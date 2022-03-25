Yazımı Karıştırılan Sözcükler ve Doğru Yazılışları

Yazımı karıştırılan sözcükler hangileri sorusunu soruyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazıda çok fazla sayıda kişi tarafından sık sık karıştırılan kelimeleri ve doğru yazılışlarını açıkladık. Hazırladığımız yazıyı inceleyerek hatalı yazılan kelimeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Milyonlarca kişi gün içerisinde bilgisayar, akıllı telefon, tablet ya da bir kâğıda sürekli olarak bir şeyler yazar. Örneğin her gün anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden mesaj atıyor, bilgisayar üzerinden Word gibi kelime işlemci programı kullanarak yazı yazıyoruz.

Kullanılan bazı kelimeler genellikle çok fazla kişi tarafından yanlış yazılır. Bu kelimeler yanlış kullanılsa da bazı kişiler bunların doğru olduğunu iddia eder. Bu yazıda yazımı en fazla karıştırılan kelimeleri ve doğru yazılışlarını öğreneceksiniz.

Hazırladığımız rehberde ayrıca kelimelerin doğru yazılımları nereden kontrol edilir sorusunu da yanıtladık. Anlattığımız yöntemi kullanarak kelimelerin doğru yazımını öğrenebilir ve bundan sonra yazım konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler Hangileri?

Döküman (yanlış) -> Doküman (doğru)

İtibariyle (yanlış) -> İtibarıyla (doğru)

İşbirliği (yanlış) -> İş birliği (doğru)

Yanlız (yanlış) -> Yalnız (doğru)

Herkez (yanlış) -> Herkes (doğru)

Alt yapı (yanlış) -> Altyapı (doğru)

Adele (yanlış) -> Adale (doğru)

Aliminyum (yanlış) -> Alüminyum (doğru)

Afaroz (yanlış) -> Aforoz (doğru)

Anotomi (yanlış) -> Anatomi (doğru)

Azerbeycan (yanlış) -> Azerbaycan (doğru)

Mahsül (yanlış) -> Mahsul (doğru)

Kamu oyu (yanlış) -> Kamuoyu (doğru)

Asvalt (yanlış) -> Asfalt(doğru)

Antreman (yanlış) -> Antrenman (doğru)

Askari (yanlış) -> Asgari (doğru)

Yövmiye (yanlış) -> Yevmiye (doğru)

Maydonoz (yanlış) -> Maydanoz (doğru)

Acenta (yanlış) -> Acente (doğru)

Acitasyon (yanlış) -> Ajitasyon (doğru)

Alobora (yanlış) -> Alabora (doğru)

Haftasonu (yanlış) -> Hafta sonu (doğru)

Küpür (yanlış) -> Kupür (doğru)

Mundar (yanlış) -> Murdar (doğru)

Aç gözlü (yanlış) -> Açgözlü (doğru)

Zaafiyet (yanlış) -> Zafiyet (doğru)

Altyazı (yanlış) -> Alt yazı (doğru)

Kanpanya (yanlış) -> Kampanya (doğru)

Direk (yanlış) -> Direkt (doğru)

Çevrimiçi (yanlış) -> Çevrim içi (doğru)

Çevrimdışı (yanlış) -> Çevrim dışı (doğru)

Usül (yanlış) -> Usul (doğru)

Önizleme (yanlış) -> Ön izleme (doğru)

Öngösterim (yanlış) -> Ön gösterim (doğru)

Farketmek (yanlış) -> Fark etmek (doğru)

Hanım efendi (yanlış) -> Hanımefendi (doğru)

An be an (yanlış) -> Anbean (doğru)

Herşey (yanlış) -> Her şey (doğru)

Hiçkimse (yanlış) -> Hiç kimse (doğru)

Köpekbalığı (yanlış) -> Köpek balığı (doğru)

Arkaplan (yanlış) -> Arka plan (doğru)

Yer yüzü (yanlış) -> Yeryüzü (doğru)

Dekarasyon (yanlış) -> Dekorasyon (doğru)

Dinazor (yanlış) -> Dinozor (doğru)

Espiri (yanlış) -> Espri (doğru)

Erezyon (yanlış) -> Erozyon (doğru)

Florasan (yanlış) -> Floresan (doğru)

Karnıbahar (yanlış) -> Karnabahar (doğru)

Kavonoz (yanlış) -> Kavanoz (doğru)

Kitlemek (yanlış) -> Kilitlemek (doğru)

Kokareç (yanlış) -> Kokoreç (doğru)

Kontür (yanlış) -> Kontör (doğru)

Labaratuar (yanlış) -> Laboratuvar (doğru)

Kavonoz (yanlış) -> Kavanoz (doğru)

Seyehat (yanlış) -> Seyahat (doğru)

Çok fazla kişi tarafından sık sık hatalı yazılan kelimeler arasında herkes, yanlış, yalnız, iş birliği, antrenman dahil çok sayıda sözcük bulunuyor. Çoğu kişi herkes kelimesini "herkez", yanlış kelimesini "yalnış", iş birliği kelimesini "işbirliği", antrenman kelimesini ise "antreman" şeklinde yazıyor.

Elbette hatalı yazılan kelimeler bunlarla sınırlı değil. Yukarıdaki listede zaman zaman yanlış yazılan sözcüklerin sadece bir kısmını verdik. Türkçenin doğru kullanımına özen göstererek sorunsuz bir şekilde yazı yazabilirsiniz.

Bazı kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda bir fikriniz yoksa yararlanabileceğiniz bir kaynak mevcut. Bu kaynak sayesinde kelimelerin doğru yazımına bakabilir ve herhangi bir hata yapmadan yazı yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, sözcüklerin doğru yazımlarını kontrol etmek için hangi platformu kullanmalısınız?

Kelimelerin Doğru Yazımlarını Nereden Kontrol Edebilirsiniz?

Anlık mesajlaşma platformları ve sosyal medya hizmetlerinin yaygınlaşması ile birlikte gün içerisinde artık daha fazla yazı yazılmaya başlandı. Yazılarda kullanılan çoğu sözcük hatalı bir şekilde yazılıyor. Hatalı kelime yazmamak istiyorsanız yararlanacağınız bir hizmet mevcut.

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından oluşturulan sözlük sayfası sayesinde kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenebilirsiniz. Örneğin, yazımını bilmediğiniz bir kelimeyi kullanmanız gerekiyorsa TDK’nin oluşturduğu sayfaya göz atabilir ve söz konusu kelimenin nasıl yazıldığını kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sağlayan internet sayfasında bir kutucuk yer alıyor. Kutucuğa yazımını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yavaşça yazmanız gerekiyor. Site, her harfi girdikten sonra çeşitli kelimeler sunuyor.

Örneğin, "antrenman" ve "antreman" arasında kararsız kaldınız. Söz konusu sayfaya "antr" yazdığınız takdirde "antrenman" dahil pek çok kelime göreceksiniz. Böylelikle kelimenin doğru yazımını öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu tarafından sunulan söz konusu internet sayfası üzerinden kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz. Bunun için sayfada bulunan kutucuğa kelimeyi yazmanız ve mercek simgesinin yer aldığı yeşil renkli butona tıklamanız gerekiyor. Söz konusu butona tıkladığınızda kelimenin anlamlarına ve parmak alfabesi ile gösterilişine erişebilirsiniz.

TDK’nin oluşturduğu sözlük sayfası, yararlanabileceğiniz tek kaynak değil fakat oldukça güvenilir. Yani bu sitedeki kelimelerin yanlış yazılmış olma ihtimali yok. Elbette bu sitenin yanı sıra arama motoruna merak ettiğiniz kelimeyi yazıp yanına "nasıl yazılır" sorusunu ekleyerek arama yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan web siteleri üzerinden sözcüğün nasıl yazıldığını görebilirsiniz.

Bu yazıda çoğu kişi tarafından yazımı karıştırılan sözcükleri ve doğru yazılışlarını anlattık. Ayrıca kelimelerin doğru yazımına nereden bakacağınızı açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.