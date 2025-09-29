Xiaomi 15T İncelemesi: Fiyat Performans Canavarı Telefon

Xiaomi 15T, sahip olduğu gelişmiş kamera sistemi, güçlü işlemcisi, premium tasarımı, etkileyici ekranı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Üstelik telefon tüm bunları uygun fiyata sunuyor. Xiaomi 15T incelemesi ile telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

Xiaomi 15T İncelemesi

Öncelikle telefonun premium bir tasarıma sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle ultra ince çerçeveler, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Siyah, gri ve rose gold olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Her renk seçeneği etkileyici görünüyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 447 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, uygulamalar arasında geçiş yapma, ekranda gezinme ve oyun oynama gibi aktivitelerde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi tarafından üretilen telefonun ekranında 3.200 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu sayede güneş ışığı altında bile ekran çok rahat bir biçimde görülebiliyor. Dolayısıyla dışarıda da telefonu sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

163.2 x 78.0 x 7.5 mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığında olan 15T, bu etkileyici ekran deneyimini sunarken göz sağlığına da önem veriyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan telefon, mavi ışık için yüksek seviyede filtreleme sunarak uzun süreli kullanımda bile gözlerin yorulmamasını sağlıyor.

Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini de destekliyor. Bu, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı korunmasına olanak tanıyor. Telefonun IP68 sertifikasını desteklediğinin de altını çizelim. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Örneğin yürüyüş yaparken yağmura maruz kaldığınızda veya telefonu suya düşürdüğünüzde endişe yaşamanıza gerek kalmıyor.

HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip olan telefon, canlı renkler ve zengin kontrast sunuyor. Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless sertifikalı çift hoparlör ise sinema kalitesinde ses deneyimi yaşatıyor. Dolayısıyla bu özellikler ile birlikte telefonda film ve dizi izlemek çok keyifli hâle geliyor.

Fotoğrafçılıkla uğraşan ve video içerikleri üreten kişiler için harika bir seçenek olan Xiaomi 15T'de Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera teknolojisi mevcut. Arka yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip Leica 23 mm ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip Leica 46 mm telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Light Fusion 800 görüntü sensörünü içeren ana kamerada 2,0 µm, 4'ü 1 Arada Süper Piksel ve OIS desteği yer alıyor. Telefoto kamera 2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 120 derecelik görüş alanı sağlıyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Bu kamera 90 derecelik görüş alanı sunuyor.

Leica VARIO-SUMMILUX lens sistemini içeren telefon, etkileyici renkleri doğru şekilde üretiyor ve düşük ışıkta bile net, büyüleyici detaylar sunuyor. Profesyonel kameralara benzer yüksek dinamik aralığı sunan Light Fusion 800 ise hareketli nesnelerin zengin renklerini, ışık ve detaylarını doğru şekilde veriyor.

Telefonun telefoto kamerası, her karede duyguyu ortaya çıkaran doğal görüntüler sunuyor. Böylece özellikle portre çekimlerinde çok başarılı sonuçlara imza atılıyor. Yeni Master Portrait algoritması, birden fazla odak uzaklığını ve çeşitli aydınlatma senaryolarını destekliyor. Bu algoritma sayesinde gerçekçi portreler elde ediliyor.

Leica sokak fotoğrafçılığı modu sayesinde kamera çok hızlı şekilde tepki veriyor. Böylece doğal ve yüksek kaliteli fotoğraflar elde ediliyor. Telefondaki yapay zeka destekli Xiaomi AISP 2.0'da FusionLM 2.0, ToneLM 2.0, ColorLM 2.0 ve PortraitLM 2.0 algoritmaları bulunuyor.

Bu algoritmalar, optik sınırları aşarak kullanıcılara daha gerçekçi ve canlı fotoğraflar sunuyor. Örneğin FusionLM 2.0, doğru ve gerçekçi yüksek dinamik aralık için RAW formatında piksel düzeyinde çok kareli birleştirme yaparken ToneLM 2.0 ise karmaşık ışınlandırmada bile genel aydınlamayı ve tonlamaları akıllıca ayarlıyor.

Telefondaki AI görüntü geliştirme özelliği, yapay zeka destekli algoritmadan yararlanarak yalnızca tek dokunuşla görüntünün netliğini artırıyor. AI görüntü genişletme ise fotoğrafları analiz edip arka planı orijinaline uygun şekilde genişletiyor.

AI Erase Pro, fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri pratik şekilde kaldırmanızı sağlarken AI yansıma giderme ise cam, vitrin camı gibi yüzeylerde bulunan yansımaları gideriyor ve parlamayı azaltıyor. AI film özelliği, en iyi çekimlerinizi seçip bunları bir hikâyeye dönüştürüyor. Ayrıca film müziği ekleyip yüksek kaliteli bir video elde etmenize olanak tanıyor.

Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. HDR10+ desteğinin de bulunduğunu belirtelim. Xiaomi 15T kameranın yanı sıra performansıyla da öne çıkıyor. Mali-G720 GPU ve NPU 880'ya sahip olan telefonda MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemcisi bulunuyor.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Dimensity 8400-Ultra, sunduğu yüksek performans sayesinde mobil oyunların kasma ve donma gibi sorunlar yaşanmadan oynanabilmesini sağlıyor.

Telefonda ayrıca Xiaomi 3D IceLoop sistemi mevcut. Bu soğutma sistemi, güçlü donanıma sahip telefonun her zaman serin kalmasını ve bu sayede performans düşüşü yaşanmamasını sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefonda 12 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. UFS 4.1 teknolojisini destekleyen depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. LPDDR5X ve UFS 4.1 teknolojileri, telefonun genel hızının artmasında önemli bir katkı sağlıyor.

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Telefonda ayrıca 67W HyperCharge hızlı şarj desteği mevcut. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiriyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 6.0, Çift SIM (Nano SIM + eSIM), 5G SA/NSA, LTE, WCDMA, GSM çoklu bant desteğinin yer aldığını da belirtelim. Bu bağlantı özellikleri sayesinde daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor.

Xiaomi 15T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel çözünürlük

1280 x 2772 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3.200 nit maksimum parlaklık

3.200 nit maksimum parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

MediaTek Dimensity 8400-Ultra RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Hızlı Şarj: 67W HyperCharge

67W HyperCharge Arka Kamera: 50 MP f/1.7 leica 23 mm ana kamera, 50 MP f/1.9 Leica 46 mm telefoto kamera ve 12 MP f/2.2 Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera

50 MP f/1.7 leica 23 mm ana kamera, 50 MP f/1.9 Leica 46 mm telefoto kamera ve 12 MP f/2.2 Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP f/2.2

Xiaomi 15T Türkiye Fiyatı