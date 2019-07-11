WordPress ve Blogger Dışında En İyi 5 Blog Oluşturma Sitesi

Bu makaleyi okuyorsanız muhtemelen iki dev blog oluşturma sitesi olan WordPress ya da Blogger’ın kendinize göre olmadığının farkına vardınız. WordPress ve Blogger’ı birden fazla kez denediniz, ısınmaya bayağı bir zaman ayırdınız ama sonuç istenilenden çok farklı oldu. O halde artık WordPress ve Blogger haricindeki blog oluşturma sitelerini kontrol edebilirsiniz.

Bu yazıda, WordPress ve Blogger haricinde en iyi 5 blog oluşturma sitesini öğreneceksiniz.

Medium, bloglamanın özüne adanan bir platformdur. Blog yazarlarının blogların tasarımını, yorumların görünümünü ve genel olarak blogların yapısını önemsemelerini gerektirmez. Medium’da ister web üzerinden isterseniz de hem iOS hem de Android platformlarına özel mobil uygulamalarını kullanarak yazabilirsiniz ve başlamak için bir hesaptan fazlasına ihtiyacınız yoktur.

Açılan blogların tamamı, Twitter’da olduğu gibi Medium’da barınmaktadır. Blog açmak ücretsizdir ancak özel bir alan adına geçmek isterseniz Medium, bunun için sizden bir ücret talep etmektedir. Hashtag kullanabilir, vurgulama yapabilir ve yorumlara yanıtlar vererek diğer kişiler ile iletişim kurabilir ve kitlenizi genişletebilirsiniz.

Medium, kelimeleri basit bir kağıda dökmekten zevk alanlar için muazzam bir blog oluşturma sitesidir. Medium’un harikulade tasarımına zaten kısa sürede aşina olacak ve onun haricinde bir yerde yazmak istemeyeceksiniz.

Tumblr, etkili bir mikroblog platformudur. Tumblr kullanarak çok basit bir şekilde video, görsel, ses klibi, düz bir metin (içine görsel/fotoğraf da eklenebilir) veya bağlantılar paylaşabilirsiniz. Tumblr hem web üzerinden hem de iOS/Android platformlarında kullanılabilir. Twitter’daki “retweet” özelliğinde de olduğu gibi diğer Tumblr kullanıcılarının paylaşımlarını yeniden bloglayabilirsiniz.

Tumblr’ın temel işlevleri ücretsizdir fakat harici barındırma veya daha şık temalar için kullanıcıdan belirli bir ücret talep edilmektedir.

Tumblr, diğer Tumblr kullanıcıları ile iletişim kurmak için inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Kullanıcılara özel mesaj gönderebilir, onları takip edebilir, paylaşımlarına yorum yapabilir veya paylaşımlarını yeniden bloglayabilirsiniz.

Blogunuz eğer yetişkinlere yönelik ise blogunuzu yetişkinlere yönelik olarak işaretleyebiliyorsunuz. Benzer şekilde, eğer yetişkinlere yönelik içerikleri görmek istemiyorsanız, ayarlardan güvenli modu aktifleştirmenizi öneriyoruz. Güvenli mod, 18 yaşın altındaki kullanıcılarda otomatik olarak aktiftir ve 18 yaşına kadar da de-aktif bırakılamaz.

Bir tane daha sosyal medya platformuna dahil olmak istemiyorsanız, basitçe oluşturulabilen (ve belki e-ticaret sitelerine de uyumlu olan), bağımsız, özelleştirilebilir bir blog açma sitesini görmek istiyorsanız, Wix, sizin için mükemmel bir seçim olabilir.

Ücretsiz planı kullanırsanız, siteleriniz Wix’in sunucularında barındırılır. Wix’in ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki üyelik tipi vardır. Ücretli üyelik için 18$/aylık ödeme yapmanız gerekmektedir. Wix’in yerleşik bir topluluğu yoktur fakat içerik tanıtımı ve SEO için iyi imkanları sunar.

Joomla, açık kaynaklı bir bloglama platformudur fakat diğerlerinden farklı olarak, Joomla, sadece 90 gün boyunca ücretsizdir. 90 günün sonunda ödeyeceğiniz ücret, blogunuzun performansına bağlı olarak artabilmektedir ve bunun yanında, harici barındırma ücretini de ödemeniz gerekmektedir.

Joomla’nın bazı temaları mobil uyumlu bazı temaları değildir. Platformda yerleşik olarak e-ticaret, analiz özelliklerini ve SEO eklentilerini görebilirsiniz.

Joomla’nın bu özelliği, WordPress.com ve WordPress.org farklılıkları ile benzerdir; yani Joomla’yı da ücretsiz olarak indirip, kendi sunucunuza yükleyebileceğiniz bir sürümü bulunmaktadır.

Ghost, basit ve şık bir arayüz ile bloglama imkanı sunmaya odaklanmış açık kaynaklı bir platformdur. Ghost, tamamen gelişmiş bir içerik yönetim sisteminin kullanımına hazır olmayanlar için ideal bir blog oluşturma sitesidir.

Ghost’un yazım yanlışlarını veya kodlama hatalarını hemen düzeltmenizi belirten canlı bir önizleme aracı vardır. Ghost kullanıcıları, 100’ü aşkın tasarım şablonuna ve HTML özelleştirmelerine ulaşabilmektedir. SEO optimizasyon araçlarının yanı sıra yerleşik analitik ve reklam entegrasyon araçları da bulunmaktadır.

Ghost, özel alan adlarının dışında sizden hiçbir ücret talep etmemektedir. Ghost’un Premium özelliğini kullanmak için aylık 19$ ödemeniz gerekiyor.

Tasarımda özgürlük ve basit bir kullanım isteyen kullanıcılar mutlaka Ghost’u kontrol etmelidir. E-ticaret gibi işlevlere ihtiyaç duyan veya çok fazla eklenti isteyen kişiler için ideal olmadığını da söylemeliyiz.