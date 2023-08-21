Xiaomi Mix Fold 3 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi’nin yeni, katlanabilir akıllı telefon modellerinden olan Xiaomi Mix Fold 3’ün teknik özellikleri ve tasarımı piyasaya damgasını vuruyor. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında merak edilen bir diğer detay ise suya ve toza karşı dayanıklılığı olarak karşımıza çıkıyor.

Henüz test aşamasında olan cihazın birçok özelliğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Peki Xiaomi Mix Fold 3’un suya ve toza dayanıklılık performansı nasıl?

Xiaomi’nin yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli su geçiriyor mu? Bu soruların cevaplarına dair tüm detayları sizin için bir araya getirdik!

Xiaomi Mix Fold 3 Su Geçirir mi?

Katlanabilen bir akıllı telefon olan Xiaomi Mix Fold 3’ün bu özelliğini sağlayan özel menteşeleri bulunuyor. 5.000 farklı kullanım testinden geçirilen bu menteşeler ile cihazın hem estetiği hem de kullanım ömrü göz önünde bulunduruluyor.

Menteşelerin haricinde Xiaomi Mix Fold 3’ün birçok özelliğine ilişkin testler yapılmaya devam ediliyor. Su ve toz geçirgenlik testleri de süregelen çalışmaların arasında yer alıyor.

Yeni nesil akıllı telefonlarda öne çıkan bir özellik olduğu için Xiaomi Mix Fold 3 de suya ve toza karşı dirençli bir cihaz olarak geliştiriliyor. Su sıçramaları ve anlık su temasına karşısu geçirmeme performansı gösterecek şekilde tasarlanıyor.

Peki, Xiaomi Mix Fold 3’ün suya karşı geçirgenliğinin bir ölçüsü var mı? Bu cihaz suya ve toza ne kadar dayanıklı?

Xiaomi Mix Fold 3 Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi Mix Fold 3’ün su ve toza karşı dayanıklılık seviyesini anlayabileceğimiz bir IP sertifikası henüz bulunmuyor. Bunun nedeni ürün ile ilgili testlerin hala devam ediliyor olması.

Ancak cihazın tanıtımında suya ve toza karşı dayanıklı olacağı belirtiliyor. Şimdilik edindiğimiz bilgilere göre Xiaomi Mix Fold 3’ün ekstra contalar ile yağmura, su sıçramasına ve toza karşı korunduğunu biliyoruz.

Cihazın suya karşı gösterdiği bu direnç teknik özellikler listesinde ‘sızıntı korumalı’ olarak ifade ediliyor. Her ne kadar sıçramalara dayanıklı olsa da henüz bir IP sertifikası bulunmadığı için Xiaomi Mix Fold 3’ün suya batırılmaması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.