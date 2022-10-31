Microsoft Word Alternatifi Programlar

Metin editörü denince akla ilk gelen isimlerin arasında Microsoft Word bulunuyor. Hatta açık konuşmak gerekirse pek çok kişi için bu kategoride ikinci bir isim bulmak neredeyse imkansız. Aslında Microsoft Word tarafından domine edilen metin editörü kategorisinde ismini bilmediğimiz pek çok oyuncu görev yapıyor.

Üstelik bu alternatiflerin en önemli özelliği ücretsiz olarak kullanılabiliyor oluşları. Hem profesyonel hem de kişisel kullanıma tamamen uyumlu olan bu alternatifler Word'ün yokluğunu hissettirmeyecek özelliklere sahip.

Eğer bir metin editörü için yüksek sayılabilecek meblağlar ödemek istemiyorsanız listemize göz atmanızda fayda var. Lafı fazla uzatmadan metin editörü kategorisinde bulabileceğiniz en iyi ve ücretsiz Word alternatifi programları kısaca tanıyalım.

LibreOffice

Microsoft Word'ün kalıplarından çıkmış gibi görünen LibreOffice güvenilir ve sorunsuz çalışan metin editörü arayan kullanıcıların göz atması gereken ilk seçeneklerden biri. Windows, Mac OS X ve Linux platformları için sunulan bu editörde Word'de kullanmaya alıştığımız hemen hemen her özellik mevcut.

Bilgisayar üzerinde Microsoft Word gibi bir program bulundurmak istiyorsanız ve bunu ücretsiz kullanmak istiyorsanız. Libreoffice programını tercih edebilirsiniz. Öyle ki Microsoft Word'ün en büyük rakiplerinden biri de Libreoffice ve diğer programlarıdır.

Yılların Word kullanıcısıysanız fakat teknik veya ekonomik sebeplerden ötürü aynı görevleri yerine getirebileceğiniz ücretsiz bir yazılım arıyorsanız LibreOffice bu konuda sizi epey tatmin edecektir.

Öne çıkan özellikler

Temiz görünen sade arayüz

İçgüdüsel kullanım özellikleri

PDF formatına dönüştürebilme desteği

Yazım yanlışı kontrolü ve otomatik kaydetme

Google Drive

Hiç şüphesiz Microsoft programlarını en çok benzeyen programlardan bir de Google Driver’dır. Öyle ki Google Dökümanlar Microsoft programlarında bulunan birçok özelliği kendinde barındırmaktadır. Hatta, Google Drive veya dökümanların Microsoft Word'den en büyük farkı otomatik olarak çevrim içi bir şekilde yazdıklarınızı anında kaydetmesidir.

Google Drive'ın en önemli özellikleri arasında herkesin kısa sürede adapte olabileceği arayüz tasarımı geliyor. Serviste gereksiz ayrıntılar ve kullanımı zor fonksiyonlar yerine en çok kullanılan özelliklere yer verilmiş. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar metin yazma işlemlerini herhangi bir problemle karşılaşmadan tamamlayabiliyorlar.

Öne çıkan özellikler

Yazılan metinlerin otomatik kaydedilmesi

Servis üzerinde oluşturulan dokümanların her yerden erişilebilir olması

Başkalarıyla aynı belge üzerinde çalışabilme imkanı

Kolay kullanım deneyimi sunan şık ve temiz arayüz

WPS Office

Son yıllarda oldukça popüler olan WPS Office ücretsiz kullanabileceğiniz Microsoft programlarına benzer bir programdır. Özellikle mobil cihazlarda da oldukça sık kullanılmaktadır. Microsoft Word üzerinden yapabileceğiniz tüm işleri WPS Office üzerinden de yapabilirsiniz.

Öne çıkan özellikler

Ücretsiz

Birçok program var

Arayüz fena değil

OpenOffice

Listemizin sonuncusu olan OpenOffice kullanıcı dostu bir program olduğunu söyleyebiliriz. Birçok özelliği bulunan OpenOffice programını diğer işe yarar programları da bulunmaktadır.

Microsoft Word veya diğer Microsoft programlarının ücretsiz olmaması birçok kullanıcıya alternatif yönlere ya da etik olmayan crack Microsoft Word uygulamalarına yönlendirmektedir.

Open Office'ın kullanıcı dostu arayüzü herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilmesini sağlıyor. OpenOffice, adından da anlaşılabilecğei gibi sadece bir metin editörü değil, tam teşekküllü bir ofis paketi. Program içerisinde metin editörü, slayt editörü, vektörel çizim modülü, formül düzenleyici gibi bileşenler yer alıyor.

Öne çıkan özellikler

Birçok modüle sahip olan bir ofis paketi sunması

Alışılageldik tasarımı sayesinde herkes tarafından kullanılabilir

Metin editörü olarak kapsamlı özellikler sunması

Kelime ve gramer kontrolü

Belge kurtarma özelliği

Bu içeriğimizde Microsoft Word yerine kullanabileceğiniz alternatif programları sizler için derledik. Sizler bu listede hangi programların yer almasını istersiniz? Aşağıdaki bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.