Xiaomi Mix Flip Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanabilir telefon piyasasında Xiaomi rüzgarları esiyor. Firmanın yeni telefon modeli üstünde çalıştığı zaten bir süredir biliniyor.

Xiaomi Mix Flip isimli bu model hakkında sızdırılan teknik bilgilerin ardından cihazın Çin’deki IMEI veri tabanında görüntülenmesi mutlu sona yaklaştığımıza işaret ediyor.

Bu yazımızda Xiaomi Mix Flip’te bulunacak özellikleri, cihazın çıkış fiyatı ve tarihine ilişkin verileri ele alıyoruz. İşte, Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefon modeli ile ilgili detaylar!

Xiaomi Mix Flip Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağı belirtilen cihazda 8 çekirdek bulunuyor.

12 GB ve 16 GB RAM alternatifleri mevcut.

Dahili depolama kapasitesi için ise 256 / 512 GB ve 1 TB’lık seçenekler bulunuyor.

Arka tarafta 50 + 12 + 12 MP’lik üçlü kamera seti mevcut. 3x optik zoom, telefoto, ultra geniş açı gibi özellikler yer alıyor.

6.7 inç’lik FullHD Plus ekranda AMOLED teknolojisi kullanılıyor olacak.

Katlanabilir özelliğe sahip olduğu için hem iç hem de dış ekranın AMOLED olması bekleniyor.

404 ppi piksel yoğunluğu ve 144 Hz yenileme hızı cihazın ekran özelliklerine ilişkin diğer beklentiler arasında.

Batarya gücünün 4400 mAh olması bekleniyor.

Ön kamera ise 32 MP’lik bir çözünürlüğe sahip olacak.

Grafik işlemcisinin Adreno 740 olacağı bazı kaynaklarda belirtiliyor.

Parmak izi, ışık ve yakınlık sensörü gibi ek özellikler cihazda bulunacak.

Xiaomi Mix Flip Fiyatı

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu için henüz net bir fiyat aralığı belirtilmiyor. Ancak bazı yabancı kaynaklara ve tahminlere göre cihazın ilk çıkış fiyatı 800 doların altında olacak gibi gözüküyor.

Hindistan’da beklenen çıkış fiyatının 89,900 Hindistan Rupisi olarak görüldüğü kaynaklar var. Başka kaynaklarda ise 111.790 Hindistan Rupisi yani yaklaşık 1300 dolar gibi bir fiyat beklentisi mevcut.

Cihazın farklı depolama seçenekleri olduğu için bu seçimlere bağlı olarak satış fiyatlarında da bazı farklılıklar olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Xiaomi Mix Flip Çıkış Tarihi

Xiaomi Mix Flip’in piyasaya sürüleceği tarih henüz belirtilmedi. Ancak cihazın Kasım ayında tanıtılacağı biliniyor. Bu tanıtımın ardından çıkış tarihine ilişkin yapılacak açıklamaları sizinle paylaşıyor olacağız.

Şimdilik yabancı kaynaklarda cihazın çıkış tarihine ilişkin 9 Kasım ve 2024’ün başı gibi tahminlerin yer aldığını söyleyebiliriz.