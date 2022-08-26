Windows 8'de Sistem Geri Yükleme Nasıl Yapılır?

Windows 8, sistem geri yükleme işleminin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu işlem, Windows 8 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda herhangi bir yazılımsal problemde format atmadan sistem kurtarma konusunda yardımcı olabilir. Peki, söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan bilgisayarlarımız kimi zaman kötü niyetli yazılımların hedefi olabilmektedir. Bu yazılımlar ya dosya transferlerimiz sonucu ya da gizlice bilgisayarımıza bulaşarak bilgisayarımızın işleyişini aksatmaktadır.

Bunun yanında yüklediğimiz yazılımlar sistem uyumsuzlukları, eksik optimizasyon gibi sebeplerden ötürü sistemimizin performansını düşürmekte, önemli sistem dosyalarının kaybolmasına sebep olmakta ve bilgisayarımıza ciddi zararlar verebilmektedir.

Bu tip durumlarda Windows'un oldukça kullanışlı bir dahili özelliği olan "sistem geri yükleme" özelliğine başvurarak bilgisayarımızı daha önceki haline geri döndürerek zararları telafi edebilir, sistem kurtarma işlemini gerçekleştirebiliriz.

Windows 8 Sistem Geri Yükleme Adımları Neler?

Masaüstündeki Bilgisayar simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Sistem koruması" sekmesine girin.

"Sistem Geri Yükleme" butonuna basın.

Geri yükleme noktası seçin.

"İleri" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Windows 8 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda sistemi geri yükleyebilmek için bazı adımları uygulamak gerekiyor. Adımları sırası ile uygulamanız hâlinde geri yükleme işlemi gerçekleşecektir. Peki, bunun için hangi adımlar gerekiyor?

Söz konusu işlem için ilk olarak masaüstünde yer alan Bilgisayar simgesine sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğini seçin. Daha sonra sol kısımda konumlanan "Sistem koruması" sekmesine girin.

"Sistem koruması" sekmesine girdikten sonra "Sistem Geri yükleme" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra geri yükleme noktası seçin. "İleri" butonuna basın ve ardından talimatları izleyin. İşlemi tamamlayarak sistemin geri yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda sistemin nasıl yüklenebileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri yazımızı da göz atabilirsiniz.