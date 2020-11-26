Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapatmak pek çok yönden avantajlıdır. Öte taraftan hiç unuttuğunuz için bilgisayarınızı saatlerce açık bıraktığınız oluyor mu? Peki ama Windows 10 bilgisayarı zaman ayarlı kapatma nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Windows 10 Bilgisayarı Nasıl Zaman Ayarlı Kapatabilirsiniz?

Günlük yaşantımız sırasında bilgisayarınızı kapatmak yerine uyku moduna almak da mantıklı bir çözümdür. Uyku modu, Windows'un ilk günlerinden bu yana önemli ölçüde yol kat etti ve şu an ne kadar iyi çalıştıklarına şaşırmamak elde değil. Tabii ki bunun yerine bilgisayarınızın zaman ayarlı olarak otomatik şekilde kapanmasını istiyorsanız, bunu yapmak pek de zor değil.

CTRL + S tuşlarına basın. Arama kutucuğuna Görev Zamanlayıcı yazın ve uygulamayı başlatın. Sağ tarafta yer alan Eylemler menüsünden Görev Oluştur seçeneğine tıklayın. Adı yazan kutucuğa Otomatik Kapatma yazın. Alt tarafta yer alan Kullanıcı Oturum Açmışsa da Açmamışsa da Çalıştır kutucuğunu işaretleyin. En altta yer alan Yapılandır kutucuğundan Windows 10 seçeneğini seçin. Üstteki menüden Tetikleyiciler menüsüne geçiş yapın. Yeni seçeneğine basın ve ardından Zamanlamayla kutucuğunun aktif olduğundan emin olun. Ayarlar altında yer alan Günlük seçeneğini seçin ve bilgisayarın kapanmasını istediğiniz bir saat belirleyin. Tamam butonuna basın. Üstteki menüden Eylemler menüsüne geçiş yapın. Yeni seçeneğine basın ve ardından Program Başlat kutucuğunun aktif olduğundan emin olun. Program/Komut Dosyası kutucuğuna shutdown yazın. Bağımsız Değişkenler Ekle kutucuğuna /S yazın. Tamam butonuna basın. Üstteki menüden Koşullar menüsüne geçiş yapın. Başta Bilgisayar Şu Süreyle Boşta Olduğunda Görevi Başlat kutucuğunu işaretleyin. Ardından açılan alandan üstteki kutucuğu 30 Dakika alttaki kutucuğu ise 1 Saat olarak ayarlayın. Bilgisayarın Kullanılmaya Başlamasıyla Durdur kutucuğunu işaretleyin. Tekrar Boşta Durumuna Dönülürse Yeniden Başlat kutucuğunu işaretleyin. Üstteki menüden Ayarlar menüsüne geçiş yapın. Görev Başarısızsa Şu Sıklıkta Yeniden Başlat kutucuğunu işaretleyin. Ardından açılan alandan üstteki kutucuğu 30 Dakika alttaki kutucuğu ise 3 olarak ayarlayın. Tamam butonuna basın ve çıkın.

Tüm bu adımların ardından bilgisayarınız belirlediğiniz saatlerde otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlandı. Yaptığımız ek ayarlar sayesinde bilgisayarınızı kullanıyorsanız kapatma iptal edilecek ve daha sonrasında kullanmadığınız fark edilirse otomatik olarak kapatılacak.

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