları nasıl olacak? Daha küçük bir bilgisayar için Mikro ATX kasalarına bakmak isteyebilirsiniz. Bu, Mikro ATX anakart satın almanız gerektiği anlamına gelir. Aksi durumda normal bir anakart ve kasa kullanabilirsiniz. Eğer kasayı gerçekten küçük tutmak istiyorsanız Mini-ITX ve hatta Nano-ITX gibi seçenekleriniz de vardır. Anakartın boyutu, ihtiyacınız olan kasanın boyutunu da belirler.

- Kaç tane USB bağlantı noktasına ihtiyacınız var? Birkaç tane istiyorsanız anakartın bunu kaldırabileceğinden emin olun.

- FireWire'a ihtiyacınız var mı?

- İşlemcinizde hangi pin yapılandırması kullanılacak? En yeni işlemcilerden birisini alacaksanız anakartınızın buna uygun olup olmadığını öğrenin.

- Bunlara ek olarak çift ekran kartı ya da özel yüksek hızlı bellek yapılandırmaları gibi şeyleri denemek ister misiniz? Öyleyse uygunluğa göz atın.

Eğer bunların hiçbirini önemsemiyorsanız ya da hepsi size anlamsız geliyorsa, o zaman muhtemelen uygun fiyatlı bir sistem toplamakla ilgileniyorsunuz. Bu durumda uygun fiyatlı bir anakart / işlemci kombini bulun ve tüm bu ayrıntılar için endişelenmeyin.

3- İşlemci Seçimi

Anakartı seçtikten sonra diğer her şeyi seçmeye hazır olduğunuzu söyleyebilirim. Anakartınıza uyacak doğru pin konfigürasyonu ile gelen bir işlemci aldığınızdan emin olun. Bütçenize ve amaçlarınıza uygun olacak bir saat hızı seçin.

Saat hızı, bir işlemcinin saniyede kaç komut yürütebileceğini ifade eder. Bazı işlemler için gerçekten hızlı tek çekirdekli bir işlemci işinize yarayacakken, bazı işlemler için daha yavaş çok çekirdekli bir işlemci daha uygun olabilir. Sizin için en iyisi, bilgisayarı hangi amaçla kullanmak istediğinizi bilmekten geçer.

4- RAM Seçimi

Ayrıca RAM'e ihtiyaç duyacaksınız. Anakart ile uyumlu pin yapılandırmasına sahip bir bellek tercih ettiğinizden emin olun. RAM tercihinizi yaparken söyleyebileceğimiz tek şey var, ah evet ne istediğinizi bilin. Gündelik kullanıma uygun bir bilgisayarda 4 GB RAM yeterli olabilirken, üst düzey işlemlerde gözünüzü en az 16 GB RAM'e dikmeniz faydalı olacaktır.

Anakartın desteklediği slot sayısını da bildikten sonra buna uygun olacak bir yapılandırma seçin.

5- Güç Kaynağı Seçimi

Eğer bir güç kaynağına ihtiyacınız varsa düşük güçlü makineler için 300W yeterli olacaktır. Ancak daha güçlü bilgisayarlarda daha üst düzey bir güç kaynağı tercih etmelisiniz. Bilgisayarınızda tercih ettiğiniz bileşenlere göre ne kadar güçte bir güç kaynağına ihtiyacınız olduğunu belirleyen bazı çevrim içi araçlar var. Bunlardan faydalanmanız mantıklı olacaktır.

Genellikle bu değerlerin yüzde 10 daha fazlasını almak mantıklı olacaktır. Bu sayede hem yeterli güce sahip olduğunuzdan emin olur hem de ileride yükseltme yapmanız gerekirse sorun yaşamazsınız.

6- Ekran Kartı Seçimi

Anakart üzerindeki yerleşik grafik birimini kullanmıyorsanız, bir ekran kartı seçin. Bu ekran kartını seçerken işlemcinizde darboğaz olarak adlandırılan uyumsuzluk sorununu yaşamamak için detaylı bir araştırma yapmanız gerekecektir. Darboğaz durumunda ekran kartının performansı, işlemcinin sunduğu performans ile, ya da tam tersi, uyum göstermez ve çeşitli sorunlarla baş başa kalabilirsiniz.

7- Optik Sürücü Seçimi

Eğer uygun bütçeli bir kurulum yapıyorsanız bulabileceğiniz en uygun fiyatlı CD-ROM sürücüsünü satın alabilirsiniz. Eğer CD, DVD ya da Blu-Ray ile sıkı bir ilişkiniz varsa bunları kaldırabilecek bir sürücü satın aldığınızdan emin olun. Bu, özellikle medya amacı ile kullanılacak bilgisayarlarda önemli bir etmen olacağı için dikkatli olmakta fayda var.

8- Sabit Disk Seçimi

Anakartın hangi standartı desteklediğine bağlı olarak SATA 3.0 GB / s ya da SATA 6.0 GB / s disklerinden birisini tercih edin. Çoğu sürücü, SATA 3.0 GB / s üzerinde çalışabilir. İsterseniz, ve eğer bütçeniz izin veriyorsa, HDD yerine ya da buna ek olarak bir SSD almak isteyebilirsiniz. SSD'ler daha az yer kaplar, daha hızlıdır ve daha sessizdir. Ancak aynı zamanda daha pahalıdırlar.

Toplama PC Nasıl Monte Edilir?

Bilgisayarınızın her bir parçasını seçtiyseniz ve sıra kuruluma geçtiyse, eğer bunu kendi başınıza yapacaksanız dikkatli olmanız gerekecek. Bilgisayarınızı monte ederken kullanacağınız parçaların çoğu statik darbeler karşı oldukça hassastır. Eğer vücudunuzda statik elektrik oluşturursanız ve bu işlemci çipi gibi bir bileşene geçerse, o artık ölü bir işlemci çipidir.

Yeni bir tane satın almanız gerekir.

Statik elektrikle ilgili riskleri ortadan kaldırmanın yolu kendinizi topraklamaktır. Bunu yapmanın pek çok yolu var ancak en uygunu buna uygun olarak üretilen bileziği takmaktır. Sonrasında bu bileziği topraklanmış bir şeye, duvar prizinin ön yüzündeki merkez vida gibi, bağlarsanız statik elektrik çarpam riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Prize bir şey sokmayın ya da bu işlemlerden emin değilseniz profesyonel bir yerden yardım alın.

Her kombinasyon birbirinden benzersizdir ancak bir bilgisayar topladığınızda genellikle benzer adımları izlersiniz.

1- İşlemci Nasıl Monte Edilir?

Öncelikle anakartı ve işlemciyi açın. İşlemciyi anakartın üzerinde yer alan işaretlerden de yardım alarak uygun bir şekilde yuvasına yerleştirin. Herhangi bir baskı uygulamayın çünkü buna gerek yok. Eğer doğru bir şekilde hizalandıysa kolayca yerine oturacaktır. Yerleştirdikten sonra kaldıraç kolu ile sıkıştırın. Şey, fazla değil.

2- Isı Emici Nasıl Monte Edilir?

Şimdi, ısıyı emen bileşenleri kurmanız gerekecek. İşlemcinin kutusunda bunu nasıl yapacağınızı anlatan kılavuzlar bulunacaktır. Aynı şekilde bir çıkartma ve gres de kutu içerisinde bulunacaktır. Takmak için talimatları izleyin. Aslında bunu yapmak kolaydor. Onu yerine koyun, her iki taraftaki flanşlarla sıkıştırın ve bir kamla kilitleyin. Güç kablosunu da anakarta bağlayın.

3- RAM Nasıl Monte Edilir?

Bunun ardından RAM'i anakarttaki yuvaya takın. Bunun için düşündüğünüzden biraz daha fazla baskı uygulamanız gerekebilir. Modülün her iki tarafında RAM'leri kilitleyecek bir kol olmalıdır. Artık anakartı kasaya koymaya hazırsınız.

4- Anakart Nasıl Monte Edilir?

Anakartı yerine oturtmak için çeşitli bileşenleri ve kabloları bağlayın. Anakartın arkasında arka konnektörler için bir plaka olması lazım. Bu plakayı oturana kadar bastırmanız yeterli olacaktır. Şimdi, anakartı takabilirsiniz. Konnektörlerin hiçbirinin kasaya değmemesi için yüzeyden yaklaşık 6,5 mm uzakta olması gerekiyor. Bunu, anakartla birlikte verilen ara parçaları yerleştirerek başarabilirsiniz.

5- Güç Kaynağı Nasıl Monte Edilir?

Şimdi, zaten yoksa, kasaya güç kaynağını takmaya hazırsınız. Güç kaynağında iki farklı yön vardır. Fan tarafı kasanın dışına ve tel tarafı da içine bakar. Güç kaynağını braketlerinin üzerine kaydırın ve vidalarla sabitleyin. Bu vidalar genellikle kasanın ya da güç kaynağının kutusunda vardır. Güç uçlarını anakarta bağlayın. Bunlardan birisi büyük, birisi de küçüktür. Yani hangisinin nereye takılacağı oldukça açıktır.

Şimdi, yaklaşık on beş kablo daha bulacaksınız. Endişelenmeyin. Kılavuzlara göz gezdirin ve her birinin nereye bağlanması gerektiğini bulun.

6- Sabit Sürücü / HDD Nasıl Monte Edilir?

Son adımlar sabit sürücüyü ve optik sürücüyü takmaktan geçer. Kasada sabit sürücüdeki dört delikle aynı hizada olan dört lastik rondelalı çıkartılabilir bir dirsek bulunur. Sabit sürücüyü desteğe vidalayın ardından desteği kasadaki yuvasına yerleştirin. Güç kaynağından çıkan konnektörlerden birini kullanarak sabit diski bağlayın.

7- Optik Sürücü Nasıl Monte Edilir?

Sürücü kasanın ön tarafında yer alır ve ona yer açmak için ön kapağı çıkartmanız gerekebilir. Kasanın ön tarafındaki yuva ile hizalı olduğunu düşündüğünüzde yerine vidalayın. Sabit sürücüde olduğu gibi güç kaynağında yer alan herhangi bir konnektörü kullanabilirsiniz. Ayrıca anakarta bağlama için optik sürücü ile gelen kabloyu da kullanacaksınız.

8- Ekran Kartı Nasıl Monte Edilir?

Eğer bir ekran kartı satın aldıysanız, sıra ona geldi. Anakartta yalnızca bir adet ekran kartı yuvası yer alır. Bu nedenle onu kolayca bulabilirsiniz. Kartı yuva ile hizalayın ve yerine itin. Ekran kartının kendi güç konnektörü varsa, onu güç kaynağına bağlayın.

Artık kasayı kapatabilirsiniz. Bunun ardından yapmanız gereken şey bir adet monitör, bir adet klavye, bir adet mouse ve bir adet hoparlör eklemek olacaktır.

Toplama PC Çalışmazsa Ne Yapmalısınız?

Şimdi, sisteminizi açma ve her şeyin çalışıp çalışmadığını görme anına geldik. Güç kaynağının arkasında bir anahtar varsa açık olduğundan emin olun. Ayrıca güç kaynağının doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Ardından kasanın ön tarafında ya da her neresindeyse, yer alan güç anahtarına basın. İdeal bir süreçte olması gereken dört şey şu şekildedir:

- Fanların döndüğünü görecek ya da duyacaksınız.

- Sabit diskin sesini duyacaksınız.

- Kasanın üzerinde ışıklar yanacaktır.

- Monitörde anakartın çalıştığını gösteren bir şeyler göreceksiniz.

Eğer tüm bunlar olduysa tebrikler, zorlu bir sürecin başarıyla üstesinden geldiniz.

Peki ama hepsini bir araya getirdiyseniz ve her şeyi tamamladıktan sonra cihazınız çalışmadıysa? Bu, sürecin potansiyel bir dezavantajıdır. Birkaç saatlik çalışma ve önemli miktarda zaman harcadınız. Ama umudunuzu yitirmeyin.

- Güç kaynağı sıkı bir şekilde takılı mı ve açık mı?

- Farklı bir prize takmayı denediniz mi?

- Güç kaynağı anakarta takılı mı?

- Kasanın güç anahtarı, anakarta düzgün şekilde takılmış mı?

- Sürücüler anakarta düzgünce bağlanmış mı?

Eğer bunların hepsini kontrol ettiyseniz ve sorun çözülmediyse, bu şu anlamlara geliyor olabilir:

- Güç kaynağınız kötü.

- Kasadaki anahtar çalışmıyor.

- Anakartta ya da işlemcide sorun var.

Sorunun nerede olduğunu belirleme yolu parçaları değiştirmektir. Farklı bir güç kaynağı deneyin, farklı bir anakart takın ya da kombinasyonları zorlayın. Hala çalışmıyorsa parçaları satın aldığınız yer ile iletişime geçin.