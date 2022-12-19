Windows 8 Açılış Ekranı Nasıl Kaldırılır?

Windows 8 ile birlikte gelen en yenilikçi özelliklerden birisi olan başlangıç ekranı birçok kullanıcı tarafından kafa karıştırıcı olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle Windows 8 kullanıcıları tarafından konuyla ilgili çok fazla şikayet gelmektedir. Peki, Windows 8 açılış ekranını kaldırma nasıl yapılır?

Aslına bakıldığında kafa karıştırmaktan öte Windows 8 başlangıç ekranı gerçekten çok kullanışlı bir özelliktir ve bilgisayarınız üzerinde yüklü olan neredeyse tüm uygulamalara tek tıklamayla ulaşmanızı sağlamaktadır.

Zaten Windows 8 kullanmaya başladıysanız, bilgisayarınızı açtığınız zaman başlangıç ekranına gitmekten başka bir şansınız olmadığını kabullenmiş sayılırsınız. Masaüstüne ulaşmak için başlangıç ekranı üzerinde bulunan masaüstü sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

Gerçekten de bilgisayarımızı başlattıktan sonra işletim sistemimiz Windows 8 yüklendiği zaman başlangıç ekranını doğrudan geçerek masaüstüne ulaşmak için bir yol yok gibi görünmektedir.

Aslına bakarsanız Windows 8 başlangıç ekranını doğrudan geçerek masaüstüne ulaşabilmeniz için kullanabileceğiniz bazı üçüncü parti uygulamalar bulunmaktadır. Ama ben herhangi bir uygulama kullanmadan da aynı işlemi yapmak istiyorum diyen kullanıcılarımız için farklı bir çözüm yolu daha var.

Windows 8 Açılış Ekranını Kaldırma Adımları

Görev Zamanlayıcı aracını açın.

"Temel Görev Oluştur" seçeneğini seçin.

Görev adını "Windows 8 Başlangıç Ekranı Geçme" yapabilirsiniz.

Açıklama bölümüne istediğinizi yazabilirsiniz.

İleri butonuna basın.

"Oturum açtığımda" seçeneğini seçin.

İleri butonuna basın.

"Program başlat" seçeneğine tıklayın.

İleri butonuna tıklayın.

"Program/komut dosyası" bölümüne Explorer.exe yazın.

İleri butonuna basın.

Son butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

İşlemi iptal etmek isterseniz Görev Zamanlayıcı (Yerel) sekmesine tıklayın.

Etkin Görevler menüsüne girin.

Oluşturduğunuz görevi bulun ve çift tıklayın.

"Seçili Öğe" sekmesindeki Sil butonuna basın.

Evet seçeneğini seçin.

Öncelikle başlat ekranı üzerinde klavyeniz yardımıyla görevleri zamanla aramasını yaparak sağ taraftaki beliren arama menüsünden ayarlar sekmesi altındaki uygulamayı başlatın.

Görev Zamanlayıcı uygulamasını çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen arayüz size biraz karmaşık gibi gelmiş olabilir ama merak etmeyin biz burada sadece tek bir seçeneği kullanacağız.

Sağ taraftaki Eylemler sekmesi altında bulunan Temel Görev Oluştur butonuna tıklayarak, karşımıza çıkan kurulum sihirbazı aracılığıyla gerekli işlemleri hep birlikte yapacağız.

Yeni bir temel görev oluşturmak gerçekten çok kolaydır. Temel Görev Oluştur butonuna tıkladıktan sonra ilk olarak yapmanız gereken bir görev adı ve açıklaması tanımlamaktır.

Şu durumda yaptığımız işlem Windows 8 başlangıç ekranını doğrudan geçerek masaüstüne ulaşmak olduğuna göre, görev adımızı Windows 8 Başlangıç Ekranı Geçme olarak tanımlayabiliriz.

Açıklama bölümüneyse konuyla ilgili istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilir ve ardından İleri butonuna tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.

Şimdiki adımda görevi hangi sıklıkta başlatmak istediğimiz sorusu bize yöneltilmektedir. Bu bölümde birçok seçenek olsa da sizin seçmeniz gereken Oturum açtığımda seçeneğidir. Gerekli seçeneği seçiyor ve İleri butonuna tıklayarak işlemimize devam ediyoruz.

Karşımıza gelen yeni ekranda Program başlat seçeneğini işaretleyerek İleri butonuna tıklıyor ve bir sonraki adıma geçiyoruz.

Karşımıza gelen yeni ekran üzerinde gerçekleştirmek istediğimiz eylem için bir ad veya komut dosyası sağlamamız gerekiyor gibi görünse de bizim yapmamız gereken işlem oldukça basittir. Program/komut dosyası başlığı altındaki boş alana Explorer.exe yazarak, başka herhangi bir ayarı değiştirmeden İleri butonuna tıklayarak işlemimize devam ediyoruz.

Son adım aslında yapılandırılmış görev ayarlarına genel bir bakıştır ve değiştirmemiz gereken herhangi bir ayar bulunmamaktadır. Genel olarak yapılandırdığımız ayarlara göz atarak, sonrasında Son butonuna tıklayarak Temel Görev Oluşturma işlemini tamamlıyoruz.

Hepsi bu kadar. Bilgisayarınızı bir sonraki başlatışınızda Windows 8 başlangıç ekranıyla karşılaşmadan doğrudan masaüstüne geçiş yapacaksınız.

Yaptığınız işlemi iptal etmek için Görev Zamanlayıcı uygulamasının sağ tarafında bulunan Görev Zamanlayıcı (Yerel) sekmesine tıkladıktan sonra orta bölümde bulunan Etkin Görevler menüsüne tıklayarak, aşağıda bulunan listeden tanımladığımız görevi bularak üzerine çift tıklamak.

Ve sonrasında sağ tarafta beliren menüde Seçili Öğe sekmesi altında bulunan Sil butonuna tıkladıktan sonra, karşımıza gelen onay kutusuna Evet diyerek işlemimizi tamamlıyoruz.

Böylelikle tanımladığımız görevi silerek, bilgisayarımızı Windows 8 başlangıç ekranıyla açılabileceği haline geri döndürmüş olduk. Bu yazıda Windows 8 açılış ekranı kaldırma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Konuyla ilgili görüş, düşünce ve sorularınızı yorum bölümlerimiz aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

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