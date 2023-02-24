Windows 10'da Bulanık Yazı Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10’a yükselttiğiniz ya da sıfırdan kurulum yapılan bilgisayarda metinlerin bulanık görünmesi can sıkıcı olabilir. Bu problemin düzelmesini sağlayabilecek birçok yöntem bulunuyor. Peki, Windows 10 PC'de bulanık yazı sorunu için hangi çözüm yöntemleri uygulanmalıdır?

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows 10'da bazen bazı problemler meydana gelebiliyor. Bu problemlerden biri de metinlerin bulanık görünmesidir. Hazırladığımız rehberde sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler yer alıyor.

Windows 10'da Bulanık Yazı Sorunu İçin Çözüm Yolları

Belirli bir uygulamanın DPI ayarlarını değiştirin..

Ekran ölçeklendirme yapın.

Ekran kartını güncelleyin.

Gelişmiş ölçeklendirme ayarlarını kontrol edin.

Belirli Bir Uygulamanın DPI Ayarlarını Değiştirin

Programa sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesine tıklayın.

"Yüksek DPI ayarlarını değiştir" butonuna basın.

"Yüksek DPI ölçekleme davranışını geçersiz kıl" seçeneğini işaretleyin.

"Uygulama" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna basın.

Sadece belirli bir programda bulanık metin problemiyle karşılaştıysanız uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. İlk olarak programın simgesine sağ tıklayıp Özellikler menüsüne girin. Uyumluluk sekmesine tıklayın ve ardından "Yüksek DPI ayarlarını değiştir" butonuna basın.

Daha sonra "Yüksek DPI ölçekleme davranışını geçersiz kıl" seçeneğini işaretleyin. "Uygulama" seçeneğini seçin ve işlemi onaylamak için "Tamam" butonuna basın.

Metinlerin bulanık göründüğü programlar varsa, bu programın kısayoluna sağ tıklayıp Özellikler’e gidiyoruz.

Açılan pencereden Uyumluluk sekmesine geçiyoruz ve alt kısımdaki Yüksek DPI ayarlarında ekran ölçeklendirmeyi devre dışı bırak seçeneğini işaretleyip Tamam butonuyla kaydediyoruz. Programı yeniden başlattığımızda sorun ortadan kalkacaktır.

Ekran Ölçeklendirme Yapın

Masaüstünde sağ tıklayıp Görüntü Ayarları’na gidiyoruz. Açılan Ayarlar penceresinde Ekran sekmesine geçiyoruz. İşlem yapmak istediğiniz monitörü seçtikten sonra (birden fazla monitör kullanıyorsanız) işaretli kısımdaki kaydırma çubuğunu hareket ettirerek ölçeklendirme yapıyoruz.

5 oranı önerilen ölçeklendirme oranıdır ancak, bu oranda bulanık görüntüyle karşılaşıyorsanız 0’a getirebilirsiniz. Bu kısmı deneme yanılma yöntemiyle ayarlayabilirsiniz. Ayarlamayı yaptıktan sonra oturumunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor.

Not: 2. yöntemi Denetim Masası > Görüntü > Özel ölçeklendirme ayarlayabilirsiniz adımını izleyerek de uygulayabilirsiniz.

Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyip, çözünürlük ayarlarını önerilen oranla değiştirdiğiniz zaman en iyi performansı alabilirsiniz. Bu işlemleri uyguladıysanız ancak hala sorunla karşılaşıyorsanız, yukarıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu soruna sizin de farklı bir çözümünüz varsa yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Ekran Kartını Güncelleyin

Bilgisayarınızda görüntülediğiniz metinlerin bulanık görünmesi, mevcut ekran kartı sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle ekran kartının sürücüsünü gücelleyebilirsiniz. Bu işlem için AMD ya da NVIDIA'nın resmi sitesini ziyaret edebilir ve ekran kartına uygun sürücüyü indirip yükleyebilirsiniz.

Ekran kartınızı güncellemek için çok daha kolay bir yöntem bulunuyor. Uygun sürücülerin güncellemelerini tespit edip bilgisayara indiren driver güncelleme programları, güncelleme işlemini çok pratik hâle getirerek birçok adım ile uğraşılmasına gerek bırakmıyor.

Gelişmiş Ölçeklendirme Ayarlarını Kontrol Edin

Windows + I kısayolunu kullanın.

Ekran sekmesini görüntüleyin.

"Gelişmiş ölçeklendirme ayarları" seçeneğine tıklayın.

"Uygulamaların bulanık olmaması için Windows'un uygulamaları düzeltmeye çalışmasına izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Açılan pencere üzerinden Ekran sekmesini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Gelişmiş ölçeklendirme ayarları" seçeneğine tıklayın. Son olarak "Uygulamaların bulanık olmaması için Windows'un uygulamaları düzeltmeye çalışmasına izin ver" seçeneğini etkinleştirin.