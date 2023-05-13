Windows Arama Çubuğu Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

Windows arama çubuğu çalışmıyor mu? Bilgisayar kullanıcılarının dosyalara, programlara ve oyunlara kolayca erişebilmesini sağlayan arama çubuğunun çalışmaması durumunda uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Windows işletim sistemiyle beraber gelen arama çubuğu her ne kadar çok kullanışlı bir özellik olsa da bazen çalışmama problemi ile can sıkıcı hâle gelebiliyor. Eğer siz de bu sorun ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Windows Arama Çubuğu Çalışmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows'u güncelleyin.

Sorun giderme aracını kullanın.

Windows Search'ü yeniden başlatın.

SFC komutunu çalıştırın.

Explorer'ı yeniden başlatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u sıfırlayın.

Bilgisayarı Yeniden Başlatın

Windows arama çubuğu çalışmama sorunu için uygulanabilecek ilk yöntem yeniden başlatma işlemidir. Bu her ne kadar basit bir yöntem olsa da yazılımsal birtakım problemlerin düzelmesine yardımcı olabilir. Dolayısıyla bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

Windows Update sekmesinden "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncelleme işlemini yapın.

Sorun Giderme Aracını Kullanın

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

"Sorun Gider" sekmesine girin.

"Ek sorun gidericiler" seçeneğini seçin.

"Arama ve Dizin Oluşturma" bölümünü açın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows Search'ü Yeniden Başlatın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Services.msc yazıp Enter tuşuna basın.

Windows Search'e sağ tıklayın.

"Yeniden Başlat" butonuna basın.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Kutucuğa cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

"Evet" butonuna tıklayın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Explorer'ı Yeniden Başlatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi'nden Dosya menüsüne girin.

"Yeni görevi çalıştır" seçeneğine basın

Explorer.exe yazın.

Enter tuşuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Güncel olmayan sürücüler nedeniyle bilgisayarlarda bazen bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla PC'deki sürücülerin güncel olması gerekir. Bu işlem için ilk olarak Windows + R kısayolunu kullanarak Çalıştır penceresini görüntüleyin ve devmgmt.msc yazıp Enter tuşuna basarak Aygıt Yöneticisi'ni açın.

Söz konusu aracına erişmek için Başlat menüsüne tıklayıp açılan pencereden de seçebilirsiniz. Bir sonraki adımda güncel olmayan sürücülere sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçip ekrandaki adımları takip edin.

Eğer bu süreç ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, PC'deki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller. Böylece büyük kolaylık sağlanır.

Windows'u Sıfırlayın