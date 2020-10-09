WinRAR'la Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır? - Eğer bilgisayarınızdaki sıkıştırılmış dosyaları kimsenin görmesini istemiyorsanız ya da internete yüklediğiniz bir arşivin yalnızca belirli kişiler tarafından ulaşılabilir olmasını istiyorsanız arşiv dosyası şifreleme özelliği tam da size göre. Peki bu özellik nasıl kullanılıyor?

WinRAR'la Dosyaları Nasıl Şifreleyebilirsiniz?

Arşiv dosyalarının yalnızca belirli kişiler tarafından görülebilmesini istiyorsanız öncelikle WinRAR uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunu, hemen alttaki bağlantıya tıklayarak sitemiz üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun ardından indirdiğiniz dosyayı kurmayı ihmal etmeyin.

Arşiv haline getireceğiniz dosyaları oluşturduğunuz bir klasörde bir araya getirin. Bu klasöre sağ tıklayın ve 'Arşive Ekle' butonuna basın. Üst kısımda yer alan 'Gelişmiş' sekmesine tıklayın. 'Parola Ayarla' butonuna basın. İstediğiniz şifreyi girin. 'Tamam'a basın ve devam edin.

Yukarıdaki adımları uygulayarak dosyalarınızı başarılı bir şekilde şifreleyebilirsiniz. Tüm bu adımların ardından arşive erişmek isteyen kullanıcılar sizin belirlediğiniz parolayı kullanmak durumunda kalacaklar. Eğer ellerinde parola yoksa, bu arşive ve dosyalara erişemeyecekler.

WinRAR Nedir?

Dosya sıkıştırma programı olarak kullanılan Winrar, belgelerin dijital ortamda saklanmasını sağlayan bir yazılımdır. Eugene Roshal yazılımın ilk geliştiricisidir. Yazılımın geliştirilmesi için Roshal’ın ekibine daha sonra Alexander Roshal da dahil edilmiştir. Türkçe de dahil olmak üzere sayısız dilde kullanıcılara sunulan yazılım, dosyaları sıkıştırma yanında dosya boyutunu küçülterek arşivleme yapan etkili bir araçtır.

Günümüzde internetten indirilen birçok dosya, sıkıştırılmış dosya olarak karşımıza çıkıyor. Bu dosyaları kullanabilmek veya açabilmek için de bilgisayarda dosya sıkıştırma programı Winrar’ın yüklenmiş olması gerekiyor. Mevcut dosyaları sıkıştırıp saklama yanında internetten indirilen sıkıştırılmış dosyaları açıp kullanmak için ihtiyaç duyulan bir program olan Winrar, birçok faydası ile kullanıcının işini kolaylaştırıyor.

Onlarca işletim sistemi tarafından desteklenen RAR formatını kullanabilmek için yapılmış bir program olan Winrar’a neden ihtiyaç duyulduğunu şu şekilde sıralayalım:

Güvenlik: Bilgisayarda bulunan dosyaların güvenliği her zaman önemli bir konu olmuştur. Dosyaları sıkıştırıp arşivlemek güvenlik açısından kullanıcı için her zaman avantajdır. Dosyalar sabit bir şifre ile sıkıştırıldığında bir virüs tehlikesine karşı açık dosyalara göre çok daha güvendedir. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyaların diğer dosyalara göre bir virüs tarafından yapısının bozulması çok daha zordur.