Windows 10'u USB Belleğe Kurma ve USB Üzerinden Çalıştırma Nasıl Yapılır?

Eğer sık sık seyahat ediyorsanız ve yanınızda bir dizüstü bilgisayar taşımak külfet gibi geliyorsa Windows 10'u USB belleğe kurma işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu rehberimizde Windows 10'u USB üzerinden çalıştırma işleminin nasıl yapılacağını daha yakından aktaracağız.

Bahsettiğimiz gibi sık sık seyahat ediyorsanız, çantanızda ya da valizinizde bir bilgisayar taşımak pek de kolay olmayabilir. Öte taraftan Windows 10'u bir harici belleğe kurarak tüm bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından kişisel uygulamalarınızın, tercihlerinizin, parolalarınızın ve verilerinizin yer aldığı küçük bir cihaza sahip olacaksınız.

Peki ama başlamadan önce nelere ihtiyacınız var?

1- Öncelikli olarak Rufus uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Bunu, hemen aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak hızlı ve güvenli bir şekilde edinebilirsiniz.

2- USB Bellek. Bu cihazı işletim sistemini çalıştırmak için kullanacağınız için en az USB 3.0 teknolojisine sahip bir bellek almanız doğru olacaktır. Sonuç olarak yüksek hızlara ihtiyacınız olacak. Ayrıca bu belleğin en az 32 GB olmasına özen gösterin. Tabii ki ne kadar büyük, o kadar iyi.

3- Windows ISO. USB belleğe işletim sistemini kurabilmek için işletim sisteminin dosyalarını indirmeniz gerekecek. Sıfırdan başlayanlar için bu biraz kafa karıştırıcı gibi gözüküyor olabilir ancak hemen aşağıda yer alan rehberimizde bunu nasıl yapabileceğinizi sizlere aktardık.

4- Son olarak Windows 10'un taşınabilir kopyasını oluşturabilmek adına bir adet geçerli lisansa ihtiyaç duyacaksınız.

Windows 10'u USB Üzerinden Çalıştırma Nasıl Yapılır?

Hemen yukarıdaki gereksinimlerin hepsinin hazır olduğunu göz önüne alıp, Windows 10'u harici sürücünüze nasıl kurabileceğiniz anlatmaya başlıyoruz.

Adım 1: Rufus'u Çalıştırın

Hemen yukarıda verdiğimiz bağlantıdan indirdiğiniz Rufus'u çalıştırın. Rufus taşınabilir uygulama uzantısına sahiptir ve bu nedenle herhangi bir kurulum gerektirmez. Device kısmında kurulumun yapılacağı USB belleği seçin. Select kısmından indirdiğiniz Windows 10 ISO dosyasını seçin.

Adım 2: Kurulum Ayarlarını Seçin

Yukarıdaki adımları düzenledikten sonra Image Option sekmesine tıklayın ve ardından Windows To Go seçeneğini seçin. Bu ayar, sürücümüzü bir depolama birimi olarak kullanmamızı sağlayacağı için kurulum öncesi seçili olduğundan kesinlikle emin olun.

Adım 3: Biçimlendirme Ayarlarını Düzenleyin

Yukarıdaki adımı da tamamladıktan sonra Partition Scheme sekmesinden MBR seçeneğine tıklayın. Bundan sonra Target System sekmesinden BIOS or UEFI seçeneğine basın. Tüm ayarları düzgün bir şekilde yaptığınızdan emin olduktan sonra aşağıda yer alan Start butonuna tıklayın.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından USB sürücüsünü bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde çıkartın. Şimdi, istediğiniz bir bilgisayarda önyükleme ile çalıştırabilirsiniz. Windows'un bu kopyasını bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde BIOS'a gitmeniz ve önyükleme seçeneklerini USB belleğiniz üzerinden seçmeniz gerekiyor.

Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz kullandığınız modelin BIOS ayarlarına nasıl erişebileceğinizi internette arayarak bulabilirsiniz. Peki siz oluşturduğumuz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve başarılı bir şekilde kurulum yapabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.