Windows "Kullanıcı Profili Hizmeti Oturumu Açamadı" Hatası Nasıl Düzeltilir?

Windows bilgisayarınızı her zaman olduğu gibi kullanıcı adı ve şifre girişi yaparak açmak istediniz fakat bir hata mesajı aldınız. Aldığınız hata mesajında ‘kullanıcı profili hizmeti oturumu açamadı’ yazıyorsa hemen paniğe kapılmayın.

Bu hatayı gidermenin kolay yolunu ve izlemeniz gereken temel adımları sizin için sıralıyoruz. İşte, Windows’ta ‘kullanıcı profili hizmeti oturumu açamadı’ hatasının çözümü!

Kullanıcı Profili Hizmeti Oturumu Açamadı Hatası Nedir?

Windows bilgisayarları başlatırken oturum açma ekranına şifrenizi girdiğinizde alabileceğiniz bir hata mesajıdır. Bu mesajın devamında ‘kullanıcı profili yüklenemiyor’ tarzında bir ibare bulunur.

Bu mesaj ile karşılaştığınızda defalarca kez aynı şifre ile giriş yapmaya çalışsanız da başarılı bir sonuç alamazsınız.

Hatanın çözümü için izlemeniz gereken adımları detaylandırıyoruz.

Kullanıcı Profili Hizmeti Oturumu Açamadı Hatası Nasıl Çözülür?

Bu sorun Windows’un farklı sürümlerinde karşınıza çıkabilir. Kullandığınız sürüme göre yapmanız gerekenlerde ufak farklılıklar olabilir.

Hata mesajını gördükten sonra ‘tamam’ butonuna basın.

Windows ekranının sağ alt köşesinde bulunan kapatma tuşuna basarak bilgisayarı kapatın.

Bilgisayarınızı klavyede bulunan açma kapama tuşuna basarak açın ve F8 tuşuna peşpeşe basarak kurtarma ekranına ulaşın.

Burada yer alan ‘ağ ile güvenli mod’ seçeneğine tıklayın.

Komutlar yüklenene kadar herhangi bir tuşa basmadan bekleyin.

Tekrar oturum açma ekranına ulaşmış olacaksınız.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra bilgisayarınızı internete bağlayın.

Başlat menüsünden ‘çalıştır’a girin.

Komut çubuğuna ‘regedit’ yazıp enter’a basın.

Açılan ekrandan ‘local machine’ yazılı klasöre tıklayın.

Software menüsünden ‘Microsoft’a girin.

Windows NT klasörüne tıkladığınızda çıkan ‘CurrentVersion’ klasörüne tıklayın.

ProfileList bölümüne girin.

Burada kullanıcı profillerine ilişkin dosyalardan birinde .bak uzantısı olduğunu göreceksiniz.

.bak uzantılı olan yedek dosya ile aynı ada sahip olan diğer dosya arasında bir değişiklik yapmanız gerekiyor.

Ayrıca .bak uzantılı dosyanın içinde bulunan ‘refcount’ ve ‘state’ dosyalarına tıklayıp burada belirtilen değerleri ‘0’ olarak değiştirmelisiniz.

Bu işlemi tamamladıktan sonra önce ‘.bak’ uzantılı olmayan dosyaya sağ tıklayıp ‘yeniden adlandır’ diyerek isminin sonuna küçük bir ekleme yapın.

Ardından ‘.bak’ uzantılı dosyaya sağ tıklayıp yeniden adlandır diyerek buradaki ‘.bak’ı silin.

Ekleme yaptığınız diğer dosyaya sağ tıklayıp yeniden adlandır dedikten sonra yapmış olduğunuz eklemeyi silip yerine ‘.bak’ yazın.

Sonuçta bu iki dosyanın adını değiştirmiş olacaksınız.

Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor.

Deneyebileceğiniz bir başka yol ise şu:

Oturum açma ekranında klavyenizdeki ‘shift’ tuşuna basılı tutun.

Güç menüsünden ‘yeniden başlat’ı seçin.

Bilgisayarınız açılınca ‘sorun giderme’ seçeneğine tıklayın.

‘Gelişmiş seçenekler’ butonuna basıp ‘komut istemi’ni seçin.

Burada ‘net user administrator /active: yes’ yazıp enter’a basarak ilerlemeniz gerekiyor.

Bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar oturum açmayı deneyin.

Bu işlemlerin sonunda hala oturum açmakta zorlanıyorsanız dosyalarınızı kurtarmanın bir yolunu bulun. Çünkü sistemi sıfırlamanız gerekiyor olabilir.