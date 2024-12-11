Windows 10 ve 11 Otomatik Güncellemeler Nasıl Kapatılır?

Sürekli güncelleme bildirimleri almaktan sıkıldınız mı? Tam iş esnasında güncelleme aldığınız için işlerinizin yarım kalmasından mı şikayetçisiniz? Aslında Windows 10 ve 11 otomatik güncellemeleri cihazlar için faydalıdır. Ancak güncellemelerin zamansız olması ve bazı hatalar içermesi cihaz kullanıcılarının canını sıkıyor. Özellikle güncellemeler yüklenirken bilgisayar meşgul olduğu için hem performansında hem de internet hızında düşüklük yaşanması büyük problemdir.

Peki, Windows 10 ve 11 otomatik güncelleme kapatma nasıl yapılır?

Neden Windows 10? Windows 10 vs Windows 11 TEKNOLOJİ Neden Windows 10 kullanmalısınız? Windows 11 neden kullanmamalısınız? Sizler için nedenleriyle açıklıyoruz.

Windows 10 Otomatik Güncellemeleri Kapatma

Windows 10’da otomatik güncellemeleri kapatmak için 4 seçenek var. Bu seçenekleri şöyle sıralayabiliriz:

Windows Update Hizmetini Devre Dışı Bırakma

Windows 10’da otomatik güncellemeleri kapatmak için Windows Update hizmeti şu şekilde devre dışı bırakılır;

İlk olarak “Çalıştır” penceresini açmak için “Windows+R” tuşlarına basılır. “Çalıştır” penceresi, “Başlat” menüsünden de açılır.

Açılan pencere üzerine “services.msc” yazılıp “Tamam’a” tıklanır.

Ekrana işletim sisteminde yer alan “Hizmetler” gelecek. Sayfa aşağıya kaydırılarak “Windows Update” bulunup sağ tıklanıp “Özellikler” seçeneği seçilir.

“Özellikler” penceresi üzerinde “Başlangıç Türü” butonu “Devre Dışı” seklinde ayarlanıp “Uygula” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Grup İlkesi Düzenleyicisi Ayarlarını Değiştirme

Windows 10’un Home sürümünde “Grup İlkesi Düzenleyicisi” özelliği yok. Bundan dolayı Grup İlkesi Düzenleyicisi ile Windows 10 otomatik güncellemeleri kapatmak için Enterprise, Education ve Professional’in çalıştırılması gerekiyor. Grup İlkesi Düzenleyicisi, güncellemeleri otomatik yüklemeden önce kullanıcıyı bilgilendirir.

Grup İlkesi Düzenleyicisi ile Windows 10’da otomatik güncellemeleri şöyle kapatılır;

“Windows+R” tuşlarına bastıktan sonra “gpedit.msc” yazılıp “Tamam” butonuna basılır.

“Bilgisayar Yapılandırılması > Yönetim Şablonları > Windows Bileşenleri > Windows Update” adımları takip edilir.

“Otomatik Güncellemeleri Yapılandır” butonuna çift tıklanır.

Sol taraftaki “Otomatik Güncellemeler” kısmındaki “Devre Dışı” seçilir. Windows 10’da otomatik güncellemeleri kapatmak için en son adımda “Uygula” ve “Tamam” seçeneklerine basılır.

Ağ Bağlantısını Ayarlama

Windows 10’da otomatik güncellemeleri kapatmak için uygulanabilecek diğer bir yöntemse ağ bağlantısını ayarlamaktır. Wi-Fi, Windows 10 işletim sistemli bilgisayara bağlıysa otomatik güncellemeleri kapatmak için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

“Başlat” butonuna tıklanıp akabinde “Ayarlar’a” gidilmelidir.

“Ağ ve İnternet” butonuna basılıp sol tarafta konumlanan “Wi-Fi” seçilir.

Wi-Fi bağlantısı adına tıklanır.

Son adımda “Tarifeli Bağlantı Olarak Ayarla” aktifleştirilir.

Kayıt Defterini Kullanma

Windows 10’da otomatik güncellemeleri kapatmak için yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa kayıt defteri kullanılabilir. Yalnız kayıt defterinin düzenlenmesi risklidir. Doğru yapılmadığı takdirde cihazın kurulumunda geri dönüşü olmayan sorunlara yol açar. Bu sebeple işlem öncesi bilgisayarın yedeği alınmalıdır.

Windows 10’da otomatik güncellemeyi kapatmak için kayıt defteri değişikliği şu şekilde yapılır;

Çalıştır komutunun açılması için “Windows+R” kısayolu tuşlanır.

Ekrandaki ilgili alana “Regedit” yazılıp kayıt defterini açmak için “Tamam” butonuna basılır.

Kayıt defterinin açılmasının ardından “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Policies\Microsoft\Windows yolu takip edilir.

Windows (klasör) tuşuna sağ tıklanarak “Yeni” seçilip akabinde “Anahtar” butonuna basılır.

Yeni anahtar “WindowsUpdate” şeklinde adlandırılıp “Tamam” tuşuna basılır.

Yeni oluşturulan anahtara sağ tıklanıp “yeni” butonu seçilip “Anahtar” butonu tuşlanır.

Yeni anahtar AU şeklinde adlandırılır ve “Tamam” butonuna basılır.

Yeni oluşturulan anahtar içerisindeki sağ kısma sağ tıklanır.

“Yeni” seçilip “DWORD (32-bit) Değeri olan tuşa tıklanır.

Yeni anahtar “AUOptions” şeklinde adlandırılıp “Tamam’a” basılır.

Yeni oluşturulan anahtar üzerine çift tıklanır. Değer “2” şeklinde değiştirilir “Tamam” tıklanır.

Yukarıdaki adımların geçerliliği için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor.

Windows 11 Otomatik Güncelleme Kapatma

Windows 11’de birden fazla otomatik güncelleme kapatma yöntemi var. Bu yöntemler şu şekildedir:

Windows Update Hizmetini Devre Dışı Bırakma

Windows Update hizmetinin devre dışı bırakılması, otomatik güncellemeleri kapatma noktasında anlık çözümdür. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra ya da belirli bir süre sonra güncellemeler yine aktifleşir. Windows 11’de otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak için Windows Update hizmeti devre dışı şöyle bırakılır;

İlk olarak “Windows+R” tuş kombinasyonuyla “Çalıştır” penceresi açılır.

Çalıştır penceresinin ilgili satırına “services.msc” yazılıp “Tamam” tuşuna basılır.

Hizmetler listesi içerisinden “Windows Update” bulunup çift tıklanır.

Başlangıç türü alanına gelinerek “Devre Dışı” seçeneği işaretlenip “Uygula” butonuna basılır.

Kayıt Defterinden Yararlanma

Windows 10’da olduğu gibi Windows 11’de de otomatik güncellemeleri kapatmak için kayıt defterinden yararlanmak gerekir. Windows 11 otomatik güncellemelerini kapatmak için kayıt defteri yöntemi adımları aşağıdaki gibidir;

Windows+R klavye kısayollarından “Çalıştır” penceresi açıldıktan sonra arama alanına “regedit” yazılıp sağ tıklanarak “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğine basılır.

Kayıt defterinin açılmasının ardından HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows > WindowsUpdate > AU yolu takip edilir.

Cihazda “AU” ya da “WindowsUpdate” anahtarı yoksa oluşturmak gerekiyor. Bunun için önce Windows anahtarına sağ ve “Yeni>Anahtar” seçeneklerine tıklanır. Anahtar “WindowsUpdate” şeklinde isimlendirilir.

“WindowsUpdate” anahtarı altında AU anahtarı vardır. WindowsUpdate anahtarına sağ tıklanıp yukarıdaki işlemin aynısı tekrarlanıp anahtar “AU” olarak adlandırılır.

Anahtarların oluşturulmasının ardından “AU” anahtarı üzerine bir kez tıklanır. Tıklama sonrası açılacak sağdaki bölmede yer alan boşluğa sağ tıklanıp “Yeni > DWORD (32 bit Değeri) seçeneğine basılır. Yeni değer “NoAutoUpdate” şeklinde isimlendirilir.

En son adımda “NoAutoUpdate” değerine çift tıklanarak değer verisi “1” yapılıp “Tamam” butonuna basılarak onaylanır.

Yukarıda sıralanan adımların sonrasında değişikliğin geçerli olabilmesi için bilgisayar yeniden başlatılır.

Gpedit.msc Ayarlarını Kullanma

Windows 11 otomatik güncellemeleri “Gpedit.msc” ayarları ile kapatmak içinde şu adımlar takip edilmeli;

Yukarıda olduğu gibi ilk olarak “Çalıştır” penceresi açılır. Çalıştır penceresinin arama alanına “gpedit.msc” yazılıp “Tamam” tuşuna basılır.

Açılan alandan “Bilgisayar Yapılandırılması > Yönetim Şablonları > Windows Bileşenleri > Windows Update > Son Kullanıcı Deneyimini Yönet” adımları takip edilir.

Ekrana gelen ayarlar içinden “Otomatik Güncellemeleri Yapılandır” ayarına çift basılır.

Yeni pencere üzerindeki seçenekler içinden “Devre dışı bırakıldı” ve sonrasında “Uygula” butonuna tıklanır.

Tarifeli Bağlantı Kullanma

Yukarıda belirtilen yöntemler işe yaramadıysa Windows 11’de otomatik güncellemeleri kapatmak için tarifeli bağlantı kullanımını deneyebilirsiniz. Bu yöntemde internet bağlantısı ücretli olarak gösterilerek Windows’un rastgele indirmelerinin önüne geçilir. Tarifeli bağlantı yöntemiyle Windows 11 otomatik güncellemeleri şöyle kapatılır;

İlk olarak “Başlat” butonuna tıklanıp Ayarlar’a gidilir.

“Ağ ve İnternet” kısmına girilip bağlı olunan ağ türüne göre “Wi-Fi” ya da “Ethernet’a” tıklanır.

Bağlı olunan ağa tıklanıp sonrasında ağ özellikleri içinden “Tarifeli Bağlantı” açık konuma getirilir.

Aynı zamanda Windows 11’de otomatik güncellemeleri kapatmak için şu adımları da uygulayabilirsiniz;