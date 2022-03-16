"Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak" Yazısı Nasıl Silinir?

"Windows lisansınızın süresi yakında dolacak" yazısı nedir, nasıl silinir? Çoğu bilgisayar kullanıcısı tarafından zaman zaman karşı karşıya kalınan sorunun çözümü için bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler meydana gelen problemin çözülmesine yardımcı oluyor.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda bazen birtakım sorunlar meydana gelebiliyor. Bu sorunlar arasında lisans süresinin dolacağına dair uyarı da bulunuyor. Bu hata ile karşılaşan kullanıcılar "Windows lisans fiyatları ne kadar" sorusunu sorabilir. Bu rehberde merak edilen soruları yanıtladık.

"Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak" Yazısı Nedir?

Lisans süresi yakında dolacak sorunu, Windows 7 / 8.1 / 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda zaman zaman meydana gelen bir hata. Bu problem, genellikle donanım değişikliğinde, lisans süresi dolduğunda ya da yeni işletim sistemi yüklendiğinde ortaya çıkar.

Oldukça can sıkıcı bir hata olan lisans süresi yakında dolacak sorunu, belirli zaman aralıklarında açılır pencere şeklinde görünür. Açılır pencerede "Ayarlar’a gidin" ve "Tamam" olmak üzere iki farklı buton yer alır.

Öncelikle Windows 10 işletim sisteminin ücretsiz olmadığını unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla yüklediğiniz işletim sisteminde lisans kodunu etkinleştirmediğiniz takdirde bir süre sonra söz konusu hataya maruz kalırsınız.

Windows Lisans Fiyatları Ne Kadar?

Windows 10 Pro lisans fiyatı: 70 TL

Windows 10 Home lisans fiyatı: 60 TL

Windows 8.1 Pro lisans fiyatı: 35 TL

Windows 7 lisans fiyatı: 35 TL

Orijinal Windows kullanmak, güvenlik açısından oldukça büyük bir öneme sahip. İllegal yazılım kullanırsanız bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşma ihtimali çok yüksek. Sahte Windows kullanmak, kötü amaçlı yazılım ihtimalinin yanı sıra yasal değil. Bu sebeplerden ötürü orijinal anahtar almak isteyebilirsiniz.

Windows lisans anahtarlarının ortalama fiyatlarını yukarıda sıraladık. Bu fiyatlar siteden siteye değişiklik gösterebilir. Ayrıca zaman içerisinde çeşitli kampanyalar uygulanabilir ve bunun sonucunda fiyatlarda bir düşüş yaşanabilir. Bunun yanı sıra fiyatlarda artış da olabileceğini unutmamak gerekiyor.

"Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak" Yazısı Nasıl Silinir?

Windows Gezgini’ni yeniden başlatın.

Komut İstemi’ni kullanın.

Windows Lisans Yöneticisi Hizmeti’ni devre dışı bırakın.

Ürün anahtarını bulun.

Windows lisans anahtarı satın alın.

Lisans süresi yakında dolacak hatası ile karşılaşan bilgisayar kullanıcılarının uygulayabileceği birçok yöntem mevcut. Yukarıda sıraladığımız yöntemler ile söz konusu hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yöntemleri nasıl uygulayabileceğinizi aşağıda detaylı olarak anlattık.

1. Windows Gezgini’ni Yeniden Başlatın

"Ctrl + Shift + Esc" kısayolu ile Görev Yöneticisi’ni açın.

"İşlemler" sekmesinde yer alan Windows Gezgini’ne sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

"Dosya" menüsüne tıklayın.

"Yeni görevi çalıştır" seçeneğine tıklayın.

"Explorer.exe" yazın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Söz konusu problemi çözüme kavuşturmak için Windows Gezgini’ni yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulayabilmeniz için ilk olarak "Ctrl + Shift + Esc" klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi’ni açın.

"İşlemler" sekmesi üzerinden Windows Gezgini’ne sağ tıklayın. Açılan pencerede yer alan "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin. "Dosya" menüsüne tıklayın ve hemen ardından "Yeni görevi çalıştır" yazısına tıklayın. Kutucuğa "Explorer.exe" yazın. Son olarak "Tamam" butonuna tıklayın.

2. Komut İstemi’ni Kullanın

Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa Komut İstemi yazın.

Arama sonuçlarından programı yönetici olarak çalıştırın.

"slmgr -rearm" komutunu yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Lisans süresi yakında dolacak yazısını ortadan kaldırmanın bir yöntemi daha mevcut. Bu yöntemi uygulamak için Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklamanız ve hemen ardından kutucuğa Komut İstemi yazmanız gerekiyor.

Arama sonuçlarından Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırın. Açılan pencereye "slmgr -rearm" komutunu yazın ve ardından "Enter" tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.

3. Windows Lisans Yöneticisi Hizmeti’ni Devre Dışı Bırakın

"Windows + R" kısayolunu kullanarak Çalıştır’ı açın.

"services.msc" yazın ve "Enter" tuşuna basın.

Windows Lisans Yöneticisi Hizmeti’ne çift tıklayın.

"Hizmet durumu" kısmından "Durdur" butonuna tıklayın.

"Başlangıç türü" bölümünden "Devre dışı" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Hizmetler penceresinden "Windows Update" hizmetine çift tıklayın.

"Devre dışı" seçeneğini seçin.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Karşı karşıya kaldığınız problemin çözülmesini sağlayacak bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntem, Windows Lisans Yöneticisi Hizmeti’ni devre dışı bırakmak. Bunun için ilk olarak "Windows + R" klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır aracını açın. "Services.msc" komutunu yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın.

Açılan pencere üzerinden Windows Lisans Yöneticisi Hizmeti’ni bulun ve hizmetin üzerine çift tıklayın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Hizmet durumu" kısmından "Durdur" butonuna tıklayın ve "Başlangıç türü" bölümünden "Devre dışı" seçeneğini seçin. Bu işlemlerin ardından "Tamam" butonuna tıklayın.

Hizmetler penceresinde yer alan "Windows Update" hizmetine çift tıklayın. "Devre dışı" seçeneğini seçin ve hemen ardından "Tamam" butonuna tıklayın.

4. Ürün Anahtarını Bulun

Komut İstemi’ni yönetici olarak başlatın.

"wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey" yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Ürün anahtarını not defterine kaydedin.

"Windows + I" kısayolu ile ayarları açın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

"Etkinleştirme" seçeneğini seçin.

"Ürün anahtarını değiştir" seçeneğine tıklayın.

Kaydettiğiniz ürün anahtarını kutucuğa girin.

"İleri" butonuna tıklayın.

Sorunu çözmek için ilk olarak Komut İstemi’ni yönetici olarak başlatmanız gerekiyor. Komut İstemcisine aşağıda yer alan komutu yazın ve "Enter" tuşuna basın. Bu komut, ürün anahtarını görüntülemenizi sağlar. Anahtarı not defterine kaydedin.

wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

"Windows + I" klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın. Bu işlemin ardından "Etkinleştirme" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra "Ürün anahtarını değiştir" seçeneğine tıklayın. Kaydettiğiniz ürün anahtarını kutucuğa yazın ve son olarak "İleri" butonuna tıklayın.

5. Windows Lisans Anahtarı Satın Alın

Lisans süresi yakında dolacak hatasının sebebi bilgisayarda sahte Windows işletim sisteminin yüklü olmasından dolayı olabilir. Lisans anahtarı satın alarak söz konusu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sorun ile karşılaşmamış olsanız bile orijinal Windows ürünlerini tercih etmelisiniz çünkü sahte Windows hem yasal değil hem de çeşitli kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.