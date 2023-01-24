WordPress Sitelerinizi Hızlandıracak Eklentiler Nelerdir?

WordPress için geliştirilen site hızlandırma eklentileri, web sitenizin daha hızlı şekilde çalışmasını mümkün hâle getirir. Peki, alanında en başarılı yazılımlar hangileri? Bu yazıda WordPress tabanlı web sitelerinde kullanılabilecek birbirinden başarılı hizmetleri bir arada topladık.

WordPress Site Hızlandırma Eklentileri Listesi

Autoptimize

Compress JPEG & PNG Images

Kraken Image Optimizer

BJ Lazy Load

WP-Sweep

WP Optimize By xTraffic

Google Webfont Optimizer

Simple Revisions Delete

Scripts to Footer

WordPress Instant Articles

Disqus Conditional Load (DCL)

Yukarıda web sitesinin daha hızlı hâle gelmesini sağlayabilecek eklentiler bulunuyor. Bunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca WordPress için en iyi kullanıcı yönetimi eklentileri listesini de inceleyebilirsiniz.

Autoptimize

Autoptimize eklentisini kullanarak web sitenizin yüklenme hızını artırabilir ve çeşitli performans arttırıcı hilelerini öğrenebilirsiniz. Stil dosyaları ve javascript dosyalarını sıkıştırarak, veri transferini azaltan eklenti sayesinde daha hafif ve hızlı bir web sitesine sahip olabilirsiniz.

Compress JPEG & PNG Images

JPEG ve PNG uzantılı görsellerinizi sıkıştırarak daha az yer kaplamasını sağlayan Compress JPEG & PNG Images eklentisi sayesinde resimlerinizi otomatik olarak optimize edebilirsiniz. Eklenti ile JPEG formatında %40-60 ve PNG formatında %50-80 oranında daha küçük ve iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Kraken Image Optimizer

JPEG, PNG ve GIF formatlarını destekleyen Kraken Image Optimizer eklentisi ile görsellerinizi optimize ederek dosya boyutlarını küçültebilirsiniz. Dosyalarınızı küçülterek maliyetlerinizi ve depolama alanı ve bant genişliği konularında tasarruf sağlayabilirsiniz.

BJ Lazy Load

BJ Lazy Load eklentisi, içeriklerinizdeki görseller, önizleme resimleri ve gravatar görüntüleri, siz sayfayı kaydırdıkça yüklüyor ve bu sayede web sitenin yüklenme süresini olabildiğince düşürüyor. Bu sayede sayfa boyutunu da düşüren eklenti sayesinde hem siteniz daha hızlı açılacak hem de bant genişliğinden tasarruf edebileceksiniz.

WP-Sweep

WP-Sweep ile web sitenizin performansını artırabilir ve sitenizin veritabanını optimize edebilirsiniz. Web sitenizdeki istenmeyen verileri yani çöpe atılan mesajlar, sayfalar ve yorumlar, revizyonlar, otomatik taslaklar gibi verileri silerek performans artışı sağlayabilirsiniz. Temizlenecek ögeleri tek tek veya gruplar halinde de temizleyebiliyorsunuz.

WP Optimize By xTraffic

Bu eklenti web sitenizi optimize ederek daha fazla performans sağlayabilirsiniz. Bağlantıları ve açıklamalarda bulunan anahtar kelimeleri bağlayabilir, bağlantıları nofollow olarak ayarlayabilirsiniz. WP Optimize By xTraffic eklentisi ile CSS ve JavaScript dosyalarını da sıkıştırarak performans artışı sağlayabiliyorsunuz.

Google Webfont Optimizer

Web sitenizde Google Fonts kullanıyorsanız, bu eklenti sayesinde web sitenizde performans arıtşı sağlayabilirsiniz. Google Webfont Optimizer eklentisi, tarayıcınızın her sayfa için Google Fonts yükleme isteklerini minimuma indirerek yüklenme sürelerini azaltmaktadır.

Simple Revisions Delete

WordPress tabanlı web sitelerinize içerik eklemek istediğinizde, her düzenlediğiniz versiyon otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu sürümler web sitenizi bir süre sonra yavaşlatacağından düzenli olarak temizlemekte fayda var.

Simple Revisions Delete eklentisi, web sitenizdeki yazı sürümlerini temizleyip veritabanını optimize ederek boyutunu azaltır ve bu sayede performans artışı sağlar.

Scripts to Footer

Scripts to Footer eklentisi de web sitenizde gözle görülür bir artış sağlayan başarılı eklentilerden bir tanesi diyebilirim. Blogunuzdaki çeşitli bölümlere ait JavaScript dosyalarını sitenizin footer bölümüne göndererek burada yüklenmesini sağlıyor. Bu sayede JavaScript kodları sitenizin üst kısmı (Header) yerine alt kısımda yüklenerek sitenizin hızında artış sağlıyor.

WordPress Instant Articles

WordPress Instant Articles eklentisi, içerikleri önceden yükleyerek web sitenizin yüklenme hızını artırıyor. İlgili siteyi DNS ön yüklemesi ile kaydederek, daha sonra girildiğinde gecikme olmadan anında görüntülenme sağlamak için WordPress Instant Articles eklentisini indirebilirsiniz.

Disqus Conditional Load (DCL)

Disqus Conditional Load eklentisi, yorum sistemi olarak Disqus'u kullananlar için gelişmiş özellikler getiriyor. Blogunuza yapılan yorumlar bir süre sonra sitenizin performansını düşürebileceğinden, bu eklentiyi kullanarak sitenizin yüklenme hızını artırabileceksiniz.

WordPress Sitesini Hızlandırma Yöntemleri

Kullanmadığınız eklentileri ve temaları kaldırın.

Görselleri optimize edin.

Cache eklentisi tercih edin.

WordPress sitenizi güncel tutun.

Optimize edilmiş bir tema kullanın.

En son PHP sürümünü kullanın.

Kullanmadığınız Eklentileri ve Temaları Kaldırın

WordPress sitesi nasıl hızlandırılır sorusunun yanıtı, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Daha önce eklediğiniz fakat artık kullanmadığınız eklentiler ve temalar, web sitenize bir yüktür. Bu sebepten ötürü kullanmadığınız eklentileri ve temaları kaldırarak internet sitesinin daha hızlı hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Görselleri Optimize Edin

Görseller, bir içerik açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir çünkü içeriğin daha okunabilir hâle gelmesini sağlar. Görseller her ne kadar çok önemli olsa da sitenin yavaşlamasına neden olabilir. Bu sebeple görselleri optimize etmeniz önerilir. Bu kapsamda görselin boyutunu düşürebilir ve JPEG formatını tercih edebilirsiniz.

Cache Eklentisi Tercih Edin

Yavaş çalışan WordPresss sitesini daha hızlı hâle getirmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Cache eklentisi kullanmaktır. Cache eklentisi, ziyaretçilerin web sitenizde daha hızlı şekilde gezinmesine yardımcı olur.

WordPress Sitenizi Güncel Tutun

WordPress hizmeti sık sık güncellenir. Bu güncellemeler yeni özellikler sunmakla kalmaz aynı zamanda bazı güvenlik sorunlarını ve hatalarını da düzeltir. Dolayısıyla WordPress'i güncel tutmanızda fayda vardır. Ayrıca kullandığınız tema ve eklenti için de güncellemeler yayımlanır. Onları da güncelleyebilirsiniz.

Optimize Edilmiş Bir Tema Kullanın

WordPress için geliştirilmiş çok sayıda tema bulunuyor. Bu temaların bir kısmı hız açısından optimize edilerek şekilde tasarlanmıştır. Optimizasyonu göz önünde bulundurarak geliştirilen temalar, web sitesinde yer alan sayfalar arasında daha hızlı gezinilmesini sağlayabilir.

En Son PHP Sürümünü Kullanın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise en son PHP sürümünü kullanmaktır. Bu, web sitenizin performansının artmasını sağlayarak daha hızlı hâle gelmesine yardımcı olabilir.

Bu yazıda WordPress site hızlandırma eklentileri listesi hazırladık. Bunun yanı sıra WordPress sitesi nasıl hızlandırılır sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca internet sitenizi sıfırlamak istiyorsanız WordPress site sıfırlama nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.