Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikle beraber Xiaomi Pad 6 Max 14 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, güçlü donanım bileşenleri ve etkileyici görünümüyle dikkatleri üzerinde toplayan tablet neler sunuyor?

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte Xiaomi Mix Fold 3 isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin yanı sıra yeni bir tablet modeli de tanıttı. Xiaomi Pad 6 Max 14 olarak isimlendirilen tablete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi Pad 6 Max 14 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 2.8K

: 2.8K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera : 30 MP

: 30 MP Batarya Kapasitesi : 10.000 mAh

: 10.000 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Yazılım: Android 13

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan cihazda 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 30 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Cihazın ön kamerasında yüz kilidi açma işlevi için 3D ToF sensörü mevcut.

10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, birden fazla uygulamanın aynı anda kullanılmasını sağlayan işlev dahil olmak üzere çeşitli özellikler de içeriyor.

Xiaomi Pad 6 Max 14 Fiyatı

8 GB + 256 GB : 523 dolar civarında.

: 523 dolar civarında. 12 GB + 256 GB : 550 dolar civarında.

: 550 dolar civarında. 12 GB + 512 GB : 605 dolar civarında.

: 605 dolar civarında. 16 GB + 1 TB: 660 dolar civarında.

Bu rehberde Xiaomi Pad 6 Max 14 özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu tablet modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.