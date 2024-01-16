Word Dosyasında Bir Sayfa Nasıl Çoğaltılır? Kopyalama ve Çoğaltma Nasıl Yapılır?

Microsoft Word kullanıcılarının en çok kullandığı işlemlerden biri sayfa kopyalamaktır. Bu işleme özellikle sayfa çoğaltmak istendiğinde başvuruluyor. Sayfa kopyalamak ve çoğaltmak kullanıcılara hazırladıkları çalışmalarında zamandan tasarruf etme olanağı sağlıyor.

Bu yazımızda bir Word dosyasındaki sayfanın nasıl çoğaltılacağını ve kopyalanacağını anlatacağız.

Word Dosyasında Sayfa Kopyalama ve Çoğaltma

Word dosyasında bir sayfayı çoğaltmanın iki yolu vardır; bunlardan biri kopyala-yapıştır yöntemi, diğeri ise sayfa ekleme yöntemidir.

1. Kopyala-Yapıştır Yöntemi

Kopyala-yapıştır yöntemi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Word belgesini açın.

Kopyalamak istediğiniz sayfanın başlangıcına gidin.

İmlecinizi sayfanın sonuna kadar sürükleyin.

Ctrl+C tuşlarına basın.

Kopyalanan sayfayı eklemek istediğiniz konuma gidin.

Ctrl+V tuşlarına basın.

Tek sayfalık belgelerde çok sayfalı belgelerde önce çoğaltmak istediğiniz sayfanın içeriğini kopyalamalısınız. Ayrıca, Word belgesindeki tüm sayfaların seçilmesine neden olacağı için sayfa içeriğini seçme yolu olarak Control + A kısa yolunu kullanamazsınız.

2. Sayfa Ekleme Yöntemi

Sayfa ekleme yöntemi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Word belgesini açın.

Control + A tuşlarına basarak tüm belgeyi seçin.

Pencerenin üst kısmındaki ekle sekmesine tıklayın.

“Boş Sayfa” seçeneğine tıklayın.

İmleci kopyalamak istediğiniz sayfanın hemen altına yerleştirin.

Ctrl+V tuşlarına basarak kopyalanan sayfayı yapıştırın.

Bilinmesi gereken bir nokta ise çok sayfalı belgelerde sayfa kopyalama ve çoğaltma işlemini gerçekleştirmek, kopyala-yapıştır yöntemi ile benzerdir fakat yeni bir sayfa eklemeden önce imleci nereye sürüklediğiniz oldukça önemlidir.

Son olarak bilinmesi gereken diğer bir nokta, kopyala-yapıştır yöntemi, kopyalamak istediğiniz sayfadaki tüm içeriği de kopyalayacaktır. Sayfa ekleme yöntemi ise yalnızca sayfanın boş bir kopyasını oluşturur. Bu yüzden bu noktaya dikkat etmelisiniz.