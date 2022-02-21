Windows 10'da DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

İnternetin yavaş olmasından mı şikâyet ediyorsunuz? Windows 10 DNS ayarları değiştirme adımlarını takip ederek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra girmek istediğiniz web sitelerine daha hızlı ve kararlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

DNS yani Domain Name System, "internette gezinmeyi büyük ölçüde kolaylaştıran bir sistemdir" diyebiliriz. Örneğin tarayıcınızın adres çubuğuna google.com yazdığınızda sitenin ismini gerçekte bulunduğu IP adresine çevirmiş oluyorsunuz. Yani, Google’ı x.x.x.x şeklinde bir IP adresiyle değil www.google.com olarak bilmenizi sağlayan sistem, DNS olarak biliniyor.

İnternet bağlantısı için abone olduğunuzda İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS), web sitelerini daha hızlı yüklemek, dosyaları kolayca indirmek ve diğer çevrimiçi hizmetlerden faydalanmak için kullanabileceğiniz DNS adresleri de dahil olmak üzere gereken tüm ağ ayarlarını sağlıyorlar.

Bazı durumlarda ise DNS sunucuları isteklere daha yavaş yanıt veriyor veya güvenilir olmuyorlar. Bu durumda varsayılan ayarlarınızı değiştirmek zorunlu hale gelebiliyor.

Windows 10 DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Denetim Masası kullanılarak değiştirilebilir.

Komut İstemi kullanılarak değiştirilebilir.

Windows 10'da DNS değiştirmek için iki seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan ilki, herkesin yaygın olarak kullandığı denetim masasını içerirken diğeri ise Komut İstemi'ni kullanmayı içeriyor. Gelin, şimdi de bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını öğrenelim.

1. Denetim Masası Kullanarak DNS Ayarlarını Değiştirme

Denetim Masası'nı açın.

Ağ ve İnternet'e girin.

Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne tıklayın.

Bağlı olduğunuz ağ bağlantısına sağ tıklayın.

Özellikler seçeneğine basın.

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçip altındaki "Özellikler" butonuna tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneğini işaretleyin.

DNS adreslerini ilgili kutulara girin.

Denetim Masası ile DNS değiştirme işlemi için ilk olarak Denetim Masası’nı açıyoruz. Ardından Ağ ve İnternet’e tıklıyoruz. Bu adımdan sonra Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni açıyoruz. Soldaki bölümden "Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin" bölümüne tıklıyoruz.

Açılan sayfada bağlı olduğunuz ağ bağlantısına sağ tıklayarak "Özellikler" seçeneğine tıklıyoruz.

Özellikler listesinden İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçip hemen altındaki Özellikler butonuna tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi DNS ayarlarını değiştirme sayfasına ulaştık. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini işaretledikten sonra istediğiniz DNS adresini bu bölüme giriyoruz ve Tamam butonuna tıklıyoruz.

Yeni DNS ayarlarını bağdaştırıcıya uygulamak için de "Tamam" butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.

2. Komut İstemi ile Windows 10 DNS Ayarları Değiştirme

Denetim Masası’na erişemediğiniz durumlarda komut satırına yazacağınız birkaç satır kod ile DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Öncelikle Başlat butonuna sağ tıklıyoruz ve açılan listeden Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklıyoruz.

Ağ bağdaştırıcılarınızın adlarını görüntülemek için şunu yazıp enter tuşuna basıyoruz: "wmic nic get NetConnectionID"

Ağ ayarlarını değiştirmek için şunu yazıp enter tuşuna basıyoruz: netsh

Birincil DNS IP adresi için şunu yazın: interface ip set dns name="ADAPTOR-İSMİ" source="static" address="X.X.X.X"

Alternatif bir DNS IP adresi eklemek için şunu yazın: interface ip add dns name="ADAPTOR-İSMİ" addr="X.X.X.X" index=2

Yukarıdaki komutta ADAPTOR-İSMİ bölümünü ilk komut ile görüntülediğimiz listedeki ağ bağdaştırıcısı ismiyle, X.X.X.X bölümünü ise kullanmak istediğiniz DNS adresiyle değiştirmeyi unutmayın. Bu adımları takip ederken gerekli yerleri mutlaka değiştirin.

Windows 10 DNS ayarları değiştirme talimatlarını takip ettikten sonra yeni DNS ayarlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Birden fazla alternatif adres ayarlamanız gerekiyorsa son adımdaki komutu uygulayabilirsiniz. Komutun sonundaki “index=” bölümünü her defasında 1 artırmayı unutmayın.