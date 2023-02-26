Oyun sektörünün güncel kura göre yeni fiyatlandırmaya geçmeye başladığı son haftalarda, ülkemizde de kullanıma sunulan Xbox Game Pass, oyuncular için büyük bir kurtarıcı olarak görülüyor. Yüzlerce oyunu aylık olarak uygun bir fiyat karşılığında oynayabildiğiniz sistemin ayrıca GeForce Now benzeri bulut tabanlı oyun hizmeti de bulunuyor. Bu yazımızda sizler için XCloud Türkiye'de nasıl kullanılır sorusunu cevaplayacağız.

XCloud Nedir? Nasıl XCloud Üyesi Olunur?

Xbox Cloud Türkiye'de Nasıl Kullanılır?

XCloud Nedir? Nasıl XCloud Üyesi Olunur?

XCloud, son yıllarda oldukça gelişen bir teknoloji olan bir bulut tabanlı oyun sistemi. XCloud ile birlikte Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan bazı oyunları bilgisayarınıza kurmanıza gerek olmadan oynama imkanınız bulunuyor. Bu noktada sunucularda bulunan Xbox donanımlarında çalıştırılan oyunlar, size görüntü olarak aktarılıyor. Yani XCloud ile oyun oynamak için yeterli bir internet bağlantısı ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok.

Xbox Cloud, yalnızca Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için sunuluyor. Klasik aboneliğe kıyasla biraz daha pahalı olan bu abonelik hizmetinde XCloud'un yanında bazı oyunlar için özel eşyalara da erişiminiz bulunuyor. Nasıl ucuza Xbox Game Pass Ultimate alabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz. Bilgilerin doğruluğunu teyit etmenizi tavsiye ederiz.

Xbox Cloud Türkiye'de Nasıl Kullanılır?

Xbox Hesabınızın Lokasyonunu Değiştirin

Lokasyonunuzla Aynı Bölgeye Bağlanan VPN Kullanın

Doğru Xbox Kontrolcüsü veya Klavye Bağlantı Eklentisini Kurmayı Unutmayın

XCloud hizmeti, GeForce Now'ın aksine şu an için yalnızca ABD ve belirli Avrupa ülkelerinde kullanıma açılmış durumda. Resmi olarak Türkiye'den XCloud'a erişmek mümkün değil. Ancak bazı yöntemleri uygulayarak XCloud'da oyun oynayabilirsiniz. İşte Xbox Cloud'u Türkiye'de kullanmak için yapmanız gerekenler...

Xbox Hesabınızın Lokasyonunu Değiştirin

XCloud'u kullanmak için uygulamanız gereken ilk adım, Xbox Game Pass uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirmek olacak. Burada uygulamaya hesabınızı bağladıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Xbox Game Pass uygulamasında sağ alttaki profil simgesine tıkladıktan sonra sağ üstten simgeye tıklayarak ayarlara gidin.

Uygulama ayarları sekmesinde yer alan dil ve konum seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada konumunuzu Xbox Cloud'u destekleyen bölge ile değiştirin. (Almanya seçmeniz önerilir)

Lokasyonunuzla Aynı Bölgeye Bağlanan VPN Kullanın

Xbox hesabımızın lokasyonunu değiştirdikten sonra artık XCloud'u deneyebiliriz. Öncelikle kendinize uygun ve güvendiğiniz bir VPN seçin. VPN yardımıyla değiştirdiğiniz konumdaki sunuculara bağlanın.

VPN bağlantısını sağladıktan sonra önünüzde iki seçenek bulunuyor. İsterseniz telefon veya tabletinizdeki Xbox Game Pass uygulaması üzerinden XcCoud'a erişebilirsiniz ya da PC üzerinde web sitesi yardımıyla Xbox Cloud'u deneyebilirsiniz. PC uygulaması için bu özelliğin geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. PC'de XCloud'u denemek için buraya tıklayıp hesabınıza giriş yapın.

Doğru Xbox Kontrolcüsü veya Klavye Bağlantısı Eklentisini Kurmayı Unutmayın

Şu an resmi olarak XCloud üzerinde yalnızca kontrolcü desteği bulunuyor. Yani PC'den bağlansanız dahi klavye ve fare yardımıyla oyunları direkt olarak oynamanız mümkün değil. Bu sebeple Microsoft tarafından desteklenen doğru bir kontrolcüye sahip olmanız gerekli.

Eğer klave ve fare ile oyunları oynamak istiyorsanız üçüncü bir parti yazılımdan yardım alabilirsiniz. Bir Chrome eklentisi olarak sunulan Keyboard & Mouse for Xbox XCloud, kontrolcü girdilerini klavye ve fare tuşlarıyla değiştirerek XCloud kullanmanıza olanak sağlıyor. Buraya tıklayarak tarayıcınıza kurulumunu gerçekleştirebilir ve tuşları dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Ancak bu eklentinin resmi bir eklenti olmadığını, üçüncü parti bir geliştirici tarafından sunulduğunu belirtmemizde fayda var. Ayrıca hassasiyet konusunda alıştığınız klavye ve fare deneyiminden genellikle daha kötü olduğunu söylemeliyiz.